世界技能大賽港代表獲1金12優佳績　HKDI畢業生勇奪櫥窗設計金牌

世界技能大賽有「技能界奧林匹克」之稱，香港代表隊於今年特別賽上取得1金12優異奬章的歷年最好成績，包括於「櫥窗設計」中取得一面金牌，是本港第三面金牌。此外，香港代表隊今年首次參與3個創新科技項目並獲獎，更於3個項目獲得「零的突破」。



香港代表隊於2022年世界技能大賽特別賽成績為歷年之冠，獲得歷年最多奬牌數目。（受訪者提供）

香港代表隊在9至11月期間，前往全球多地參與26個比賽項目。代表選手中不少是職業訓練局（VTC）修讀學士學位、高級文憑和職專文憑等課程的學生及畢業生。而各香港主辦單位，包括VTC、建造業議會和製衣業訓練局所派出的項目選手均有獎牌進帳。

「2022年世界技能大賽特別賽」香港代表隊成績

得獎的比賽項目中，香港代表隊首次參與「雲端運算」、「流動應用程式開發」及「數碼化建設」三個項目，即獲得優異獎章；而在「信息網絡佈線」、「餐飲服務」和「焊接」三個項目中，港隊亦首度獲獎。

參與「櫥窗設計」項目的HKDI活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生梁家瑜，在今屆賽事中為香港代表隊奪得自參與世界技能大賽以來的第三面金牌。（受訪者提供）

金牌得主、VTC院校成員香港知專設計學院（HKDI）活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生梁家瑜坦言，賽事要求嚴格，對奪金感到驚喜，尤其感謝講師悉心指導，「HKDI課程讓我學到電腦立體繪圖、空間場景處理、結構及物料安排等技巧，有助我在比賽中有更好表現。」項目首席專家、HKDI建築、室內及產品設計學系高級講師陳達強表示，家瑜充分將平日備戰所訓練的設計、展覽、繪圖等技巧在比賽中發揮得淋漓盡致，獲奬實至名歸。

IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生伍善正，在「雲端運算」項目奪得優異獎章。（受訪者提供）

另外，香港專業教育學院（IVE）雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生伍善正，在韓國舉行的「雲端運算」項目表現出色。他表示，賽事中有幸與來自世界各地的頂尖精英，交流對雲端及各種創新科技的看法，「聆聽他們對新世代科技發展的洞見，大大擴闊我的眼界，可謂最難能可貴的經歷。」

畢業於青年學院職專文憑（髮型設計）的李家豪，於「美髮」項目獲優異獎章。（受訪者提供）

香港代表隊亦於個人及社會服務的項目中取得好成績。青年學院職專文憑（髮型設計）畢業生李家豪於芬蘭舉行的「美髮」項目獲優異獎章。他特別感謝學院老師除教授美髮基本功外，亦會耐心地與他分析和拆解髮型造型，陪伴他進步。

VTC於12月9至11日於灣仔香港會議展覽中心舉行的「新世代 新技能」博覽中，將設有「世界技能大賽回顧展」。比賽選手及專家更將出席分享會，分享參賽的寶貴經驗及得著。（受訪者提供）

今年香港代表隊參賽25周年，現時累計已奪得3金、1銀、5銅、71個優異獎章。VTC於12月9至11日於灣仔香港會議展覽中心舉行「新世代 新技能」博覽，現場將設有「世界技能大賽回顧展」，分享選手比賽花絮，亦將展示參賽制服、比賽或訓練相關的工具和作品等。於博覽的最後一天（12月11日），2022年世界技能大賽特別賽本港選手及專家，將與往屆選手一同出席分享會，講述他們參賽的寶貴經驗及得著，歡迎有興趣的公眾人士參與。

新世代 新技能博覽

世界技能大賽選手分享

日期：2022年12月11日

時間：下午3時30分至下午4時30分

地點：灣仔香港會議展覽中心展覽廳5BC

語言：廣東話輔以英語

網址：https://www.vtcfutureskills.hk/tc/Event-Day3-4.html