香港建造學院｜三大課程免學費、有津貼　雙軌發展造就多元出路

今屆DSE將於7月19日放榜，考生們有咩準備？香港近年有不少重建和新發展區的工程，預計未來建造業工程總值會維持於每年約3,000億元，專業人才需求因而增加。為鼓勵更多新力軍入行，香港建造學院的一年及兩年全日制課程，免學費、有津貼，同時工讀雙軌發展，加上學院為畢業生提供終生就業配對，造就多元出路。課程已接受報名，為DSE放榜考生提供多一重升學保障！



大型建築工程 人才需求持續增加

北部都會區、啟德發展計劃和明日大嶼是近年香港大型的規劃及建築工程，還有不同的舊區重建計劃，代表建造業對人才的需求不斷增加。香港建造學院為DSE考生提供一年及兩年全日制課程，致力培養年輕人成為建造業的世一專才。

優化後的高等文憑學院課程均加入建築信息模擬（BIM）單元。

高等文憑培養學生成建築項目管理人 更可銜接本地大專院校學位課程

「兩年制高等文憑課程」適合DSE成績包括中國語文、英國語文和數學在內的五科達到第二級成績的考生報讀。內容涵蓋創新科技如「組裝合成」建築法 (MiC)、建築信息模擬 (BIM)、機電裝備合成法 (MiMEP)等。學生畢業後，可成為建築項目管理人。

另外，屋宇建造監工高等文憑課程、土木工程監工高等文憑課程和屋宇裝備監工高等文憑課程亦獲政府部門認可：

屋宇建造監工高等文憑課程

獲政府屋宇署認可為適任技術人員T2至T3職級的認可人士工作班子，以及註冊承建商工作班子的最低學歷要求。

土木工程監工高等文憑課程

獲政府屋宇署認可為適任技術人員T2至T3級別的認可人士、註冊結構工程師、註冊岩土工程師及註冊承建商的最低學歷要求。

屋宇裝備監工高等文憑課程

獲政府機電工程署認可，符合註冊B級電業工程人員的學歷要求。畢業生在累積相關實際工作經驗後，可申請註冊為B級電業工程人員。

高等文憑課程已獲以下專業學會或團體認可：

中六畢業：建造文憑兼顧學識和技術

「一年制建造文憑課程」適合中六畢業生，課程教授基礎能力、業界技術、溝通技巧、職業道德和安全操守等知識，兼顧學生的升學和就業需要，同時培養學術理論和職業技術。畢業生除了獲香港營造師學會認可為符合監工會員申請的學歷要求外，建造文憑(電力裝置)獲機電工程署認可為符合電力工程（A）級證明書的學歷要求。建造文憑畢業生在累積相關實際工作經驗後，可申請註冊為（A）級電業工程人員。而建造文憑(水喉)獲政府水務署認可為符合水喉匠牌照申請第一部份的資格，等同於持有職業訓練局頒發的水喉全科技工證書，有助事業發展。

中三畢業：建造證書以技術訓練為主

「一年制建造證書課程」，適合中三學歷或以上人士。建造證書以技術訓練為主，配以與時並進的理論為基礎，訓練學生成為優良技術型人才。

香港建造學院設有安全體驗訓練中心，模擬不同建築工地意外情景，提高學生的安全意識。

三大課程 三大優點

免學費、有津貼

建造學院三大課程實用性強，而且免學費、有津貼，每月更能獲得最多$4,800的津貼。

升學就業雙軌發展

建造文憑和建造證書的畢業生均可參加「認可技術專才培訓計劃」，透過系統性學徒訓練模式，註冊成為「建造業工人註冊條例」下認可的「註冊熟練技工」（即高級技工）。畢業生可升讀由學院提供的兼讀制「建造文憑」課程，繼而再升讀兼讀制「建造專門行業專業文憑」課程，升學、就業雙軌發展。高等文憑更可銜接本地大專院校的學位課程，包括香港都會大學、香港珠海學院及香港高等教育科技學院等，為學生鋪設明確的升學階梯。

終生就業配對 就業率超過90%

學院為畢業生提供終生就業配對服務，學生無需擔心畢業後的出路。學院亦與大型承建商合辦「承建商贊助計劃」，讓學生獲得承建商額外提供贊助津貼和實習機會，表現理想者畢業後更有機會獲該承建商優先聘用，就業率超過90%！

網上報名：go.cic.hk/3nYyecc

查詢電話：2100 9000

（資料及相片由客戶提供）