青年學院職專文憑(鐘錶)課程　成就國際高端品牌專業製錶師的夢想

青年學院職專文憑（鐘錶）課程是一條快捷途徑，讓學生掌握專業技能，順利投身國際鐘錶行業，何善雅(Leshita)是該課程的優秀畢業生之一。在修讀期間，Leshita獲得「孫秉樞博士獎學金」，前往瑞士著名製錶機構Watchmakers of Switzerland Training and Educational Program (WOSTEP)修讀為期三星期的「精準計時課程」。Leshita分享道：「我很早便知道自己的定位，也是一個積極進取的人，這種果斷性格對我的事業發展幫助不少。」



Leshita於瑞士WOSTEP修讀期間，曾在多家著名製錶公司實習。 (圖片攝於青年學院鐘錶課程的製錶工坊)

畢業後，Leshita申請了The Albert Hausammann Hong Kong Trust Sponsorship，成功獲得贊助前往WOSTEP修讀為期四個月的「鐘錶抛光技術課程」和為期兩年共3,000小時的「製錶師課程」，成為合資格的製錶師及拋光師。「完成中五課程後，我在職專文憑（鐘錶）課程裡學到很多實用的鐘錶製作技能，例如手錶組裝和維修保養。學院的老師們對學生關懷備至，每當有不明白之處，他們都會耐心指導。」她續道：「因為了解自己定位跟大眾不同，我比別人付出了十倍努力才獲得今天的成就。」

畢業生Leshita的成功故事充分展示了職專文憑（鐘錶）課程的特色，能夠讓學生有機會獲取國際鐘錶行業的專業技能和就業機會。完成WOSTEP課程後，Leshita即被德國高端手錶品牌的德國總部聘為製錶師。她表示：「現時我希望在德國不斷提升自己的製錶工藝，成為獨當一面的製錶師。」一步一腳印，Leshita在邁向理想的路上，越走越光明。

Leshita進修之餘，亦有機會在瑞士遊覽觀光。

香港鐘錶業總會為職專文憑（鐘錶）課程提供了「孫秉樞博士獎學金」，讓學生有機會獲得資助前往瑞士進修短期課程，或升讀與鐘錶相關的高級文憑課程。這不僅為學生提供深化專業知識的機會，也為他們開闢一條通往國際鐘錶行業的捷徑。學生可在該課程中學習鐘錶設計、製造及維修三大範疇的知識；而學院更會提供瑞士專業品牌的設備和工具，讓學生掌握行業獨有的專業器材的用法。師資方面，課程均由業界專業人士任教，其中包括瑞士著名製錶機構WOSTEP的畢業生，他們將分享豐富的行業經驗和專業技術，讓學生的學習體驗更全面，並在畢業後投身鐘錶行業，開啟專業生涯。

在2023年，舉辦課程的學院「青年學院 - 卓越培訓發展中心（精密工程業）」與主辦機構「香港鐘錶業總會」合辦了首屆香港青少年鐘錶技能邀請賽，多位職專文憑（鐘錶）課程的學員更獲得了獎項。這場比賽無疑讓學生有機會盡展專業技能，並增加他們與業界的互動，增加畢業後進入鐘錶行業的機會。

香港青少年鐘錶技能邀請賽 (2023)。

職專文憑（鐘錶）課程不僅提供了專業知識和技能的培訓，更透過獎學金和比賽給予學生實踐的機會。學生可以參加行業協會舉辦的活動和研討會，與業界專業人士交流，建立人脈。畢業後，學生可投身鐘錶業受聘為見習製錶師、助理工程師、見習技術員、見習鐘錶設計師、見習維修技師、銷售推廣助理等職位，在職場中繼續學習和成長。

(資料及相片由客戶提供)