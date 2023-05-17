多元升學出路｜VTC職業專才教育助學生發掘潛能　培育行業專才

升學路上有很多不同的選擇，按興趣及能力揀科，才能發揮潛能，發展理想事業。喜歡設計的陳珮怡 (Yoyo) 專注於自己有興趣的時裝設計領域上發展；而一直熱愛工程的羅程豐 (Rick) 則按能力循著基礎課程文憑起步，銜接高級文憑及學士學位，現已成為助理工程師。兩位過來人均建議中六同學於升學選擇時不要「人云亦云」，認清適合自己的方向，也可發展所長成為行業專才。

攝影：歐嘉樂



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按興趣選擇HKDI課程 全面裝備設計技能

陳珮怡（Yoyo）從小對藝術感興趣，中三開始接觸時裝設計，「我覺得時裝設計可融入許多自己的想法，發揮空間很大，又有挑戰性。」Yoyo表示當年公開試後有留意不同院校的課程，聽師姐說VTC轄下的香港知專設計學院（HKDI）課程實用又專業，2年內可全方位學習不同設計技能，所以選擇了入讀HKDI。Yoyo於高級文憑畢業後繼續升讀學位課程，現於本地手工皮鞋品牌擔任助理設計師。

她認為HKDI時裝設計高級文憑課程理論與實務技巧兼備，全面涵蓋設計範疇，除繪圖、紙樣設計、布藝、製衣、紮染等基本功外，更可涉獵數碼技術如AI、Photoshop、3D數碼打印等，裝備專業技能。另外，她形容與老師的關係亦師亦友，時常會就不同設計討論，激發更多創新構思。「老師從建立個人風格、構思、製作至作品簡介『一條龍』培訓，亦會觀察到每個同學的強項，推動我們進步。」她笑言HKDI令她印象最深刻的是校園瀰漫著濃厚的設計風氣，這種氛圍對刺激設計靈感有莫大作用：「大家都很拼搏，無時無刻都在思考如何完善作品的設計。」

遠卦英國著名設計學院交流 參加設計比賽獲奬

就讀HKDI兩年期間，Yoyo獲得多個機會應用所學提升技能，除了曾到本地皮鞋品牌實習，她亦曾參與大型設計比賽，並憑畢業作品「結」奪得「DFA香港青年設計才俊獎2020」，藉著比賽鍛煉技藝之餘，也有機會向身為行業翹楚的評判介紹自己的作品和理念，並擴闊人際網絡。Yoyo亦曾獲老師推薦到世界著名的英國中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins）作短期交流，見識到世界各地的創作人才，既能了解各國的設計風格，也能從中「偷師」。她說：「我們做presentation（概念匯報）時習慣預先做好框架，在畫簿上剪貼好製作概念圖，但他們的創意思維非常強，可就地取材，以不同物料及方式解說自己的創作意念，令人佩服。」另一深刻體會，是其中一位中東裔同學將其民族特色融入設計中，又不失流行元素，令她真切領悟到如何透過作品去表達設計者的理念，並影響日後她在設計中注入亞洲文化特色。

尋找更適合升學選擇 向設計專業發展

高級文憑畢業後，Yoyo銜接香港理工大學時裝及紡織學院三年級學士學位課程，她表示：「在HKDI兩年所學的設計根基打得扎實，每次的學習體驗都不斷增強自己在創作上的信心，所以在大學上課時亦更得心應手。」她寄語應屆考生：「DSE是人生的一個重要里程，但未至於『一試定生死』。即使起步點與人不同，只要找到自己感興趣的發展路向，一樣可以行出康莊大路。」

Yoyo讀HKDI高級文憑時的畢業作品「結」以日本傳統繩結為設計靈感，融入編織、染布等不同設計範疇，她更憑此作品勇奪「DFA香港青年設計才俊獎2020」。

按能力由文憑起步 「一條龍」接通學士學位

家人從事工程行業，令羅程豐（Rick）自少在耳濡目染下對工程萌生興趣。DSE考試後，他由IVE一年制基礎課程文憑（工程）開始，銜接IVE高級文憑，再直升VTC院校THEi高科院屋宇設備工程學士學位三年級課程，逐步向專業發展。Rick現於一間工程顧問公司擔任見習工程師，負責為私人屋苑、公共設施等規劃消防工程，以確保合乎規例標準，活用工程知識。

Rick分享選擇IVE基礎課程文憑作為起步點的原因，是IVE在師資、教學設備及質素上也較有保證，行內認受性較高。「IVE的基礎課程文憑除教授基本繪圖及工程相關知識，亦會著重提升同學的中、英文水平。」課程為Rick打好根基，升讀IVE高級文憑時亦更易適應，在學期間他更從實習中找到滿足感，驅使他努力鑽研工程知識：「我曾於一間知名的屋宇裝備工程公司實習，參與消防工程項目，例如以電腦繪畫消防喉管結構及線路鋪排等，邊應用所學，邊累積實戰經驗。」

掌握行業新科技提升競爭力 認可學歷出路更多元

VTC職業專才教育提供完善升學階梯，讓Rick「一條龍」銜接學士學位，高級文憑畢業後升讀THEi高科院學士學位三年級。就讀THEi高科院期間，Rick除了進一步裝備好相關工程的專業知識外，亦快人一步學習行業新科技：「THEi高科院是將BIM（建築信息模擬）技術融入課程的先行者，現時政府及業界大力推行BIM以優化施工流程及項目管理，掌握此技能有助提升我的競爭力，令畢業後的出路選擇更廣。」

談及最深刻的學習體驗，Rick指是於2021年參與建造業議會建築信息模擬（BIM）比賽，並喜獲冠軍。當時他聯同幾位同學一起重新設計零碳天地，打造「邁向淨零碳中心」。除了應用到BIM的技術外，他們更將IVE所學的消防、供水及配電等專業知識融入環保建設的元素，如增設太陽能板、規劃更節能的通風系統，以及利用光折射的原理照明等。Rick坦言是次比賽讓他全方位實踐所學，獲奬亦大大提升了他的自信心。

Rick表示，大部份同學畢業後均投身工程界，加入承建商或顧問公司工作，出路多元化。而THEi高科院的學士學位課程更獲香港工程師學會（HKIE）認可，畢業生可考取工程師專業牌照，對日後晉升甚有幫助。