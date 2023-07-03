香港都會大學｜專業課程協助學生規劃職業生涯　為未來打好基礎

香港都會大學（都大）是唯一一間「大學聯招辦法」（JUPAS）自資院校，提供全港最多的18個「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）本科生課程，當中包括市場懇切需求的物理治療學（榮譽）理學士，以及新開辦的醫療化驗科學（榮譽）理學士等多個配合市場需要的專業實用課程。



都大18個SSSDP課程 冠絕全港

SSSDP是政府於2015-16學年起實施的資助計劃，受助目標是全日制自資學士學位課程和本地副學位課程的學生。作為9間JUPAS院校當中唯一一間自資院校，都大共提供44個聯招課程，在2023-24學年當中18個屬SSSDP課程，受資助學位共1,255個，屬全港最多。每名入讀實驗室為本的學士學位課程的學生，每年可獲$78,280港元的資助；入讀非實驗室為本的學士學位課程的學生，每年可獲44,950港元的資助。

24分或以上入讀物理治療學 首年可獲全額獎學金

都大18個SSSDP課程中，包括競爭激烈的物理治療學（榮譽）理學士課程(JSSU55)。這個課程除了政府提供的資助外，更設有入學獎學金。2023-24學年入讀的新生只要在DSE應考4個主修科和1個選修科，合共考獲24分或以上，首年將獲全額獎學金。

此課程在獲輔助醫療業管理局屬下的物理治療師管理委員會認證後，畢業生將能夠在香港以註冊物理治療師身份執業，以及於本地或海外大學繼續進修。

2023-24學年入讀物理治療學的新生，只要在DSE應考4個主修科和1個選修科，合共考獲24分或以上，首年將獲全額獎學金。

醫療化驗專業人才需求大 都大配合市場所需推新課程

2023-24學年，都大將推出新開辦的醫療化驗科學（榮譽）理學士課程(JSSU67)，以配合社會對醫療化驗專業人才需求，此課程亦屬於SSSDP的資助課程。都大科技學院特別設立醫療化驗實驗室，提供先進精密的儀器，讓同學掌握尖端醫療化驗技術。此課程在通過「醫務化驗師管理委員會」的評審後，畢業生便能在香港註冊成為醫務化驗師正式執業。

2023-24學年，香港都會大學將推出醫療化驗科學（榮譽）理學士，亦屬於SSSDP的資助課程。

設有多項獎學金 繼續實施彈性收生

都大設有多項獎學金，例如經聯招入讀都大的學生，只要在DSE任何甲類科目取得5*或5**的成績，即可獲發40,000港元的「摘星入學獎學金」。大學亦提供多項聯招入學獎學金予聯招入學學生及優秀運動員，金額高達12萬港元。

入學要求方面，雖然都大最低入學成績要求為五科考獲「33222」，但本年度將會繼續採取彈性收生安排，酌情處理在DSE個別核心科目未達最低入學要求，但整體成績優異的學生申請。這安排適用於所有透過聯招報讀的課程（教育榮譽學士（幼兒教育）和護理及健康學院的課程除外）。

香港都會大學本年度將會繼續採取彈性收生安排，酌情處理在DSE個別核心科目未達最低入學要求，但整體成績優異的學生申請。

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（資料及相片由客戶提供）