嶺大與深圳大學合辦大灣區青年論壇「同心同步 共創綠色未來」

香港嶺南大學（嶺大）與深圳大學（深大）於5月15日聯合舉辦以「同心同步 共創綠色未來」為主題的第一屆大灣區青年論壇，藉以提高年輕人對環境、社會和管治（ESG）以及綠色金融科技、文化和創新的認識和興趣，促進社會的可持續發展，並且鼓勵他們掌握大灣區發展所提供的機遇，敢於創業。該長達一天的論壇由騰訊遊戲及富融銀行贊助，在嶺大校園舉行，同時在線上直播，三十多位政商及產學研界別的領軍人物積極參與，分別就各相關議題發表講話和分享經驗，吸引了兩地超過四百名中學和大學的師生、政府官員、業界精英及初創企業家等出席，討論氣氛熱烈，論壇圓滿成功，嶺大並計劃於今年秋季舉行第二屆大灣區青年論壇。



香港嶺南大學與深圳大學於5月15日聯合舉辦以「同心同步 共創綠色未來」為主題的第一屆大灣區青年論壇。

（左起）大灣區青年論壇籌委會主席、富融銀行董事長兼嶺南大學校董會成員賴智明、深圳大學副校長張學記、民政及青年事務局副局長梁宏正、中聯辦青年工作部副部長宋來、嶺大校長鄭國漢

論壇的開幕儀式於當日上午舉行，主禮嘉賓包括民政及青年事務局副局長梁宏正先生、中聯辦青年工作部副部長宋來先生，嶺大校長鄭國漢教授、大灣區青年論壇籌委會主席、富融銀行董事長兼嶺南大學校董會成員賴智明博士及深圳大學副校長張學記教授。

賴智明博士在致歡迎詞時指出大灣區積極配合國家政策，對綠色未來和ESG相當重視，期望香港與大灣區可以同心攜手，推動兩地的可持續發展。梁宏正副局長希望年輕人可以藉這個論壇加深對大灣區的認識，並掌握機遇，善用大灣區提供的平台發展綠色事業。張學記教授指出推動綠色未來需要創意創新的人才，高校任重道遠，深大將與嶺大在人才培育方面積極合作。鄭國漢教授對於論壇能夠得到廣泛支持深表高興，並相信各個專題討論可以為大灣區的綠色發展提供啟示。

上午的第一個主題是「秉持綠色倡議：賦能青年，共築可持續未來」 ，由賴智明（左）及騰訊遊戲學堂總監諸一楠（右）主講

第二個主題是「貫徹可持續發展理念：Green AI賦能ESG的實踐與進程」，由深圳大學管理學院副院長/教授、深圳大學創新創業教育工作委員會主任、深圳大學大灣區國際創新學院副院長牛奔教授主講。

論壇的內容相當豐富，上午有兩個主題演講，第一個以「秉持綠色倡議：賦能青年，共築可持續未來」 為題，由賴智明博士及騰訊遊戲學堂總監諸一楠先生主講，賴智明博士鼓勵同學勇於嘗試，走進大灣區找尋發展機會，為國家的發展貢獻自己的力量。第二個以「貫徹可持續發展理念：Green AI賦能ESG的實踐與進程」為題，由深圳大學管理學院副院長/教授、深圳大學創新創業教育工作委員會主任、深圳大學大灣區國際創新學院副院長牛奔教授主講。

兩場專題演講過後，嶺大在校園內舉辦了一共四十席的交流午宴。

兩場開拓思維的專題演講過後，嶺大在校園內舉辦了一共四十席的交流午宴，每席均安排了業界代表及有創業經驗的企業家和嶺大及深大的同學交流，出席的同學積極參與，獲益良多。

下午一共舉行了兩個專題討論，並有三個小組討論會。

下午一共舉行了兩個專題討論，分別以「企業與青年共建國家綠色未來」及「我們的下一步是什麼？以企業家精神帶動環境、社會、企業管治」為主題，並有三個小組討論會，討論的題目是(一) 綠色技能與可持續未來：與青年相關的職業屬性；(二) 可持續創業發展；和(三) 承擔社會責任。負責帶領討論的包括香港特區政府環境及生態局、銀行、運輸、地產、文化、社會企業等界別的代表，大家作了極具建設性的交流，為與會者提供很多有用的資訊。

嶺大亦在論壇上舉行綠色校園提案競賽頒獎典禮，綠色校園提案競賽旨在鼓勵嶺大師生就建立綠色校園提供創意方案，校方在眾多參賽作品選出10個得獎者，並有五名師生獲得安慰獎，頒獎典禮由副校長莫家豪教授主持。

為鼓勵學生創業及提高他們對ESG的重視，嶺大鼓勵學生及校友申請嶺大創業基金開展與ESG有關的業務，包括嶺大學生或一名於最近10年畢業的嶺大校友的團隊提交與ESG有關的創業方案如通過審核，最高獲得50萬元的資助。

了解更多詳情：