VTC新世代新技能博覽圓滿閉幕　市民親身體驗職專教育及科技應用

由職業訓練局（VTC）主辦的「新世代 新技能」博覽，已於12月9日至11日期間順利舉行。為期三天的博覽設有專題講座、創新科技作品展覽、業界研討會及技能體驗等活動，吸引學生以及家長帶同子女到場參與，了解職業專才教育（職專教育）為年輕人帶來的發展機會及出路。



VTC「新世代 新技能」博覽吸引市民到場參觀，參與技能體驗活動。

職專教育 裝備學生未來所需技能

政務司副司長卓永興先生擔任博覽開幕禮的主禮嘉賓，他致辭時表示，培育本地人才非常重要，須着重職學聯通與多元發展，推廣與傳統教育雙軌並行的職業專才教育。VTC主席戴澤棠先生於開幕禮致辭時表示，VTC作為香港最主要的職業專才教育機構，會與各界保持緊密合作，利用數碼科技元素革新學習和教學環境，協助學生裝備未來所需的技能。

政務司副司長卓永興先生於開幕禮致辭。

VTC學生和畢業生展出創意佳作

家長帶同子女參與博覽。

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「新世代 新技能」博覽是香港特別行政區成立25周年慶祝活動及VTC 40周年慶祝活動之一，獲教育局全力支持，透過五大主題，包括「數碼時代」、「綠色生活」、「活得健康」、「智能家居」及「培育人才」，展出過百項由VTC畢業生及學生研發、結合科技的創意作品，當中不少獲得國際及本地獎項，現在就重溫一些焦點作品。

「2021紅點設計概念大獎」—《原石》

餐具設計作品《原石》靈感源自對進食中餐的觀察，外觀現代化卻能滿足不同用餐的需要。

VTC鼓勵學生將專業知識和創意思維應用到日常生活，其中香港知專設計學院（HKDI）產品設計高級文憑畢業生廖成鍇的設計作品《原石》餐具系列，榮獲「2021紅點設計概念大獎」。《原石》外觀現代化，其設計靈感源自對進食中餐的觀察，揉合設計美學、人體工學及實用功能，包括飯碗、筷子、湯羹及醬料碟，顧及用家整個用餐過程，滿足當中不同的細緻需要。作品即將透過電子商貿平台HKVTC Shop推出市場。

3D輪椅噴霧清潔器

「輪椅噴霧清潔器」是跨學科合作的成果。

「輪椅噴霧清潔器」是VTC 學生其中一項跨學科合作成果，鑑於疫情期間輪椅使用者難以獨自消毒輪椅的輪子，健康及生命科學系和設計系學生合作，以3D打印技術製作兩個核心組件安裝在輪椅之上，組件接駁裝有消毒液的瓶子，自行噴灑到輪子後，再經由刷子自動擦拭，供輪椅使用者自行消毒。

COVID上河圖

「COVID 上河圖」以新冠疫情為主題，旨在展現市民於疫情下的生活百態。

疫情持續，新常態成為後疫情時代的關鍵字。HKDI社會設計工作室邀請兩位城市設計師 — 陳煒軒（HKDI室內設計高級文憑畢業生）及區澤明，負責帶領研究項目，了解疫情為城市所帶來的新常態，幫助社會大眾思考如何協助不同群組，建設更美好的未來城市環境。「COVID上河圖」以有趣及富有意義的方式展示團隊蒐集所得的資料及數據。

參加者投入各項技能體驗活動和「動動手」攤位▼▼▼

參加者在導師指導下，學習製作「像真手工蔬果」，利用調色技巧及手藝，把平凡的麵團製作成七彩繽紛的像真蔬果。

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「職專 • 里程」 配合社會經濟發展

職專教育與時並進，其中「職專 • 里程」展台便簡介了VTC和職專教育多年來的發展里程，如開辦適時適切的職專課程，以及各項校園發展項目，包括位於IVE青衣校園的航空及航海教育中心，以及茶果嶺新校舍項目，以應對行業對人力培訓的需求。場內亦展示職專畢業生的成功故事，以及多項教學成果，包括由VTC師生共同研發，在2019年「世界太陽能車挑戰賽」奪得Cruiser Class組別季軍的太陽能車「SOPHIE 6s」以及正在研發中的新一代太陽能車「SOPHIE 8」。

「職專 • 里程」展台簡介了VTC和職專教育多年來的發展里程。

時裝表演展創意

VTC一直致力為本港培訓設計人才，並於博覽期間舉辦兩場時裝表演，展示VTC學生和畢業生的設計才華。12月9日舉行的「霓裳星夢」時裝表演，展出HKDI設計生力軍多件得獎及傑出設計，表演編排更揉合時裝、舞蹈和音樂元素，為現場觀眾帶來全新視覺體驗。

另一場於12月10日舉行的時裝表演「香港高等教育科技學院（THEi高科院）時裝設計的拾年回顧與展望：綠色時裝新力量」，作品是由THEi高科院學生和畢業生從日常生活中汲取靈感，就可持續性、功能性和時尚不同主題設計的創意作品，讓觀眾對時裝重新定義。

由HKDI舉辦的「霓裳星夢」時裝表演，精心編排的表演融合時裝、舞蹈和音樂元素，舞者和模特兒將為各位觀眾帶來視覺的全新體驗。

專家講座及分享會 探索職專價值與技能發展

博覽同時舉辦多場星級講座及研討會，邀請政府官員、業界領袖及教育專家參與，共同探討職專教育價值和未來發展趨勢，主題包括「設計的影響力：現代‧未來」、「VTC邁向碳中和研討會」、「IndustryConnect 與 CEO 對話」等等。當中「VTC邁向碳中和研討會」，環境及生態局副局長黃淑嫻女士與綠色建築、建造工程及環保業界的專家共同探討綠色建築認證、回收和廚餘處理，以及電動車等環保議題，分享推動香港可持續發展的見解。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生應邀出席首場座談會「設計的影響力：現代．未來」

而適逢本港今年參加世界技能大賽25周年，曾經參加世界技能大賽的前選手，亦在博覽中分享他們的經驗和得著。多名前選手都表示，世界技能大賽「一生人只能參加一次」，感激VTC導師安排的訓練，認為參加比賽能夠與各國及地區的選手同場較技之餘，亦能互相學習，參賽經歷對未來發展很有幫助。現場還設有「世界技能大賽回顧展」，展示選手們參賽的作品和工具、香港隊的制服等，亦舉行了首屆的「2022全港青少年技能競賽頒獎禮」。

「世界技能大賽回顧展」展示歷年香港隊的制服。

除實體展覽外，博覽亦設有線上虛擬展覽。錯過博覽的公眾人士，歡迎到網上展覽平台，繼續支持及欣賞職專教育的成果。連結:https://www.vtcfutureskills360.hk/