升學不止一條路！職專文憑課程裝備專業技能　助學生確立發展目標

多元升學途徑助你開展不一樣的專業路！郭偉樂中學畢業後投身社會工作，後來希望學習一技之長作更佳職涯規劃；而張建東因不習慣傳統教學模式，對學習失去動力。兩位年輕人決定報讀青年學院職專文憑（DVE）課程，將個人興趣發展成專業，遂步邁向理想。



實務教學裝備專業技能 「職學計劃」提供理想出路

現職香港中華煤氣有限公司技術員的郭偉樂，當年工作了一段時間後有感出路狹窄，希望有「一技傍身」以維持職場競爭力，便選擇感興趣且發展前境穩定的（氣體燃料工程）課程重新起步，尋求更廣闊的出路。

偉樂認為DVE課程理論與實踐兼備，當中的「專題研習」有助他靈活運用專業知識，同時訓練團隊合作、溝通技巧、解難能力等軟技能，對現時事業發展相當有幫助。「青年學院內設有與真實工作環境相近的模擬工場，硬件設備達到專業規格；「動手學習」模式令我學以致用，亦深化了對氣體燃料的興趣。加上老師們有豐富的行業經驗，不時與我們分享業界最新發展，加深了對行業的認識。」

DVE課程強調互動實踐，郭偉樂因而重燃學習樂趣，積極裝備自己，同時確立未來發展方向。

完成首年DVE課程後，偉樂透過「VTC Earn & Learn職學計劃」參加了煤氣公司的「見習技術員計劃」，並以兼讀形式繼續於青年學院修讀DVE 課程。「見習技術員計劃讓我有機會參與住宅和商用等不同燃氣系統的安裝維修工作，率先體驗真正的職場環境。而煤氣公司亦會安排專業導師和富經驗的同事在旁指導，在邊學邊做的環境下累積實戰經驗，對投身行業打下了強心針。」

打好專業基礎 升學就業前路通行

畢業後偉樂順利註冊成為政府認可的氣體裝置技工，並在公司資助下完成了IVE高級文憑課程及英國中央蘭開夏大學（UCLan）的銜接學士學位。取得專業資格使他的晉升階梯更為清晰，現正一步一步朝著專業工程師目標進發。

郭偉樂透過青年學院突破傳統升學框架，以多元升學途徑取得銜接學士學位，開拓不一樣的專業路。

偉樂現時主要工作為住宅客戶維修煤氣爐具，每天須到訪不同客戶評估問題並獨力完成維修工作。「初入行時有一次的工作較為複雜，預計需較長時間才能修好。當時一邊維修一邊擔心客戶不耐煩，只能以專業知識和認真態度儘快完成工作。怎料客戶出乎意料地很滿意我的工作表現，事後更撰寫了一封信讚揚我的維修技巧。這次經歷令我很有滿足感，對日後工作自然更有信心。」

偉樂指出修讀DVE課程時已接觸各類型的燃氣產品，打好了專業基礎，工作初期已得心應手。而「VTC Earn & Learn職學計劃」更是與DVE課程相輔相成，在數年時間把他培養成行業專才，接通專業路。

Connor認為DVE課程涵蓋範圍廣，對健體的不同範疇均有涉獵，為他鞏固專業基礎，為升學或就業作最佳準備。

認清自我志向 職專課程助專業發展

另一位DVE畢業生張建東（Connor）現擔任私人健身教練及健美運動員，Connor初中時不適應傳統的上課模式，加上受選科限制而失去學習動力，中三畢業後已決定報讀DVE課程，望能把自己興趣轉化成事業。「我對健身相當有興趣，惟當時的健身風氣並不盛行，市場上很少相關課程，當中只有青年學院開辨的（健體及運動）課程符合我的發展意向，可見DVE課程頗具前曕性，能夠顧及新興市場的發展趨勢。我於在學期間立志成為健身教練，並按目標考取了認可牌照，快人一步展開事業。」

DVE（健體及運動）課程涵蓋範圍廣，對健體及運動的不同範疇如營養學、運動康復、運動創傷運動解剖等方面均有涉獵；加上透過各類運動的實踐與訓練，使Connor在3年時間內掌握了專業健體知識和技能，打好紮實根基，對升讀IVE運動教練學高級文憑或健身教練工作均有莫大幫助。現時為客人制訂個人化健體計劃時，也有運用到當時所學到的基本功，成為今日的專業發展基礎。

Connor (中) 就讀青年學院期間初次參加健美比賽便獲取佳績，自此成為健美運動員，現時仍不時參賽提升專業水平。

跟隨興趣出發 邁向理想職業

Connor認同DVE課程令他重拾學習動力，積極投入校園生活。全因DVE課程設計著重實踐訓練，適合他「坐唔定」的性格。而且不像傳統中學般需要兼顧太多科目，可在較短時間將個人興趣發展成一門專業。

「青年學院的導師會因應同學的興趣或發展目標，邀請不同界別的專業人士，透過講座、工作坊或訓練活動分享他們的業界知識，讓我們了解到行內不同工種的發展方向，從而規劃畢業後的出路。當時學校安排了幾位健美運動員到校分享經驗，燃起我對健美比賽的興趣。之後更在導師們的鼓勵下，參加了首屆東莞健身榜樣大賽暨東莞市第二屆健美健身錦標賽，取得健美75公斤或以下級別的銀獎。獲獎除了肯定自己的技術水平外，更確立了未來會繼續以健美運動員發展運動事業。」

Connor慶幸很早便認清興趣所在，且找到了適合自己的學習模式掌握專業知識，令他未畢業已考取專業資格及累積實戰經驗，及早發展屬於自己的理想。

偉樂和Connor不約而同表示，如同學已知自己感興趣的事物，並打算將其發展為事業，可考慮DVE等結合理論與實踐的課程，不但可從學習中獲得樂趣和滿足感，更可將理想化為現實。他們寄語年輕人不妨勇於嘗試框架以外的事物，一分耕耘一分收穫，總有機會達成目標。

（資料及相片由客戶提供）