都會大學學生積極投入社會服務　努力備受肯定

剛完成DSE的你，對大學生活有甚麼憧憬呢？是讀書、住Hall還是上莊？其實社會服務亦是不少大學生熱衷的範疇，當中香港都會大學（都大）的鄧曜霆（Raphael）和吳泳儀（Natalie）寓興趣於其中，更為建設快樂共融的社會作出貢獻。熱愛音樂和戲劇的Raphael透過地區扶青社和自己成立的公司幫助弱勢或有需要人士；喜歡演講的Natalie則透過參加不同的演講比賽和校外活動宣揚心理健康的重要性，二人服務社會的精神屢獲嘉許，包括獲頒第三屆「創明天獎學金」及「香港都會大學全人發展獎」。

攝影：歐嘉樂



Raphael在香港都會大學修讀應用心理學及商業管理學學位課程。

由校園扶青到地區扶青 社會服務成Raphael新方向

Raphael是都大三年級學生，現正修讀應用心理學榮譽學士及商業管理榮譽學士課程。Raphael當年考畢DSE後曾於另一院校修讀學位課程，但因家庭經濟壓力而只完成了一個學期就放棄學業、投身社會工作。打工一年期間，與繼續修讀該學士課程的朋友常有聚會，眼見他們都在享受無憂無慮的大學生活，而自己卻每天工作至晚上十時，自覺失去了「U life」因此決定重返校園，「追回」失去的時間，報讀都大課程，開展不一樣的大學生活。他加入都大扶青社並出任主席，再進而加入地區扶青社，他說：「扶青社分為大學層面和地區層面，前者比較著重於青年活動，較少接觸社區服務。相反，地區扶青包含所有範疇的活動，讓我可以選擇想參與的社區服務。」

熱愛表演的Raphael於校內歌唱比賽獲獎。

Raphael 積極享受大學生活，圖為擔任學生會迎新營「組爸」。

由都大扶青轉到地區扶青，Raphael的目標是參加更多社區服務。

聾人舞台劇成最深刻社區服務

對Raphael而言，至今最深刻的社區服務是籌辦一齣由聾人擔演的舞台劇，他指這次經驗令他有不少得著：「製作那齣舞台劇的最大困難在於演員讀對白方面，因為聾人說話通常較為含糊不清，所以我們請了有經驗人士與他們分享讀對白的要訣。」此外，Raphael認為聾人舞台劇有助打破外界的傳統觀念：「聾人需要學習的不一定只是實用的技能，其實他們亦能接觸如舞台劇這樣富藝術性的東西。」

成立公司搞新型團建 音樂劇戲相輔相成

對於Raphael來說，打工的一年可謂「空白」的一年，因為情緒處於低谷，他只能以最喜歡的音樂來發洩心中鬱悶。打鼓、彈結他和唱歌皆能的Raphael，近年與朋友組成樂團，音樂比賽和街頭busking都有他們的蹤影。同時因為熟悉音樂和舞台劇，兼具在大學課堂上獲得的商業知識，他成立了公司，為不同機構或學校提供結合音樂和戲劇這兩種元素的新型團隊建設（Team Building）訓練，以及為學生提供生涯規劃的探索活動：「中學生未必明白傳統的生涯規劃概念，我們以互動式劇場幫助他們了解生涯規劃的重要性，令他們更清楚計劃自己的未來。」他更表示，提供同類型團建服務的公司在香港不多，所以對公司前景充滿信心。

Natalie就讀都大創意廣告及媒體設計課程。

目睹朋友企圖輕生 Natalie因而了解精神健康的重要性

就讀創意廣告及媒體設計榮譽文學士課程的四年級學生Natalie熱愛演講，是都大人文社會科學院國際演講會主席。在眾多演講主題中，宣揚關注心理健康是Natalie的首選，全因她曾目睹朋友企圖輕生：「當時我們一班朋友去咖啡店，其中一位家境不俗的朋友表示要上洗手間。怎料一個小時後都沒有回來，失去聯絡，然後我們在海傍發現他企圖跳海。最後我們能成功阻止他輕生，但其父母在收到我們的電話通知時竟然只叫我們好好照顧那位朋友，自此我便明白不論家境如何，精神健康都需要被關心。」

Natalie自行製作小冊子，宣揚關注心理健康。

能言善道的Natalie為大學不同活動擔任司儀。

因為曾經目睹朋友企圖輕生，所以Natalie特別關注精神健康的議題。

校內自製小冊子宣傳精神健康 校外參與團體教育公眾

Natalie在校內積極參加和舉辦服務活動，其中不少活動與精神健康相關，例如由她策劃的「精神當鋪」。Natalie表示：「當時我參加了學校一個與心理健康有關的計劃，名為『Me and You Mental Ambassador Scheme』，我與朋友發起了名為『精神當鋪』的活動，讓學生匿名分享心事。」Natalie認為自己在這項活動中只「接收」參加者的心事，但沒有任何東西送給他們，所以便以在主修科目創意廣告及媒體設計課所學到的知識製作一本宣傳手冊贈予參加者：「宣傳手冊包括一些心理健康的小知識，例如是如何照顧自己的心理健康，以及可提供心理健康方面的協助的機構資料等等。」

在校外，Natalie是團體「Helping our Planet Earth 」的成員，這團體的宗旨亦是以宣揚關注精神健康為主。她介紹道：「由於不少團體成員都是來自國際學校，他們所屬學校的資源較本地學校多，所以想合力舉辦更多公開活動，例如桌上遊戲、瑜伽、攝影和畫畫等，達至宣揚關注精神健康的目標。」

二人同奪「創明天獎學金」齊聲鼓勵年青人勿小看自己

Raphael和Natalie在各自的領域都有不少成就，二人除了獲都大頒發「全人發展獎」，更一同奪得第三屆「創明天獎學金」。他們不約而同地表達了「勿小看自己」這觀點，Raphael直言：「其他得獎學生都在商界或科技界各有成就，而我只是一個喜歡音樂和藝術的人，但我認為就算我不是成就最高的人，亦是盡了最大努力的人，相信自己是最重要的。」Natalie附和道：「我奪獎的時候都有懷疑過自己（是否實至名歸），但最後發現大家各有所長，不應該將自己與別人比較。」

得獎背後，Raphael和Natalie均感謝都大對學生的支持。

在二人的成就背後，他們坦言都大的支持十分重要，Natalie感謝道：「都大提供了很多演講的機會給我，例如擔任獎學金頒獎典禮和音樂劇的司儀，這些機會十分難得。」Raphael亦表示很欣賞大學在處理學生事務方面的積極態度和效率：「都大學生事務處效率很高，例如學會租房或申請資金等等，批核過程迅速，而且積極配合學生舉辦活動，沒有太大的限制。」