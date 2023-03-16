東華學院畢業生平均月入逾3萬創新高　盼2025年申請升格大學

東華學院舉辦傳媒聚會，校長陳慧慈表示，2022人年畢業生九成人投身醫護界，2022年平均薪酬逾3萬元。談及升格大學計劃，陳慧慈表示，學院已完首個學科範圍評審，希望2025年已具備所有條件申請升格大學。



東華學院校長陳慧慈表示，學院目標2025年申請升格大學。（蕭輝浩攝）

學院於2022年10月至12月期間，透過問卷成功訪問622名畢業生，93%人選擇就業，整體平均薪酬為30286元，比21年上升1.16%。

陳慧慈表示，四成人畢業後一個月獲聘用，逾95%於醫管局工作，當中以放射治療學畢業生薪酬最高，平均月入3.4萬。

收生方面，陳慧慈稱全校有3500名學生，護理學院佔千多人，去年學位7000人競爭350個學額，今年報名人數與去年相若。至於非護理和非政府資助課程，三年級入學申請人數增加2倍。

政府資助學額方面，9月新學年SSSDP學額將由原本775個增至865個，連同社署資助150個學額，合共1050學額，比2022學年增加逾3成。

其中150個護理學高級文憑學額由社署全額資助，為期5年，學生畢業後需在社福界工作3年，以回應社署要求。截至3月6日，已獲1911人申請，平均13人爭一學額。

談及未來發展，陳慧慈表示學院將於9月新開辦生物醫學、法證生物醫學學位課程。2024學年獲教育局撥款2650萬元增辦全港首個自資醫療影像學學位，學生畢業後可註冊為診斷類放射治療師。

被問及成為私立大學進展，陳慧慈表示，學院已完成首個職業治療學科範圍評審，未來將完成科學和社會科學的範圍評審，希望2025年符合所有升格條件，申請升格大學。

另外，最近政府提出容許非本地護士來港執業，陳慧慈表示，參考外國經驗，不能長期依賴非本地護士，認為護士管理局需做好把關，無論是否需要考試，均需確保非本地護士符合本港要求，能安全提供護理服務，同時認為政府需制訂長遠人才規劃。

至於未來發展，陳慧慈稱現時學院取錄5%內地生，未來將加強與大灣區業界交流，但目前無意於內地設分校。