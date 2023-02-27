VTC青年學院7間分校舉辦開放日　介紹職專文憑　展示教學設施

職業訓練局（VTC）院校成員青年學院7間分校將於3月3日及10日一連兩個星期五分批舉行開放日，讓學生及家長參觀校園，了解更多升學資訊及多元教學設施。活動內容包括體驗虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）學習活動、氣體燃料常識、時裝立體裁剪示範、指甲彩繪、商業產品拍攝及線上新產品發佈會直播等。開放日同時設360°設施導覽，同學及家長可在網上瀏覽院校的專業教學設施，包括位於STEM教育中心內的3D打印學習區及虛擬實境及擴增實境學習區等。



青年學院將於下月3日及10日舉行開放日，歡迎中三或以上程度學生及家長參與。（青年學院提供圖片）

青年學院於2023/24學年將為中三至中五程度的學生開辦共22個全日制職專文憑（Diploma of Vocational Education, DVE）課程，涵蓋「商業與服務」、「工程」及「設計與資訊科技」三大範疇，專業課程選擇多元，回應多個行業需求，包括美容及美髮、機電、汽車、資訊科技、商業、形象設計、食品科技及營養、設計及印刷媒體、珠寶設計與科技及時裝等課程。

DVE課程兼備通用技能、專業訓練及全人發展單元，學生可憑興趣選讀喜愛的課程，規劃升學或就業，畢業生可報讀VTC的高級文憑課程。報讀指定DVE課程的學生，亦可參加VTC Earn & Learn 職學計劃，結合有系統的課堂學習和在職訓練，期間獲取穩定收入，投身人力需求殷切的行業。

另外，青年學院（國際課程）開辦職專國際課程（Vocational Baccalaureate Programmes，VB），為完成中三或以上程度學生提供本地及國際認可的靈活升學選擇，課程以英語授課，學生修讀參照IGCSE水平設計的英文、中文及數學單元，並參照國際標準，採用BTEC第三級延伸文憑課程，三年制的VB課程涵蓋「設計」、「工程」和「運動」專業，畢業生可按其校內及校外成績報讀本地或海外大學，或升讀 VTC 院校開辦的學士學位或高級文憑課程。

有興趣報讀課程的中三至中五同學可透過「VTC 網上/手機入學申請系統」報讀DVE及VB課程，或將填妥的入學申請表交到青年學院（葵芳）。