城大關注學生身心平衡　邀世界級印度大師親身教瑜珈

衞生署2020-22年度人口健康調查報告發現香港每四個人就有一位運動不足，香港城市大學（城大）一直關注社群的身心健康，過去幾年均舉辦「運動是良藥」校園計劃，推廣以運動預防及治療疾病的信息。其中城大學生宿舍處早於2015年開始邀請瑜伽馬拉松健力士紀錄保持者Mr. Yogaraj CP（Yoga Guru）成為「駐宿舍瑜伽大師」，開展城大瑜伽日以及學宿瑜伽系列（Yoga Fun Hour Series）吸引不少教職員和學生參與。今年畢業於城大工學士（環境科學及工程學）的丁俊健（Gary）上年參加活動後，得到Yogaraj CP指導，開啟瑜伽潛能，今年更與大師一起於活動上表演高難度動作。



大學生活壓力大 運動冥想抗焦慮

今年Gary（圖上）與Yogaraj CP（圖下）合作，在學宿瑜伽系列中表演高級瑜伽動作。以上動作經專人指導及長期訓練，切勿模仿。

近年瑜伽大行其道，不少KOL、明星都有紛紛在網上分享自己做瑜伽的片段，然而當中的好處卻未必人人了解。Gary在參加學宿瑜伽系列之前亦對此運動一知半解：「本身我很喜愛運動，曾參加學校舉辦的羽毛球及射箭活動，但從未接觸過瑜伽。有日看見宿舍舉行相關活動，又知道導師Yogaraj CP曾在城大創下兩項瑜伽健力士紀錄就決定一試。在Yogaraj CP的指導下，我發現自己比其他同學更易掌握某些動作，老師亦形容我頗有天賦，歡迎我參加他的私人課堂，進深學習。」Gary指學習瑜伽後，明白這種運動追求的不是挑戰高難度動作，而是學習調整心態，「瑜伽講求身心靈的統一整合，只有心靈平靜，才做到某些動作。我亦嘗試把瑜伽帶入生活，早前在工作和學業上消耗了不少心力，我會閉上眼睛冥想一下，調整呼吸，令自己重新專注當下的工作。這對改善精神狀態十分有幫助，因此我亦十分推介朋友修習瑜伽。」Gary又指與Yogaraj CP已成為好朋友，自己十分欣賞老師對不同人和事都保持友善，之後亦打算繼續向他好好學習。

Yogaraj CP回想自己由2008年開始在城大教授瑜伽至今，每次的課堂及活動都坐無虛席，「城大的學生充滿活力，不少在畢業後依然繼續跟我學習瑜伽。事實上，許多關於年輕人練習瑜伽的研究都指出瑜伽有效減輕焦慮和壓力，還可以保持頭腦清醒，增強記憶力，提升學習動機和效率，甚至有助改善睡眠。」而在瑜伽日中，Yogaraj CP都會先讓參加者嘗試簡單的動作，稍後才會讓大家向高難度挑戰。除了讓大家見識一下運動的更高層次，Yogaraj CP表示這也是給大家的一項挑戰，「瑜伽有很多對身體力量及柔軟度要求比較嚴格的高難度動作！如果堅持練習到最終能夠完成，這將會是大家送給自己最大的鼓勵和滿足感。」

每個學期舉行的學宿瑜伽系列，都會提供50個名額給同學參與，最後一課更邀請香港聾人福利促進會會員參加，一起享受瑜伽的樂趣。

瑜伽日成學生文化交流橋樑

城大學生宿舍處處長林健博士（圖前方）參與瑜伽活動，與不同地域學生交流。

獲得香港城市大學文康委員會支持，學宿瑜伽系列現於每個學期的周六早上舉辦，城大學生宿舍處處長林健博士作為活動發起人，分享到自己成為瑜伽修習者亦是源於參加城大瑜伽日，「在參加瑜伽日後，我發現靜坐冥想的確有助減壓。瑜伽是印度國粹，就像太極之於中國人，少林寺創始人達摩祖師便是天竺人，可見中國功夫的發展和瑜伽有很大的歷史關連。城大宿舍的學宿生來自70多個不同的國家／地區。通過一起運動，不同地域的同學亦加強了交流，更加深入了解對方的文化，加強推動多元文化融合。因此學生宿舍處把瑜伽日改為恆常的學宿瑜伽系列，希望吸引更多同學參與。」另外，對於城大致力推廣運動文化的理念，林博士亦補充：「除了運動，我們亦鼓勵學生接觸大自然，坊間不少瑜伽課程都在室內舉辦，但我們特別安排參加者在學校草地上盡情舒展身心，希望同學可以多走到戶外運動，同時曬曬太陽，身心亦會更舒暢。」

而且有見近年社會氛圍及節奏越見緊張，香港人情緒繃緊，城大亦希望學宿瑜伽系列能讓社會上更多人受惠，因此特別邀請香港聾人福利促進會（聾福會）的會員一起參與活動。即場亦有職員及學生為聽障人士提供手語傳譯。參與當日活動的聾福會同工黃淦釗先生表示：「聽障人士比較依賴視覺觀察，在進行低頭動作時未能同時觀察導師的動作，然而他們的觀察力亦相當敏銳，因此也能跟上課堂的進度及節奏。參與活動的聽障人士也充分感受到城大同學們的熱情及幫忙，例如小休期間同學們會主動派小食及飲品讓參加者補充體力，關顧會員需要等，體現到社會共融的一面。」

外國流行戶外瑜伽，在公共空間和草地上鋪上一張軟墊，便可以馬上舒展身心，城大亦鼓勵學生在校園的草地上體驗一下戶外運動的暢快。

（資料及相片由客戶提供）