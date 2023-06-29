DSE放榜攻略｜掌握實用資訊　揀選適合的發展方向

距離DSE放榜不足一個月，努力應考及休息過後，是時候調整心情，考慮未來的升學發展方向，做好準備迎接放榜！面對多元化的升學前路，同學應該如何於興趣、能力，以至畢業前景之間作出選擇? 作為家長，又可以如何協助子女選擇？ VTC與香港青年協會將於7月8日（星期六）舉行「新世代‧同行迎放榜」文憑試放榜講座暨工作坊2023，透過「DSE放榜攻略」講座、「職學規劃工作坊」及課程資訊攤位，為同學及家長提供實用的資訊，助同學計劃最適合自己的升學發展方向，同場亦有社工分享情緒支援心得，與新世代考生同行迎放榜。



掌握新科技 朝興趣揀選課程

當AI人工智能、ChatGPT等生成式聊天機械人成為熱話，你對新科技又有幾多認識？是否曾擔心過未來的工作會被AI取代？VTC升學專家郭展幹先生有以下見解：「新科技融入工作環境是大勢所趨，我們要學習掌握及好好運用新科技，增加工作效率及維持競爭力，例如AI生成圖像，是根據大數據分析而產生，但能吸引人的設計則需要獨特性、創意、情感及個人風格等，是AI無法完全取代的。所以同學在揀選升學出路時，如果能找到適合自己的興趣及志向，學習自然更有動力，對未來發展亦會有幫助。」此外，他亦建議同學要多留意不同行業、以及科技應用的發展，「配合行業趨勢，VTC積極將大數據、AI 人工智能、物聯網等等新科技融入相關學科課程當中，讓同學接觸及應用新科技，裝備跨學科技能。」而VTC的同學亦會透過項目研習或業界協作，接觸業界最新技術，同時運用知識及創新思維，為社會及行業提供解決問題或增值的方案。

IVE軟件工程高級文憑畢業生李嘉林（左二），在學時與同學結合創意與科技開發「社區藥房藥物資訊管理系統」，以雲端科技記錄病人用藥等資訊、藥房存貨等，回饋社會，他將會於活動上分享於IVE的學習經歷。

7月8日 | 「新世代‧同行迎放榜」文憑試放榜講座暨工作坊2023

活動包括「DSE放榜攻略」講座、「職學規劃工作坊」及課程資訊攤位，想了解更多DSE放榜貼士及課程資訊？立即登記：https://www.vtc.edu.hk/dse2023

查詢：2836 1888

溝通協調 並肩共渡放榜

除了搜集升學資訊外，心理準備亦同樣重要，香港青年協會「DSE27771112」負責人許強懋(許sir)每年都倍伴DSE考生及家長迎接放榜，他提醒家長應與子女考生做好協調，「家長及子女可提前就不同的成績，作出相應的升學計劃。雙方可以就未來的規劃有不同的意見，但最重要是坦誠溝通。作為父母，最重要是避免將子女與別人作出比較，或將個人意願加諸於子女身上，才可與子女並肩同行。」許sir建議家長與子女一同搜集及整合升學資訊，在適當時候協助分析不同的出路選擇，並鼓勵他們於放榜前報讀適合個人志趣的課程，為放榜作多手準備。

他亦提醒父母不宜對子女放榜，表現得異常憂慮或焦急，因為這樣反而為子女添加壓力，令他們心情更緊張，「家長亦可細心觀察他們的需要，在適切的時間陪伴和關心，無論成績怎樣，都支持自己的子女。」

香港青年協會許sir建議家長與子女坦誠溝通，給予支持，並肩迎接文憑試放榜。

「新世代‧同行迎放榜」文憑試放榜講座暨工作坊2023

日期：7月8日（星期六）

時間：下午2時至5時

地址：香港康得思酒店（Cordis Hotel, Hong Kong）

官方網站：https://www.vtc.edu.hk/dse2023

「DSE放榜攻略」講座

時間：下午2時至3時15分

VTC升學專家剖析DSE升學數據、介紹DSE多元升學出路選擇，以及講解DSE放榜期間VTC的收生安排

課程資訊攤位及體驗活動

時間：下午2時至5時

院校老師在場解答課程查詢，同學亦可透過體驗活動了解VTC的互動教學模式

職學規劃工作坊

時間：下午3時30分至5時

讓同學了解自己的興趣和性格特質，繼而規劃未來發展路向

（資料及相片由客戶提供）