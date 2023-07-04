IVE高級文憑　理論 x 實踐　畢業生表現備受僱主肯定

近月香港的旅遊業已逐步復甦，無論是酒店、旅遊或餐飲業都迎來新景象。步向新階段，不少大型酒店集團都渴求有實務經驗的年輕人加入，以協助業界向世界再次出發。IVE酒店及旅遊學科高級文憑課程涵蓋多個範疇，包括酒店管理、旅遊及會議展覽、廚藝等，課程融匯新科技應用，為行業培育不少出色的人才；畢業生表現亦備受僱主讚賞，事業前景相當理想。



VTC中六統一收生計劃

報讀IVE/HKDI/ICI高級文憑

7.19 (三)—7.24 (一)

歡迎中六同學網上/親臨院校報名

報名小貼士：

7月18日中午前網上報名，放榜日省卻報名時間報讀心儀課程

立即報名：www.ive.edu.hk/study

IVE多元學習體驗 為畢業生奠下基礎發展專業

IVE旅遊學高級文憑畢業生、現職國際線上旅遊服務公司業務發展總監的袁浩陽（Iven）表示，自己從小對多采多姿的旅遊業充滿興趣，於是公開試後決定選讀IVE酒店及旅遊學科高級文憑，預早為將來事業鋪路。「我一向不擅長數理，選讀了有興趣的旅遊學高級文憑課程令我更有學習動力，加上IVE課程不單止有理論，亦有不少實習機會，令我學習從不覺沉悶。」在學期間Iven曾到內地交流，亦曾被IVE老師推薦到旅遊公司實習，成為遊學團導遊，帶領中學生到國內參觀企業及學校，那次實習經歷讓他立定志向，將來投身旅遊業發展。

緊貼行業最新發展 裝備投身專業

完成IVE高級文憑後，Iven繼續升讀大學學士學位，畢業後便投身旅遊事業。Iven曾涉獵不同範疇旅遊相關的工作，例如郵輪、酒店等，豐富的履歷助他晉升為國際線上旅遊服務公司的業務發展總監。他說：「線上旅遊平台（Online Travel Platform）近年成為新趨勢，特別是疫情過後，大家更習慣於線上處理各種事務，亦傾向一站式安排酒店、機票及其他玩樂體驗等。雖然線下旅行社仍然有生存空間，但旅遊服務數碼化絕對是個大趨勢。」Iven現時主力負責企業客戶如跨國公司、銀行等的商務旅遊業務，他指：「我們線上的預訂系統除了大家日常所見、一般顧客使用的網頁之外，已發展至與大型企業客戶的系統連接，讓企業客戶可透過系統預訂公幹行程，並實時掌握員工的出差資料及相關開支，省卻以往大量的文件處理及繁複流程，令商務出行更快捷方便。」Iven表示，IVE的高級文憑課程非常貼近行業的最新發展，當中包括旅遊業各類運作，如旅行社營運、機票及酒店預訂、各地旅遊景點及相關資訊等，令他可以迅速投入現時的崗位，對事業發展有極大幫助。

酒店旅遊業步向數碼化 渴求年輕新人才

除了旅遊業，近年酒店業為提升服務效率，亦積極應用各種科技去協助營運，為熟悉數碼技術的年輕人造就不少機遇。香格里拉集團人力資源部（香港）助理副總裁葉惠敏（Doris）說：「隨著行業服務及營運科技化，酒店運作亦透過數碼系統協調各部門及同事的工作，例如房務清潔、回應客人線上要求，以至運用機械人於餐飲部協作，提升生產力，藉此提升營運效率，同時為客人提供更專業、貼心的服務。」Doris表示IVE高級文憑畢業生非常受集團各部門歡迎，「同學們擁有良好的溝通及應變能力，熱情有禮，更懂得行業相關資訊科技的應用，在酒店業發展自然更有優勢。現時我們酒店有不少高級管理人員都是IVE的畢業生！」為了吸納人才，香格里拉集團每年亦安排不少IVE學生到旗下的酒店實習，亦會到院校舉辦各類職業講座、招聘會，招攬更多生力軍！

IVE畢業生有創意 具備專業技巧及工作熱誠

除了專業技能，畢業生的軟技巧亦令不少僱主留下深刻印象。香港置地文華東方酒店的廚藝及餐飲總監、米芝蓮二星及榮獲綠星評譽餐廳Amber的主廚Richard Ekkebus表示，Amber聘請了不少VTC院校成員國際廚藝學院（ICI）的畢業生，「ICI設有世界級的烹飪教學設施，不少米芝蓮星級主廚，包括我自己也經常到ICI為學生作烹飪示範。畢業生不單止有出色的廚藝，他們亦富創意、有熱誠幹勁，而且工作態度非常良好，為我們的菜式帶來很多創新意念。餐飲業正正需要這些新人才！」Richard Ekkebus亦鼓勵年輕人追隨興趣，推動自己一步步拾級而上，創造新里程。