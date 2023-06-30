城大舊生創作香港賽道賽車電競　母校搞比賽挑選潛質車手

隨着創新科技產業的發展，「打機」由從前的消閒遊戲，變成電子競技運動，早在2019年的東南亞運動會，電競亦已成為正式比賽項目之一。而根據數據分析公司Newzoo的調查顯示，觀看電競賽事的觀眾將於2025年增至6.4億人，可見電競運動的產業勢不可擋！香港城市大學（城大）學生宿舍處早前就邀請兩位城大校友丁卓彥（Trefer）及莫梓諾（Pluto）回到母校為同學舉辦Z-Challenger賽車模擬器比賽、賽車展覽及飄移模擬器指導課，希望提升同學對電競運動的認識。



「死忠車迷」識於微時 同代表城大參加太陽能賽車

香港城市大學協理學務副校長（數碼學習）暨滙豐業昕堂舍監張澤松博士（圖中間）自Trefer（圖左）及Pluto（圖右）在學時期開始就一直鼓勵並為他們找尋機會發展電競賽車，所以他們今次一口答應學校邀請，向師弟妹分享自己的經驗，回饋母校。

Pluto及Trefer現為電競賽車Z-Challenger團隊的一員，負責開發及製作以香港為背景的都市公路模擬賽車遊戲《Rev to Vertex》。其中Pluto由當初打街機變成專業賽車手的經歷，更是港澳賽車界人所共知的故事，然而兩人修讀的科目與電競及賽車卻似沒有關係。修讀創意媒體的Pluto笑指：「我與Trefer都是從小受父親影響一直喜愛賽車遊戲，是標準車迷。當年尚未有『電競』的概念，但我參與不少賽車遊戲比賽都獲得獎項，後來在城大讀書期間受到城大能源及環境學院的同學邀請，參加了兩年一度在南非舉行的太陽能車挑戰賽『Sasol Solar Challenge』，就認識了當時有份參與的Trefer。」Trefer表示他修讀的是英語語言，兩人在賽車上都有發揮相關專長：「參加比賽期間Pluto除了貢獻了不少賽車的專業知識，本身懂得設計和創意媒體的他更負責很多車身拉花及宣傳的工作，而我則運用英文的造詣主力負責撰寫計劃書及其他文書的工作。」這次校內活動的經歷令他們學習及得到更多製造賽車、組成車隊以至出賽的知識及經驗，為他們及後舉辦更多不同賽車活動打好基礎。

感動回母校展示車隊實力 讓同學感受虛擬現實賽車體驗

Z-Challenger活動吸引了男女同學踴躍參與，對於可以使用香港背景的賽道，他們都表示親切感十足。

Pluto及Trefer亦異口同聲感謝香港城市大學協理學務副校長（數碼學習）暨滙豐業昕堂舍監張澤松博士自在學時期開始不斷給予他們很多寶貴意見和鼓勵。即使在他們畢業後舉辦各項電競活動和展覽，張博士都會親身到場支持，甚至主動向商界代表推薦他們，今次收到張博士的邀請回到母校推廣自己的電競賽車遊戲，感覺都相當興奮。Pluto指：「因為十年前大學一年級時，我身為宿生也曾邀請過其他車隊及賽車於學校舉行小型電競活動，Trefer當年亦有參與，但今次回到學校展出的終於是屬於我們的賽車，並且能讓師弟妹參與我們研發的賽車電競，真的十分感動。」

今次活動是Pluto及Trefer給師弟妹的精心構思，「我們希望同學可以感受到由現實到虛擬的賽車體驗，所以特別展示了為我們在澳門格蘭披治蓮花盃奪得冠軍的賽車真身，而大家亦可於遊戲中駕駛它在大帽山的賽道上飛馳，同場我們亦有模擬器飄移，希望同學感受到飄移和賽車的魅力。」Pluto表示在今次的活動中成功物色到幾位有潛質的同學，Z-Challenger團隊將會為他們提供車手培訓課程。Pluto及Trefer最後亦鼓勵同學們盡情朝著自己的興趣及目標進發，因為香港電競產業尚有無限可能，同學們更可以憑著創意及勇於實驗的精神，去開拓屬於自己、前所未見的事業，找出新的機遇。

城大重視創新科技發展 學生宿舍處辦多元化活動推動學生交流

香港城市大學學務長暨舍堂十舍監鍾樹鴻教授當日亦有「親身落場」，體驗賽車的魅力，亦為舉辦下一次活動的方向與同學交流。

張博士表示很高興能夠見證Pluto及Trefer的成長，而且城大向來支持學生在創新科技領域的發展，「早於2013年，我就成立了香港城市大學應用程式實驗室（CityU Apps Lab）推廣創新科技教育，以及跨學科知識和技能，讓小學、中學以至大學生學習編程。十年後的今天，我們仍然在推動當中的「1小時編程香港 Hour of Code HK」，活動深受廣大香港市民歡迎。當年Pluto及Trefer亦有參與，而我們亦會因應不同學生的發展給予個人化的幫助。除了邀請舊生回校分享，我們宿舍更設有IT Team不時為宿生舉辦不同的創新科技活動及工作坊。」香港城市大學學務長暨舍堂十舍監鍾樹鴻教授就表示今次Z-Challenger的活動有超過100個學生參與，十分受歡迎。他指：「學生宿舍處每年為超過3,700位宿生舉辦多元化活動，除了節慶聯歡，更有舍堂體育比賽、探索香港旅行系列等，今年亦新增了Busking和電競活動，在學術、消閒層面上鼓勵來自不同地區、國家及文化背景的宿生多作交流，擁有多姿多采的校園生活。」

（資料及相片由客戶提供）