科大DiMBA｜隨時隨地完成亞太區No.1課程　助你職途更上一層樓

遙距上課非新鮮事，但你知道現時香港有可以讓你遙距上課並完成的碩士學位嗎？香港科技大學於2021年推出全新Digital MBA，讓學員能擺脫地點和時間的限制！演員兼娛樂公司行政總裁郭子豪是科技大學 DiMBA學生，平時需要多地遊走的他為了加強管理公司的能力，因而選擇此MBA課程。Arnold坦言自己雖然在今年2月才開始課程，世界級的師資令其所學知識已經能應用在管理公司上，並呼籲仍在考慮入讀與否的資深在職人士，應把握機會投資在自己身上。



遙距上課完成碩士學位

疫情期間，遙距上課變成常態，成功打破地點限制。這對於在職人士而言顯然方便，就算出差到時差十數小時的地區，或者短期內難以抽身上課，亦能按照自己需要而分配好上課的時間和密度。香港科技大學Digital MBA（DiMBA）正是以此模式而運作，兩年制課程除了首周和最後一周外，其餘時間均可遙距上課，畢業證書亦跟科技大學傳統面授的MBA一樣。

雖然DiMBA採用遙距上課模式，但依然能為學生提供高參與性和內容吸引的課堂。此外，課程亦設有專用的電子學習平台，讓學生隨時隨地參閱和重溫課程內容。

Digital MBA擺脫地點和時間的限制，讓學生隨時隨地都能遙距上課。

科大No.1 DiMBA課程

在2023《彭博商業週刊》最佳商學院MBA排名中，香港科技大學MBA課程被評為亞太區排名第一，其DiMBA就作為全亞洲首個線上碩士課程，同時更獲得AACSB和EQUIS認證，亦是大中華區首個FOME ALLIANCE。此外，科大同時設有全亞洲首個實體建造的虛擬課堂，將網上授課的質素再提高一個層次。

在彈性上課模式和課程良好的信譽下，演員兼娛樂公司行政總裁郭子豪（Arnold）便決定選擇科大DiMBA：「現時大部份人都有學士學位，在這種學歷通脹下，我認為碩士學位亦已成為必要。我本來是修讀工程，所以在管理自己公司的時候，亦覺得能力不足，所以就想報讀MBA課程。然而，我本身演員的工時不定有時甚至要到外地數個月，考慮過數間學院後，發現科大DiMBA的上課模式和課程都很適合我，便選擇了此課程。」

DiMBA課程緊貼潮流 融入創新科技及綠色元素

DiMBA為期兩年的課程旨在培養學生的批判性思維、策略願景和道德決策等通用能力，課程內容緊貼潮流趨勢，包括人工智慧、區塊鏈、永續發展等等熱門主題。雖然Arnold入學不足一年，但他矢言所學的知識十分實用，甚至已經能應用在自己管理公司之上：「第一個星期我學到作為一個領袖應該如何跟員工溝通，我當晚立即致電我的同事，告訴他我以前有甚麼做得不好，或者未來會有甚麼改善。」

Arnold續透露對自己最大啟發的一課：「我印象最深刻的是雙環溝通（double loop communication），即是我向你表達一個意見，其實要聽取你回饋給我的意見，在這個互相交流的過程中，有機會已經解答到大家的問題。這代表時代已經不同以前，並非上司單方面向下屬發表意見，而是要互相交流。」

郭子豪身兼演員和娛樂公司行政總裁兩職，工時地點不定，所以他選擇科大DiMBA。

了解自己 投資自己

DiMBA專為資深在職人士而設，因此入學要求除了要有學士學位外，申請人士亦必須要有至少5年的工作經驗。Arnold透露，不少自己的同學是高階管理層，甚至是大公司的C-level，「我們會互相討論各自行業的事，而這些管理層所做的事及決定是非常迅速，十分具有參考性，所以DiMBA確實能幫助我拓展自己的事業和人脈關係。」

現時創辦生意或企業比以前容易起步，所以Arnold認為MBA無容置疑是必要條件，但到底DiMBA為甚麼比較優勝呢？他亦回歸基本步，表示時間就是金錢：「不少在職人士未必能在星期六、日抽空上實體課，科技大學的DiMBA便是你所需。香港主流是投資，倒不如投資在自己身上！」

香港科技大學DiMBA 現正招生, 如有興趣了解更多，請即下載課程概覽： https://bit.ly/3ROwlLO

立即登記DiMBA Masterclass，感受MBA的魅力，詳情如下：

日期：11月2日（星期四）

時間：香港時間晚上7:30

課堂型式：實時虛擬示範課

題目：Value Creation and Digital Transformation in Vertical Relationships

登記網站：https://bit.ly/48Kb381

（資料及相片由客戶提供）