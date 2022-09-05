科大委任郭毅可為首席副校長　12月1日履新

香港科技大學宣佈，委任郭毅可教授為首席副校長，他將於今年12月1日履新。科大表示，郭毅可教授是世界知名的計算機科學家，現為香港浸會大學副校長﹙研究及拓展）。



郭毅可教授。(科大提供相片)

科大發言人指，郭毅可教授在浸大推動研究文化的轉營，並領導重組該校的研究管理架構，在浸大推動集科學、醫學和人文研究於一體的多學科研究環境，成立六個大學研究實驗室開拓跨學科主題研究。

郭毅可教授於1985年獲清華大學頒發計算機科學學士學位，並於1994年取得倫敦帝國學院計算邏輯（Computational Logic）的博士學位。他曾於倫敦帝國學院工作33年，自2014年起成為該學院數據科學研究所的創始所長。他主要研究領域為大規模科學應用的「數據挖掘」，例如「分佈式數據挖掘方法」、機器學習，以及訊息學系統於生物學、化學、地球物理學、醫療保健、環境、經濟、金融、社交媒體、創意設計及安全等方面的應用。

郭毅可於2018年獲選為英國皇家工程院和歐洲科學院院士，並於2021年獲選為香港工程科學院院士。他於2015至2020年間，曾擔任上海大學計算機工程與科學學院院長，建立包括中國首批人工智能學系。他亦是數個主要數據科學及人工智能項目的首席研究員，包括一項獲香港研究資助局贊助5280萬港元、利用人工智能達至人機共生創作的藝術科技研究計劃。

科大表示，今次聘任工作由首席副校長遴選委員會領導，經獨立顧問公司協助，亦有考慮科大各持份者的意見，屬全球招聘程序。

科大校長史維表示，郭毅可教授的學術視野和深厚的國際經驗將會繼續推動科大的進展和開濶，並促進與港科大（廣州）之間的廣泛合作。科大校董會主席廖長城指，歡迎今次的任命，指郭毅可教授是一位成就傑出的學者，以及一位富有創新創業精神的管理者，期待與他緊密合作，在『科大2.0』下，帶領科大再創高峰。