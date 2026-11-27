香港知專設計學院（HKDI）明年將迎來20周年，會以「想像塑造未來，成就二十載」為主題展開一系列慶祝活動。作為20周年校慶的頭炮活動，HKDI於剛結束的DesignInspire 2026創意設計博覽，特別打造「HKDI Pavilion」展區，融入校園標誌性建築線條所採用的環保榫卯結構，以體現永續設計理念。展區除了回顧學院多年來的成果外，展覽期間亦舉辦互動創意工作坊，同時特別精選四大設計學系的學生代表作，展現新世代的前瞻創意視野。



HKDI參展由香港貿易發展局主辦的DesignInspire 2026創意設計博覽，作為20周年校慶的頭炮活動。

HKDI成立二十載 從美學搖籃化身產業引擎

HKDI的發展與香港職業專才與設計教育的演進緊密相扣，自1979年李惠利工業學院首辦設計課程，到1982年職業訓練局（VTC）成立為本地設計教育奠定基石，HKDI終在2007年正式成立。歷經科技變遷與AI逐漸走向大趨勢，學院持續拓展設計教育的版圖。不僅設立了全港最大型教育虛擬製作錄影廠，更於2026年成立產學研卓越中心「HKDI匠研坊」。透過結合生成式 AI、虛擬製作與產業實戰，HKDI逐步成為推動產業變革與產學研對接的現代設計教育樞紐。

HKDI院長林綺妮博士提到，學院凝聚了二十載設計傳承。她深信：「設計不僅是美學的呈現，更能回應社會需要、促進產業創新。」她又強調，在邁向20周年的里程中，學院將會繼續結合創意與前沿科技，培育新一代設計人才。

HKDI在2007年正式成立，並持續拓展設計教育的版圖。

四大學系精選作品登場 以創新設計體現跨界協作與社會責任

是次「HKDI Pavilion」匯聚逾30件涵蓋學院四大設計學系的學生代表作，題材橫跨循環設計、傳統文化IP化及跨文化時裝等。這些展品不單凸顯新世代設計師們的創意，也側面映襯出學院多年來在培育人才、跨界協作、文化傳承及前沿科技等領域上的扎實成果。

建築、室內及產品設計學系：「九巴KMB升級再造系列」體現永續與循環設計

參展項目「九巴 KMB 升級再造系列」充滿巧思，作品由建築、室內及產品設計學系學生設計，將退役巴士零件轉化為現代家居燈飾與椅凳。學生將九巴退役巴士的扶手、車廂座椅布料、落車鐘及風扇葉等回收零件重新拆解，再改造為燈飾、椅凳及雨傘。這項創作不僅呼應了可持續發展的環保理念，也是學院與本地大型公共機構深化產學協作的體現。透過賦予承載集體回憶的巴士零件全新生命，項目亦折射出HKDI從昔日傳統工業設計培訓，逐步蛻變為重視社會責任的現代設計樞紐。

由建築、室內及產品設計學系學生設計的「九巴 KMB 升級再造系列」，將退役巴士零件轉化為現代家居燈飾與椅凳。

傳意設計學系：「《十兄弟》潮流藝術玩具及原創 IP」體現文化傳承與IP商業化

傳意設計學系則聚焦於傳統文化的現代轉化，帶來由經典民間故事《十兄弟》重新演繹的潮流藝術玩具及原創IP。學生團隊跳出傳統框架，將經典融入到街頭潮流與當代美學之中，並搭配原創漫畫，成功開發出兼具文化厚度與商業潛力的原創知識產權。這件作品印證了學院的教學演進，不只限於平面設計的傳授，更積極引領學生走在視覺傳意與IP商業化的前沿，展現新世代將本土文化符號轉化為流行資產的實力。

傳意設計學系將經典民間故事《十兄弟》重新演繹，融入到街頭潮流與當代美學，轉化成潮流藝術玩具及原創IP。

數碼媒體學系：「虛擬歌手Vi周邊」體現前沿科技與跨學科融合

在數碼媒體學系方面，由VTC旗下音樂品牌V Music推出、HKDI團隊參與打造的虛擬歌手「Vi」成為焦點之一。繼去年推出全港首張虛擬歌手實體黑膠唱片《BE VI》後，學生今次進一步呈獻一系列Vi周邊設計，包括帽子、外套、手機殼及手提袋等。唱片封面與周邊開發是次更深度結合了生成式AI視覺技術與音樂產業實戰，並獲國際知名音響品牌贊助。項目標誌著學院成功將教學範疇從傳統媒體製作，拓展至虛擬製作與數碼娛樂的最前線，展現出跨學科融合成果。

數碼媒體學系學生團隊推出虛擬歌手「Vi」的一系列周邊設計作品。

時裝及形象設計學系：「《曼陀羅》時裝作品」體現國際化視野與工藝傳承

而時裝及形象設計學系的學生團隊，則透過畢業作品《曼陀羅》，展現出精細工藝水平與跨文化視野。畢業生設計師以繞線藝術為媒介，融合《一千零一夜》中清真寺的幾何圖騰與古梵文「曼陀羅」的宇宙循環概念，打造出兼具視覺張力與立體結構感的時裝。這件作品凸顯了學院在工藝傳承與現代多元美學融合上的突破，更反映出學生由基礎裁縫技藝躍升至跨文化美學探討的深度。

時裝及形象設計學系畢業作品《曼陀羅》，以繞線藝術為媒介，打造出兼具視覺張力與立體結構感的時裝作品。

這批精彩作品見證了HKDI走過的二十載春華秋實，在設計教育與人才培育的路上寫下了豐碩篇章。這所培育無數本地創作人的搖籃，未來將繼續以「思考與實踐」並重的理念啟發新一代設計專才，為香港的創意生態長遠發展注入更多可能。隨著2027年20周年校慶序幕拉開，學院未來一年亦料將迎一系列精彩活動陸續登場。

（資料由客戶提供）