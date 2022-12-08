世界技能大賽港代表獲1金12優佳績 HKDI畢業生勇奪櫥窗設計金牌
世界技能大賽有「技能界奧林匹克」之稱，香港代表隊於今年特別賽上取得1金12優異奬章的歷年最好成績，包括於「櫥窗設計」中取得一面金牌，是本港第三面金牌。此外，香港代表隊今年首次參與3個創新科技項目並獲獎，更於3個項目獲得「零的突破」。
香港代表隊在9至11月期間，前往全球多地參與26個比賽項目。代表選手中不少是職業訓練局（VTC）修讀學士學位、高級文憑和職專文憑等課程的學生及畢業生。而各香港主辦單位，包括VTC、建造業議會和製衣業訓練局所派出的項目選手均有獎牌進帳。
得獎的比賽項目中，香港代表隊首次參與「雲端運算」、「流動應用程式開發」及「數碼化建設」三個項目，即獲得優異獎章；而在「信息網絡佈線」、「餐飲服務」和「焊接」三個項目中，港隊亦首度獲獎。
金牌得主、VTC院校成員香港知專設計學院（HKDI）活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生梁家瑜坦言，賽事要求嚴格，對奪金感到驚喜，尤其感謝講師悉心指導，「HKDI課程讓我學到電腦立體繪圖、空間場景處理、結構及物料安排等技巧，有助我在比賽中有更好表現。」項目首席專家、HKDI建築、室內及產品設計學系高級講師陳達強表示，家瑜充分將平日備戰所訓練的設計、展覽、繪圖等技巧在比賽中發揮得淋漓盡致，獲奬實至名歸。
另外，香港專業教育學院（IVE）雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生伍善正，在韓國舉行的「雲端運算」項目表現出色。他表示，賽事中有幸與來自世界各地的頂尖精英，交流對雲端及各種創新科技的看法，「聆聽他們對新世代科技發展的洞見，大大擴闊我的眼界，可謂最難能可貴的經歷。」
香港代表隊亦於個人及社會服務的項目中取得好成績。青年學院職專文憑（髮型設計）畢業生李家豪於芬蘭舉行的「美髮」項目獲優異獎章。他特別感謝學院老師除教授美髮基本功外，亦會耐心地與他分析和拆解髮型造型，陪伴他進步。
今年香港代表隊參賽25周年，現時累計已奪得3金、1銀、5銅、71個優異獎章。VTC於12月9至11日於灣仔香港會議展覽中心舉行「新世代 新技能」博覽，現場將設有「世界技能大賽回顧展」，分享選手比賽花絮，亦將展示參賽制服、比賽或訓練相關的工具和作品等。於博覽的最後一天（12月11日），2022年世界技能大賽特別賽本港選手及專家，將與往屆選手一同出席分享會，講述他們參賽的寶貴經驗及得著，歡迎有興趣的公眾人士參與。
新世代 新技能博覽
世界技能大賽選手分享
日期：2022年12月11日
時間：下午3時30分至下午4時30分
地點：灣仔香港會議展覽中心展覽廳5BC
語言：廣東話輔以英語