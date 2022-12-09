VTC新世代新技能博覽開鑼！市民投入體驗技能　享受活動樂趣

由職業訓練局（VTC）舉辦的「新世代 新技能」博覽今日（12月9日）於灣仔會展正式開鑼！博覽即日起一連三日（9日至12日）舉行，場內展示VTC學生和畢業生的科技應用作品，並設有多項技能體驗活動和工作坊，費用全免。博覽首日已吸引不少市民和學生到場，體驗各項先進科技應用，兼「動動手」學習各種實用技能，活動氣氛相當熱鬧！以下為大家介紹多項精選技能體驗和工作坊，歡迎大家星期六及日到場參觀。



VTC「新世代 新技能」博覽第1日。（盧勁揚攝）

+ 7

各項精彩活動推介

藝人徐榮參觀VTC「新世代 新技能」博覽，試玩沉浸式洞穴系統遊戲。

沉浸式洞穴系統遊戲（META 4D Dome Robot）

這項沉浸式洞穴系統遊戲由IVE遊戲及動畫高級文憑畢業生設計和開發。玩家坐進專門設計的控制動感座，透過搖制桿及腳踏控制機械人，在遊戲中與具有人工智能的機械人對戰，期間需要攻守兼顧，考驗玩家的即時反應和策略。在現場工作人員指導下，不少玩家很快便上手，能夠暢順地控制機械人參與遊戲。

另外，動感座設有特別配合遊戲的動態及互動變化，讓玩家遊玩時能夠探索一個集視覺、音效和4D動作體驗的遊戲虛擬世界，比一般電玩遊戲更緊張刺激、更具現場感。大家不妨從遊戲輕輕鬆鬆認識AI技術。

智能方程式賽車（i-Formula）

在「智能方程式賽車」體驗之中，參加者可先進入車間，在工作人員協助下，通過簡單的編程設定智能跑車。設定好賽車後，參加者便可控制網絡遙控智能跑車，與其他人工智能賽車同場競速，又或是在模擬平台上與其他現場參加者互動。

參加者通過網絡現場體驗遙控跑車的操控，並與人工智能賽車一較高下。

「動手做」工作坊：自創特色咖啡

現時手沖咖啡大行其道，不少人更會特意上堂學習沖泡咖啡。現場其中一個「動動手」工作坊是「自創特色咖啡」，現場所見工作坊十分受歡迎，吸引不少參加者排隊輪候，跟專業咖啡師學習如何沖調自己喜歡的咖啡味道，以及學習咖啡的相關知識。有參加者參加工作坊後表示，自己是首次嘗試學手沖咖啡，覺得相當新穎有趣。

參加者跟專業咖啡師學習咖啡的相關知識。

職業資料庫

生涯規劃愈受重視，而VTC擁有多年人力調查經驗，其職業資料庫可以幫助學生及求職人士全面了解本港及內地500多種職業的入職要求、技術和能力及晉升階梯等，幫助規劃前程。

在「職業資料庫」，參加者可以在現場完成「職業評估」，了解自己的性格、能力及職業導向。評估會將參加者分成不同類型，例如社交型，就會被建議考慮成為職業治療師、社工、旅遊顧問等職業。在完成「職業評估」之後，參加者會獲得一張度身訂造的參觀小貼士卡片，提供合適的博覽參觀路線建議，所以在正式開始參觀之前，記得要先去職業資料庫看一看！

「新世代 新技能」博覽中，VTC向公眾人士提供免費職業評估測試，分析個人性格及能力，尤其適合學生及有意晉升或轉換跑道的在職人士。

+ 1

藝人徐榮到場參觀

藝人徐榮參觀VTC「新世代 新技能」博覽。（歐嘉樂攝）

藝人徐榮亦於今日到場參觀博覽，親身體驗沉浸式復康訓練系統和沉浸式洞穴系統遊戲，他認為博覽展品新穎有趣，將智能科技應用於日常生活中，幫助解決社會上不同範疇，例如人口老化、環境污染等問題。

他表示，沉浸式復康訓練系統十分方便易用，相信能幫助更多長者和運動員進行復康訓練。同時他大讚沉浸式洞穴系統遊戲十分好玩，而且遊戲畫面十分細緻精彩，專門設計的動感座配合遊戲角色動作搖動，令人猶如置身遊戲之中。

星級講座 分享新世代機遇

博覽亦舉辦多場星級講座，共同探討不同行業的最新技能發展和趨勢，包括首天早上舉行的「設計的影響力：現代．未來」研討會。研討會邀得文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生分享，為連串星級講座揭開序幕。其他講座亦邀得多名專家、業界代表、VTC畢業生和學生分享，涵蓋環保、大灣區機遇等不同範疇，共同探討職專教育價值和方向。

VTC「新世代 新技能」博覽舉辦多場講座和研討會，探索職專教育價值。文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生（左五）與一眾研討會講者合照，為連場星級講座揭開序幕。（盧勁揚攝）

VTC「新世代 新技能」博覽周六和周日（12月10日及11日）將繼續於灣仔會展舉行，屆時將繼續設有多項技能體驗活動和工作坊，以及多場專題講座，亦會舉行時裝表演，歡迎市民到場參觀。

「新世代 新技能」博覽「活動廣場」時間表

2022年12月10日（星期六）

09:30 – 10:30 VTC邁向碳中和

11:00 – 11:45 創新園 — 進一步 創新製造

11:45 – 12:30 大灣區智慧製造及產學研的發展

14:00 – 15:00 商業科技時代的未來技能

15:30 – 16:30 款待業再起飛 — 新技能．新機遇．新常態

17:00 – 18:00 香港高科院時裝設計拾年回顧與展望：綠色時裝新力量



2022年12月11日（星期日）

10:00 – 11:00 IT使元宇宙實現用戶的豐富體驗

11:30 – 12:30 網路安全對數位化和智慧時代的緊迫性和影響

14:00 – 15:00 2022全港青少年技能競賽 — 頒獎禮

15:30 – 16:30 世界技能大賽選手分享



活動詳情

登記方法：

有興趣入場的人士，歡迎親臨現場登記。

日期及時間：

12月9日及10日：上午9時至下午6時

12月11日：上午9時至下午5時

地點：

灣仔會議展覽中心，展覽廳5BC

交通方法：

港鐵：乘坐東鐵綫，於會展站下車；乘坐港島綫，於灣仔站下車 巴士：乘坐1M、2A、2X、8、8P、25A、40、40M、905、930、950號巴士，於會展站巴士總站下車；乘坐961號巴士，於會展巴士總站下車

疫苗要求：

入場人士須要滿足疫苗通行證要求，並於入場時主動出示疫苗接種紀錄或豁免證明書及相關二維碼。有關疫苗通行證的詳情，可以瀏覽此網頁了解更多。