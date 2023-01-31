港專16名毅進畢業生獲頒獎學金　90後獲獎者戰勝死神追夢成品酒師

香港專業進修學校（港專） 16名2021至2022年度毅進文憑課程畢業學員獲頒 「柏立基爵士信託基金」獎學金，以表揚他們努力學習及考獲優異成績，當中一位年近30歲的畢業生早年因工作過勞而導致心臟停頓半小時，最終戰勝死神後決定重返校園，終如願成為品酒師，與其他同學一起榮獲基金獎學金，令港專成為全港最多毅進文憑畢業生獲得獎學金的院校，成績卓越。



其中一位得獎學員賴宏達（中）將會繼續進修，向着「酒學講師」的目標進發，「希望將來能夠將更多的美酒佳餚的專業知識帶給大家」。（香港專業進修學校提供圖片）

頒獎典禮早前假香港童軍百周年紀念大樓舉行，港專多名師生均有出席，包括港專校長陳卓禧博士，一同見證得獎學員的努力學習成果，分享他們得獎的喜悅。

其中一位得獎學生賴宏達原本只有中三學歷，多年來只能靠不斷工作來維持生活，但早年因工作過勞而導致心臟停頓半小時，因而險些喪命，經過兩年的休養後，他萌生重返校園的想法，希望透過進修改變生活，將近30歲的宏達最終報讀港專毅進文憑課程，畢業後搖身一變成為品酒師，他表明會繼續進修，向着成為「酒學講師」的目標進發，「希望將來能夠將更多的美酒佳餚的專業知識帶給大家」。

港專校長陳卓禧博士（左一）與一眾得獎學員及師生合照。（香港專業進修學校提供圖片）

另一位獲頒發獎學金的港專學生潘家皓則出生於單親清貧家庭，中學畢業後就投身職場，曾經從事各式各樣的工作， 例如地盤工人、活動助理、餐飲從業員 、設計師，直至一年前，他任職的公司與創科局合作機械人工程項目，從而令他認識不少電腦工程師，了解到資訊科技行業的發展，毅然決定重返校園，報讀港專的毅進文憑課程，經過一年的學習，家皓憑着優異成績，升讀港專的電腦學高級文憑課程，並於去年與同樣在港專修讀毅進文憑課程的同學及兩名朋友合作開設資訊科技公司。

家皓笑指，現時的目標是完成碩士課程，即使過程中仍需要很多努力，但他深信只要找到人生目標與方向，就能咬緊牙關堅持下去，而且終有一天會成功，並以愛因斯坦的說話「只有放棄嘗試的，才是失敗者」去勉勵同窗。

柏立基爵士信託基金1961年成立，旨在為從事有社會價值活動的個人或團體提供培訓及教育資助，協助他們發揮個人領導素質，服務社會大眾，基金自2012至2013起，每年向符合資格的毅進文憑畢業生頒發獎學金，對他們的努力予以肯定，另外，基金在2021至2022學年向58位符合資格的毅進文憑畢業生頒發每位5,600元的補助金 。