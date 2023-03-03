耀中幼教學院盼取錄更多內地生　學位課程加入蒙學教育元素

自資專上院校耀中幼教學院昨舉辦傳媒午宴，校長袁海球表示，儘管近年本港出生率和學生人數下跌，但學校會維持學額數目，未來計劃取錄更多內地生。另外，學院將於下學年起，在幼教學位課程加入中國古代的兒童啟蒙教育蒙學。



學院總監（學生發展及學習資源）陳裕榮表示，該校幼教課程畢業生平均月薪逾兩萬元，畢業生除投身幼教行列外，亦有部份畢業生選擇運用幼教背景優勢從事其他行業。他舉例，有畢業生因同時具備音樂和幼教背景，畢業後成為樂器導師，月入達4萬元。

校長袁海球強調，學院一直鼓勵幼教學生畢業後成為教師，未來希望取錄更多內地生。副校長林文全補充，該校約有400名學生，現時獲教育局批准取錄一成內地生。

耀中教育機構為慶祝成立90周年，將舉辦連串慶祝活動，本月底將於故宮博物館舉行大型慶祝活動，內容包括安排學生於故宮內表演。此外，5月將舉辦「幼兒教育與蒙學國際研討會」，邀請學者一同探討蒙學在幼教界的發展、幼稚園質素框架等。

袁海球解釋，蒙學是指如何將中國古代的兒童啟蒙教育，引入現代幼兒教學當中，例子包括《三字經》、《千字文》等，涵蓋日常生活，以至天文、地理等不同範疇的知識，在內地和台灣相當盛行。

他表示，學院將於幼教學位課程加入「蒙學教育」，並計劃在5月研討會推出中英對照的繪本教材。