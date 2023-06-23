IVE與H3C合辦大灣區網絡安全大賽 粵港澳IT學生拓實戰經驗

智慧城市是全球發展趨勢，配合數碼轉型的潮流下，網絡安全越趨重要。為應對市場對人才的需求，香港專業教育學院（IVE）除增潤課程內容及提升教學設施外，亦積極與業界合作，為新一代IT生力軍提供多元實戰機會。IVE資訊科技學科上周六（6月17日）與數碼化解決方案領導者的新華三集團有限公司（下稱H3C）合辦「大灣區網絡安全大賽2023」，13隊來自香港、內地和澳門的大學及專上院校學生隊伍比併網絡安全運作及維護技能，促進大灣區網絡技術人才的交流之餘，更培育面向大灣區及國際的資訊科技專才。

攝影：黃寶瑩



「大灣區網絡安全大賽2023」在IVE（柴灣）網絡安全中心舉行，雲集13隊來自香港、廣州、深圳和澳門等地大學及專上院校的隊伍參與，讓大灣區網絡安全專業的學生透過比賽應用所學，實踐網絡安全技術，加強他們對網絡事故的應對操作，以及處理網絡攻擊的軟技巧。與此同時，此平台亦有助促進大灣區大專生在與時俱進的網絡安全技術上互相交流砥礪，增強網絡安全意識及主動學習的良好態度。

IVE資訊科技學科上周六（6月17日）與H3C合辦「大灣區網絡安全大賽2023」，匯聚13隊來自香港、內地和澳門的大學及專上院校學生隊伍比併網絡安全運作及維護技能，促進大灣區網絡技術人才的交流

學界與業界積極合作 賽事促進地區交流

VTC執行幹事唐智強致歡迎辭時表示，VTC一直緊貼社會發展需要，提供與時俱進的職業專才教育，裝備年輕人專業知識和應用技能。為回應行業對網絡安全科技人才的需求，VTC開辦網絡安全相關課程，並於IVE（柴灣）成立網絡安全中心，配備先進的教學設施，為同學提供網絡安全實戰訓練。中心也與行業伙伴緊密合作，提供各種技能重塑和技能提升的課程，並舉辦比賽、工作坊等活動，以促進學界和社會大眾對網絡安全的認識。

VTC執行幹事唐智強致辭時表示，為回應行業對網絡安全科技人才的需求，VTC開辦網絡安全相關課程，並於IVE（柴灣）成立網絡安全中心，配備先進的教學設施，為同學提供網絡安全實戰訓練。

政府資訊科技總監黃志光獲邀擔任比賽的主禮嘉賓，他指特區政府在去年12月公布《香港創新科技發展藍圖》的其中兩個發展方向是「壯大創科人才庫，增強發展動能」和「積極融入國家發展大局，做好連通內地與世界的橋樑」。他表示，政府一直與不同機構協作，通過多元化的培訓和活動，加深年輕人對網絡安全的認識和提高他們在這方面的興趣，從而培育更多網絡安全人才。

政府資訊科技總監黃志光表示，政府一直與不同機構協作，通過多元化的培訓和活動，加深年輕人對網絡安全的認識和提高他們在這方面的興趣，從而培育更多網絡安全人才。

H3C作為比賽的合辦伙伴亦十分支持大灣區的IT人才培育，除提供比賽用的網絡攻防靶場平台及獎品以外，他們的網絡安全服務團隊亦在賽前向各參賽隊伍提供線上網絡安全培訓，教授應對網絡安全運作及維護流程，和不同網絡安全的案例分析等。H3C香港及澳門總經理于飛表示：「通過比賽可實現學界、企業、學生三方互動，探索出一條培養高科技網絡人才的新思路，同時推動網絡安全產業的持續發展。H3C將繼續加強與IVE的合作，不斷提高人才培養質量，以及為客戶提供更加安全可靠的數碼化解決方案。我們希望通過這樣的努力，為大灣區IT技術人才的培養貢獻力量，同時改善粵港澳大灣區IT人才緊缺與市場需求旺盛的現狀，為社會的發展做出更大的貢獻。」

H3C香港及澳門總經理于飛表示，H3C將繼續加強與IVE的合作，為大灣區IT技術人才的培養貢獻力量，同時改善粵港澳大灣區IT人才緊缺與市場需求旺盛的現狀，為社會的發展做出更大的貢獻。

H3C除提供比賽用的網絡攻防靶場平台及獎品以外，H3C的網絡安全服務團隊亦在賽前向各參賽隊伍提供線上網絡安全培訓，教授應對網絡安全運作及維護流程、以及不同網絡安全的案例分析等

網絡攻防戰爭分奪秒 深圳職業技術學院奪冠

今年參賽的13隊、共約50位來自粵港澳大灣區皆為修讀資訊科技專業的學生。在比賽中，各參賽隊伍需在三小時內，利用H3C 網絡攻防靶場平台進行模擬的網絡滲透測試，完成指定的網絡安全維護任務，例如審視伺服器的運作日誌文件、搜尋攻擊痕跡和異常流量，以及檢查伺服器配置操作等，並就調查結果提交維護的方案及建議，以改善系統網絡安全水平。參賽隊伍的解題速度及網絡安全技術能力會視為評分準則，選出冠、亞、季、殿軍四隊優勝隊伍。

最終比賽冠軍由深圳職業技術學院學生溫煜鵬和鄭雄升獲得，溫煜鵬表示，是次比賽十分貼近現實的網絡攻防戰，可以讓他們實踐不同的網絡安全應對技巧，為他們未來投身職場，防禦網絡攻擊打好基礎。他分享說：「由於我們需於3小時內完成比賽，我和雄升做好明確的分工及時間管理工作，最後都可以在限時完成不同的問題。」煜鵬續指，透過是次比賽他們亦了解到大灣區網絡安全科技的最新發展，他們亦希望未來有更多機會參與更多不同的比賽，汲取經驗。

由VTC副執行幹事廖世樂博士（左）頒發「大灣區網絡安全大賽2023」冠軍予深圳職業技術學院學生溫煜鵬（中）和鄭雄升（右）

VTC參賽者自學備戰 志向成為滲透測試師

獲得殿軍的才晉高等教育學院（SHAPE）與海外大學合辦資訊科技學士學位銜接課程隊伍，學生代表吳雨桐在事前已積極備戰，他說：「因是次比賽而涉獵了多方知識，尤其是要求我們在模擬情景下完成安全事件應變（Incident Response），除溫習課堂所學外，我們更在網上自學有關數碼鑑證和日誌分析的技巧，做好準備。」雨桐希望畢業後成為滲透測試師（Penetration Tester），利用專業知識分析網絡攻擊，保障網絡世界的安全。

IVE網絡安全高級文憑亦派出四人隊伍參賽，隊長趙文滔表示：「我在H3C提供的賽前工作坊中，掌握到事件溯源、伺服器取證分析、網絡封包擷取等網絡防禦技術的寶貴知識和經驗，掌握到最貼近時下維護網絡安全的技術。比賽中最有挑戰性的地方是要求我們在模擬環境下分析伺服器的日誌記錄，做網絡取證分析，並要運用課堂上所學的技術來幫助我們修復存在漏洞的伺服器。」今次比賽讓他實踐所學加強信心，同時又難得能與大灣區不同學校的學生學習內地網絡安全的應用技巧，擴闊其眼界。

獲得殿軍的SHAPE與海外大學合辦資訊科技學士學位銜接課程隊伍，學生代表吳雨桐（左一）在事前已積極備戰，他說指因應今次比賽涉獵多方知識，尤其是要求在模擬情景下完成安全事件應變（Incident Response），所以他們在網上自學不少有關數碼鑑證和日誌分析的技巧。

IVE網絡安全高級文憑派出四人隊伍參賽，隊長趙文滔（右一）表示，他在H3C提供的賽前工作坊中，掌握到事件溯源、伺服器取證分析、網絡封包擷取等網絡防禦技術的寶貴知識和經驗。

「大灣區網絡安全大賽2023」競爭激烈，在歷時三小時的比賽後，得獎隊伍獲頒由H3C贊助的獎品。

IVE資訊科技學科培育面向大灣區及國際IT人才

為回應市場需求，IVE積極培育資訊科技人才。IVE資訊科技學科學術總監許仁強博士指，隨著政府早前公布擴大「人才清單」，把涵蓋的專業由原有13項增加至51項，當中包括資深網絡安全專家，可見市場求才若渴。許仁強指，這次比賽是個很好的起點，三地藉著舉辦比賽建立溝通的橋樑，讓來自香港、澳門和廣東的職業專才有更多機會互相學習，並為三地業界提供交流機會。

他續指：「IVE資訊科技學科高級文憑課程涵蓋不同專業，包括網絡安全、雲端系統及數據中心管理、人工智能及手機軟件開發等，為業界培育多元人才。近年資訊科技學科畢業生的整體就業率更超過九成，市場反應非常正面。」此外，IVE一直與業界緊密合作，IVE資訊科技學科部份高級文憑的學生可參與VTC Earn & Learn 職學計劃，令同學在學期間取得政府和業界的津貼「有學有賺」。而在職培訓亦是學科的重點工作，達至「Up-skilling and Re-skilling（技能提升及再培訓）」，包括提供針對在職人士設計的短期課程，以及獲資歷架構認可的專業證書和文憑課程。部份課程將與業界合作，於課程加入行業需要使用的工具與技術，以培養社會需要的網絡安全專才。

IVE資訊科技學科學術總監許仁強博士指，IVE資訊科技學科高級文憑課程涵蓋不同專業，包括網絡安全、雲端系統及數據中心管理、人工智能及手機軟件開發等，為業界培育多元人才。

得獎名單

冠軍：深圳職業技術學院

亞軍：廣州大學

季軍：香港理工大學

殿軍：才晉高等教育學院

（資料及部分相片由客戶提供）