嶺南大學通過委「海歸派」秦泗釗任校長　來年履新任期5年

嶺南大學校董會在今天（17日）通過遴選委員會的建議，委任城市大學數據科學學院院長兼數據科學講座教授秦泗釗為下任校長，任期五年，將會接替自2013年起擔任嶺大校長、明年8月31日卸任的鄭國漢教授。秦泗釗將是繼港大張翔、理大滕錦光後，第三位內地成長、後到外國留學的「海歸派」學者掌管八大院校。



校董會主席：秦對中港美教育制度有深厚認識

校董會主席姚祖指出，秦泗釗是公認的高等教育界領袖和享譽國際的傑出學者，對內地、美國和香港的教育制度有深厚認識，在其學術範疇亦是活躍和優秀的研究人員，校董會認為他是適合的校長人選領導大學前進。

嶺大現任校長鄭國漢則祝賀秦教授獲得委任爲嶺大校長，認為憑藉他在高等教育界的豐富經驗以及在數據科學與相關領域的深厚造詣，一定可以令嶺大更上一層樓。

校方引述秦泗釗表示，提到嶺大以其全人教育體系、輝煌悠久的高等教育歷史和在數字時代領先發展的決心而享譽社會，他表示很幸運也很自豪能被選為下一任校長，將與所有嶺南人一起發揚傳統，在世界高等教育舞台上邁上新台階。

清華大學畢業 美國馬里蘭大學獲博士學位

秦泗釗分別於1984年和1987年在清華大學自動化系取得學士和碩士學位，其後在1992年取得美國馬里蘭大學化學工程博士學位，他現為城市大學數據科學學院院長兼數據科學講座教授、香港數據科學研究院院長。秦教授擅於數據分析學、機器學習和模型預測與控制系統，於2020年獲選為美國國家發明家科學院院士，亦先後獲選為美國化學工程學會(AIChE)、電機電子工程師學會 (IEEE) 及國際自動控制聯合會會士，榮獲IEEE和AIChE等學會數項國際學術獎項。