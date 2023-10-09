伙港大成立探險中心分享保育珍藏與經驗　探險家黃效文望交捧傳承

世界著名華人探險家黃效文，走遍世界後決心返回香港，與年輕人展開全新探險之旅。現年74歲的黃效文，早年受聘《國家地理雜誌》從事探險工作，後成立中國探險學會致力保育大自然與文化，多年來拍攝及收集眾多珍貴研究及文化寶藏；今年他伙同香港大學合作成立「黃效文探險中心」，分享及傳承探索冒險精神，將聯同港大師生展開短期研究項目，繼續發揮好奇心為被忽略的大自然生態與瀕危文化，尋源升級注入全新生命。



「我年輕時短跑，年紀大了就改為長跑；而家跑的是接力賽，亦到了交棒的時候，希望在大學更容易搵到充滿好奇心和思維創新的年輕人接力。」黃效文被譽為中國當代最成功的探險家，於2002年獲《時代雜誌》選為「25位亞洲英雄」之一，多次率領探險項目獲重大成績，包括找出長江新源頭等，據他了解今次是全球首間設在大學的探險中心，希望大家認同這種傳承教學模式，繼續深化發展。

黃效文今年伙同香港大學合作成立「黃效文探險中心」，分享及傳承探索冒險精神，將聯同港大師生展開短期研究項目。

探險50年享譽全球 獲封「亞洲英雄」

他指多年來穿梭內地及東南亞，早在80年代已開始為幾近滅絕的小數民族拍攝生活的瞬間，至今累計有約20萬張珍貴菲林照及無數生活影片，與港大成立中心後，這些珍藏將成為與師生首個合作項目之一。他指：「這些照片最大的價值，不是放在圖書館或資料室，而是送還當地，由仍在生的老人家，為年輕一代口述歷史，現時全都已數碼化，我希望可與港大同學合力整理標籤，再安排日後送還。」

疫情期間黃效文在大澳先後復修木柵板，以及復興粵劇界、紙紥業等供奉的火神華光廟。(照片由黃效文/CERS提供)

疫情下留港 復興大澳華光廟及木柵板

黃效文坦言因疫情過去一段時間較多時間留港，發現香港保育自然與文化的人才輩出，停不下來的他，疫情爆發首年選定大嶼山大澳先後進行3項研究項目，除復修木柵板外，他亦關注粵劇界、紙紥業等供奉的火神華光廟，全港僅存的一間位於大澳，卻連廟祝也不知所拜何人，他遂與團隊為破舊廟宇整理歷史並拍片紀錄，村民最終亦成功籌錢復修。

黃效文亦接觸到日漸式微的養蠔業，驚覺養蠔戶數百年來用以在蠔田往來的「泥滑板」已近絕迹，他遂從廣西走到浙江，將各式「泥滑板」帶返香港，致力復興保育這達900年的歷史文化遺產，冀能發展成新穎便宜又好玩的體育活動，現已做成輕便可摺疊的改良版，「小朋友玩好像滑雪般，又學到潮汐漲退又好玩，希望將這些香港特色發揚光大」，而這個項目亦計劃與港大師生繼續跟進。

需具好奇心不限學生學系 望帶來新思維

黃效文坦言探險中心以他命名，責任深重，身為香港人的他，亦希望可為香港多做一些事，現在「摸着石頭過河」，對他而言都是一種全新探索，中心成立後擬以半年時間，先與師生探索大家都感興趣的發展方向，他認為參與學生最重要是有好奇心，亦不限學系，期望熟悉科技及互聯網的新一代，可為新項目帶來全新的想法與便利。

探險不危險 要如古錢知方圓

作為探險界老前輩，黃效文指探險中的「險」並不一定指要探索危險的事，而是在經歷中發掘探求，為未知的事找出答案，只要做好萬全準備，知所進退，留意外圍環境變化，就算是邊境等政治敏感的地區亦能自保，「如古錢一樣，我們要知心中的方寸，但外面就圓滑去做事，我認為傳承不是單單講解，反而是要將咁多年的個案，畀學生當Case study，我哋第一身咁去分享，真實故事中加入感性，由他們從中去吸收及思考」。

他預期未來定期舉行座談會及講座，交流遊歷及探險經驗，並會以小組形式進行研究項目，除了留港尋找未被發掘的項目外，他指中國探險學會發展成熟，多個具規模的基地包括雲南香格里拉、海南島、菲律賓及台灣阿里山等都適合接待學生考察。