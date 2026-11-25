香港科技大學（科大）今年迎來創校35周年，將於11月27至28日在中環海濱AIA Vitality公園舉行「科大35周年成果共享節｜探索．體驗．共慶」（科大成果共享節），28日晚更會上演約10分鐘的無人機光影匯演壓軸！屆時1,991架無人機將點亮維港夜空，數字象徵科大1991年創校的起點，並拼湊出11款立體圖案，將科大「上天落地」的科研成果化為視覺盛宴。

小小無人機，拼砌歷年成就

無人機匯演是由一架架小巧的無人機組成，而無人機技術的發展正與科大息息相關。2006年，科大校友汪滔就學期間醉心研製機械人，師承李澤湘教授；在李教授的協助及大學強大研究實力支持下，成功實現創業夢。他創立的大疆創新，如今已是全球市佔率達70%的民用無人機龍頭企業。汪校友與大疆創新至今仍是科大在推動創新創業最引以為傲的成就之一。

1,991架無人機的數字蘊含深厚意義，象徵科大於1991年創校的起點。無人機將在夜空中拼湊出11款立體圖案，不少圍繞着科大多項「上天落地」的突破性科研成就而設計。科大將這些頂尖科研成果化為光影傳奇，在璀璨的中環夜景襯托下，帶領市民一同回顧大學的發展歷程、見證科大的創新實力，攜手展望未來的無限可能。

科大校友汪滔（左）在李澤湘教授（右）的協助及大學強大研究實力支持下，成功實現創業夢，創立了大疆創新，成為民用無人機龍頭企業。

無人機光影匯演｜圖案亮點

無人機光影匯演圖案亮點｜【1】光影築夢太空，見證航天成就

無人機將在夜空拼出立體逼真的「火箭」與「天韻相機」圖案，見證科大積極參與國家航天任務。首位港產太空人黎家盈即將返回地球，但由科大牽頭研發、全球首款輕小型高解析度的溫室氣體點源協同探測儀「天韻相機」，將會繼續留駐「天宮」太空站，不分晝夜執行科學任務，為全球氣候變化與溫室氣體監測提供高度精準數據，貢獻可持續發展。

科大科研人員積極貢獻國家航天強國建設。早於2023年8月，香港高教界首枚衛星「香港科大 ─ 雄彬一號」便已成功升空入軌，科大更與長光衛星技術股份有限公司展開合作，共同建設多模態遙感衛星星座及打造全面的環境監測與災害預報系統。市民在科大成果共享節現場，除可聽取科大土木及環境工程學系講座教授兼「傑出創科學人」蘇慧教授親自分享遙感衛星技術，同場亦會展示科大另一項矚目航天成就「香港操作機械人」的1比1模型，該雙臂月面機械人由科大牽頭香港太空機械人與能源中心專為國家登月任務研發，項目由科大機械及航空航天工程學系教授高揚教授領導，負責設計核心「操作大腦」。

無人機將在維港夜空中拼湊出立體而逼真的「火箭」圖案，象徵香港高教界首枚衛星「香港科大 ─ 雄彬一號」。

科大牽頭研發、全球首款輕小型高解析度的溫室氣體點源協同探測儀「天韻相機」。

無人機光影匯演圖案亮點｜【2】籌建香港第三所醫學院︰醫學教育新里程

科大慶祝創校35周年收到的最大禮物，便是獲得特區政府批准籌辦全港第三所醫學院，圓了幾代科大人的夢想！無人機陣列將拼出醫學教研綜合大樓及北部都會區的圖案，寓意科大全力培育兼具臨床與科技素養的新一代「醫生科學家」。

全新的四年制第二學位內外全科醫學士課程預計2028/29學年迎來首批學生，初期以清水灣校園及啟德醫院為基地，未來將進駐北部都會區新田大學城，打造「科研驅動臨床、臨床帶動科研」的創新生態圈。科大醫學院兩位教授亦會在科大成果共享節舉辦兩場公眾健康講座，與大家分享專注力失調及過度活躍症（ADHD）最新評估技術及保持心臟健康的要訣，萬勿錯過！

無人機陣列將拼湊出象徵醫學教研綜合大樓及北部都會區的圖案，展現大學全力籌建醫學院、落戶北部都會區發展的願景和決心。

無人機光影匯演｜活動詳情

日期：2026年11月28日（星期六）

時間：下午約6時20分至6時30分

地點：維多利亞港海面上空（灣仔會展對出）

入場費用：全免（歡迎公眾參與）

科大無人機光影匯演｜建議觀賞＋攝影位置

無人機光影匯演觀賞位置【1】｜灣仔會展一帶海濱長廊

作為匯演官方舉辦場地，鄰近香港回歸祖國紀念碑一帶的海濱長廊是無人機陣列的最佳視角，可完美捕捉最完整的正面圖案與地標，包括所有文字、標誌及動態圖案。

前往方法：港鐵會展站B2出口步行約8至10分鐘。

無人機光影匯演觀賞位置【2】｜中環9號及10號碼頭對出長廊、中西區海濱長廊（中環段）

市民如於28日下午到訪科大成果共享節後，亦可走到毗鄰AIA Vitality公園的中環9號及10號碼頭對出長廊或中西區海濱長廊（中環段）一帶，該處空間相對開闊且沒有公園內攤位結構遮擋視線，適合使用廣角鏡頭拍攝無人機群與維港海面的倒影，並方便架設輕便腳架拍攝。

前往方法：於港鐵香港站A2或B2出口步行約8至10分鐘，或中環站A出口步行約10至12分鐘。

近距離接觸科研成果 探索爆旋陀螺背後的科學奧秘

除了欣賞11月28日晚壓軸上演的無人機匯演，大家不妨提早到場，參與科大於11月27至28日在中環海濱AIA Vitality公園舉辦的科大成果共享節！一連兩日的活動免費入場，匯聚科技、藝術與玩樂體驗，亮點包括全球首個大型跨地域 MR × AI 數碼藝術展「幻實之境 SURREALITY」，帶你走進虛實交融的數碼藝術世界﹔AI影院亦將呈獻科大AI電影節精選的AI生成短片，展現科技與創意碰撞的無限可能。

現場還有航天科研模型、搜救無人機及多項初創科技展示。一家大細亦可參加親子STEM工作坊，親手製作「齒輪小車」，或透過輕型飛機探索飛行原理﹔11月28日下午將舉行爆旋陀螺大賽，屆時物理系教授將深入剖析陀螺旋轉、碰撞與逆轉勝背後的科學原理，與公眾在玩樂中探索科學奧秘。誠邀你與親友一同到場，體驗科技與藝術交融的樂趣，共慶科大35周年！

（資料由客戶提供）