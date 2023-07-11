IVE高級文憑畢業生　掌握專業知識及科技　事業發展機遇處處

隨著科技化趨勢，工程及物流兩大專業的發展愈趨智能化，有意投身相關行業的年輕人，只要掌握專業知識及緊貼行業新科技應用，無論身處本地或海外都機遇處處。IVE基礎課程文憑及工程高級文憑畢業生吳銘心博士（Bobo）憑藉對工程的興趣與熱誠，完成高級文憑後獲獎學金負笈英國完成學士，再深造博士學位，現已成為註冊工程師，並於英國大型能源企業推動綠色工程發展。



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工程基建項目高速發展 歡迎年輕人為業界注入新動力

根據政府的預計，未來數年的基建工程項目開支逐步增加至每年超過1,000億元，整體工程總量將增至每年約3,000億元。香港工程師學會會長李志康博士、工程師（Barry）指：「北部都會區、交椅洲填海等項目已相繼展開，加上疫情後，各項公共及私人工程項目全速進行，不同的工程範疇例如土木工程、環境工程、機電工程等都需要大量人才。而香港逐步建設為智慧城市，工程界運用很多新科技以協助規劃、管理工程進度，並應用於生活中不同層面，例如建築資訊模擬(BIM)、物聯網(IoT)、人工智能(AI)等，所以掌握相關科技應用的生力軍極具競爭力。」

Barry表示，IVE的課程不但有理論，更為學生提供多方面的實踐機會，院校並設有BIM創新中心、IoT物聯網技術中心等完善設備讓同學掌握專業技術，「我的工程公司亦聘請很多IVE高級文憑的畢業生，我自己以及不少部門的經理也是VTC校友。有興趣投身工程的年輕人，只要有目標、熱誠及恆心，掌握專業知識及相關科技應用，完成高級文憑後在工程界的發展將甚有優勢。」

香港工程師學會會長李志康博士、工程師（Barry）表示，IVE的工程課程多元化，為業界培育不同工程領域的專才。

由基礎課程文憑起步 激發學習動力

IVE的畢業生深受僱主歡迎，除了於香港有不俗的發展機會，學歷亦獲海外認可。就像吳銘心(Bobo)，雖然當年公開試成績未如所願，但獲從事工程行業的父母鼓勵，選擇從自己感興趣的工程起步，修讀IVE基礎課程文憑，一步步邁進成為註冊屋宇裝備工程師，更獲僱主賞識，在英國發展事業。Bobo回想：「IVE基礎課程文憑一年的課程內容互動有趣，有別於傳統中學模式，令我慢慢重拾學習的樂趣；我對再生能源的課題亦特別感興趣，激發我要繼續考取更高學歷，以成為工程師推動綠色工程為目標。」

IVE高級文憑學歷獲認可 畢業生無縫銜接英國大學

完成一年制IVE基礎課程文憑後，Bobo升讀IVE屋宇裝備工程學高級文憑，充實的學習經歷讓Bobo愈讀愈起勁，她分享：「IVE高級文憑課程內容理論與實踐兼備，範疇廣闊及多元化；我亦有參加工程師學會的學生活動，有機會參觀及了解不同的大型工程項目，例如新建鐵路規劃、通風系統等。當時亦獲安排於保安系統生產商進行半年實習，參與防火及安全系统的工程項目，掌握業界的實際運作！」憑藉對學習的熱誠，Bobo以優異的成績畢業，並獲得專為IVE高級文憑畢業生而設的賀維雅基金會獎學金，獲全額資助到英國升讀大學。Bobo取得英國諾桑比亞大學（Northumbria University）的屋宇裝備工程學士後決定留在當地發展，並進修博士學位，繼續鑽研減碳工程。

Bobo現於英國大型能源企業—1energy擔任低碳工程技術總監及英國能源公司—B&E Energy非執行董事，配合英國政府減碳政策，發展及推動更多既環保又合符經濟效益的工程方案，為節省能源及減碳作出貢獻。

Bobo剛剛獲英國CENE Awards 2023頒發傑出成就獎（The Outstanding Achievement Award），表揚她在工程界的奉獻及成就。

從大學教職轉換跑道 為綠色低碳工程出力

Bobo學士學位畢業後便於英國諾桑比亞大學一邊任職講師，一邊攻讀博士學位，為下一代傳授行業相關知識。由於英國主要依賴進口能源來支持國內的能源需求，所以政府一直積極推動可持續發展的綠色低碳工程，以保護環境及減低民眾的能源開支。Bobo為了推動更多環保的能源方案，執教大學十年後決定轉投綠色低碳工程事業，她表示：「由收入比較高兼穩定的大學教職及研究工作轉換跑道，初時的確需要重新調節；不過能運用自己的專業逐步為社區帶來改變，令我更堅信自己的信念。其中一項最有滿足感的工程項目，是於地區推展全新的減碳基建工程，由於涉資龐大及需要政府支持，過程中可說是充滿挑戰。最後計劃被中央政府採納，並推展至英國東北7個地區政府聯合合作實行，成功為巿民改善生活，那份成功感是無可取代的。」

Bobo鼓勵年輕人：「公開試只是人生一個過程。在其他人眼中我可能是公開試的失敗者，但IVE基礎課程文憑給予我一個很好的起步點，並接通高級文憑、學士學位，亦讓我找到理想的事業。」她亦寄語有意就讀工程相關課程的年輕人，要突破「Comfort Zone (舒適圈)」，積極投入學習以掌握新科技應用。

Bobo分享工作中最大的成就感，就是與英國各界合作，完成各種具挑戰性的工程項目，推動低碳工程發展。

航空物流業人才需求大 IVE畢業生表現獲肯定

除了工程業，航空物流業亦正穩步發展，香港憑藉優越的地理位置，加上機場第三跑道的落成，大幅提升了香港國際機場的客、貨運能力，為空運業帶來更多發展，不同崗位的人才需求亦日益增加。香港空運貨站有限公司(Hactl)行政總裁鄺永銓（Wilson）表示：「香港是全球最繁忙的貨運機場。近年業界運用不同的新科技以提升效率，為客戶帶來智能化的服務，行內新機遇處處，非常適合年輕人長遠發展。」Hactl一直是VTC的合作伙伴，為學生提供全面、多元化的實踐機會，Wilson認為：「IVE畢業生對行業已經有一定程度的了解，在職工作時很快就可以適應工作環境及節奏，亦很快掌握到整個營運流程，我們非常歡迎畢業生加入Hactl，成為航空物流業的一份子。」

香港空運貨站有限公司行政總裁鄺永銓（Wilson）認為航空物流業機遇處處，非常適合年輕人長遠發展。

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（資料及相片由客戶提供）