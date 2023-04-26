嶺大「理文造紙嶺步同行籌款日」助學生及年輕校友實踐ESG創業夢

全球興起初創風潮，香港的年輕人亦紛紛追求自己的創業夢想。為了鼓勵這些充滿活力與創意的年輕人，嶺南大學（嶺大）於4月23日舉辦了「理文造紙嶺步同行籌款日」，有接近一千人親身到場或於線上參加。活動共籌得超過港幣三百萬元，款項將全數撥入嶺大初創基金，以支援嶺大學生及年青校友在香港及大灣區實現以「環境、社會和企業管治」為本的初創項目。活動吸引了一眾師生、校友及大學友好支持參與，場面熱鬧非凡。



社會各界大力支持 助年輕人開展創業之旅

活動邀得財政司司長陳茂波先生擔任大會的主禮嘉賓，並聯同嶺大校董會主席姚祖輝先生及嶺大校長鄭國漢教授於起步禮主持鳴槍儀式。姚祖輝主席於致歡迎辭時表示，希望是次的籌款活動，能支持學生和年青校友的初創夢：「期望這些新發展項目，可為嶺大人帶來全新的視野、創造全新學習氛圍、探索更多創新發展機遇；此亦意味著，嶺南人將會一直積極繼往開來，堅守著嶺大的願景、教育使命和核心價值，同時創新發展，攜手邁步前行。他們在嶺大及各方的支持下，定必能成為對社會、對香港及國家有所貢獻的人。」

他亦提到嶺大下學年將進駐M+大樓，設立全新的學習中心「嶺大@西九」。他說：「新校園除了配備先進的教學設施，更位於粵港澳大灣區策略性交通樞紐，交通便捷，可用作舉辦社區活動及伙伴交流的活動區，定必成為嶺大與其他大灣區及國際人才一個重要的交流地方。」

鄭國漢校長致辭時亦指，步行籌款停辦數年，今年能於西九文化區藝術公園再次復辦，感到別具意義。他表示：「嶺大不但設立創業基金為嶺大學生及年青校友籌集資金，更成立了一個嶺大創業基金顧問團隊，為申請基金的隊伍提供創業指導及心得。此外，亦舉辦工作坊及連繫業界翹楚等，全力支持年青人創業。創業基金將於5月1日起接受申請。」

嶺大疫後首個大型戶外活動 豐富節目讓參加者樂在其中

活動不僅為嶺大初創基金募集資金，亦是嶺大在疫情後重啟大型戶外活動的重要里程碑。參加者由西九文化區藝術公園大草坪出發，沿經西九文化區海濱環迴步行徑，全程約三公里，一同身體力行支持，為嶺大初創基金籌款。嶺大更於大草坪舉辦嘉年華會，豐富的節目包括加入初創元素的趣味性遊戲、教與學攤位、多元化工作坊涵蓋和諧粉彩與皮革製作、學生與校友傾力演出的音樂表演等，大家盡慶而歸。

嶺大英文系二年級生葉同學（Sam）於活動中認識到志趣相投的朋友，期望未來發展自己的初創事業。

嶺大英文系二年級生葉同學（Sam）對創業感興趣，亦關心香港與大灣區的創業發展，認為這次活動極具意義。「活動為志趣相投的學生與校友提供了互相交流的機會，讓我能從別人的經驗中學習，同時擴闊視野。我希望於大學生涯中一邊學習，一邊探索更多創業機會，於未來嘗試發展自己的初創事業。」

為鼓勵師生與校友踴躍參加「理文造紙嶺步同行籌款日」，大會特設各大特色獎項：

「理文造紙嶺步同行籌款日」的圓滿成功，全賴各界贊助人及機構的慷慨支持和參與，包括冠名贊助理文造紙有限公司；主要贊助鵬程慈善基金；活動贊助德和慈善基金、標準錶針及配件廠有限公司、意得慈善基金、李兆基基金、嶺南會所、嶺南教育機構、霍震宇先生代表霍英東基金會、上海商業銀行；以及初創贊助嶺南大學香港同學會、呂鈞堯先生、何善衡慈善基金會有限公司及王氏國際集團有限公司。

財政司司長陳茂波先生（左二）、嶺大校董會主席姚祖輝先生（右二）、嶺大校長鄭國漢教授（左一）及嶺大大學發展委員會主席伍尚敦先生（右一）向冠名贊助理文造紙有限公司代表李經緯執行董事（右三）及李文麗小姐（左三）頒發紀念品。

「理文造紙嶺步同行籌款日」得到各界贊助人及機構的鼎力支持。

（資料及相片由客戶提供）