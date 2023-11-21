280大專生參加國泰Hackathon　冠軍隊用AI技術提高尺寸測量準確度

280名具創意及對科技有熱誠的大專生在過去周末在國泰城參加「國泰Hackathon 2023」，他們須於24小時內互相合作，構思、開發並展示他們的創新科技解決方案，協力為提升顧客出行體驗 、國泰尊尚生活服務及國泰貨運發展提供創新意念。



今年的獲勝冠軍隊伍NAAR，利用人工智能AI技術和基於電腦視覺的尺寸測量系統，改善貨物載荷之間的間距，進一步提高尺寸測量準確度，以增加盈利並節省人手。他們有機會成為國泰數碼及資訊科技暑期實習生。



280名具創意及對科技有熱誠的學生在過去周末在國泰城參加「國泰Hackathon 2023」。（國泰提供圖片）

國泰表示，今年有超過1,500名來自香港及海外大專院校的學生報名參加，打破活動自 2016年首次舉辦以來的紀錄。最終有64隊通過遴選過程，獲邀到國泰城進行比賽，在比賽的24小時內，向業界專業評審團展示他們的創新想法。

今年的獲勝隊伍NAAR，成員均來自不同的背景。他們獲勝的創新解決方案，利用人工智能技術和基於電腦視覺的尺寸測量系統，改善貨物載荷之間的間距，進一步提高尺寸測量準確度，以增加盈利並節省人手。

NAAR成員Anushka Purohit表示，參加國泰Hackathon 2023，不僅有機會與創科專家交流並向他們學習，亦對科技在航空業的影響有新的體會。「這對我們來說確實是一次大開眼界的體驗，我們很期待在將來繼續與國泰合作及交流！」

NAAR的每位成員除可獲得商務客艙來回機票及分享共10萬「亞洲萬里通」里數，更有機會成為國泰數碼及資訊科技暑期實習生，並獲優先考慮成為國泰數碼及資訊科技培訓生。

前三名獲勝隊伍更有機會與管理層於國泰城會面及交流。他們還會獲得合作夥伴提供的創新資助，以支持他們的創業之旅。

創新科技及工業局局長孫東（右一）及國泰集團 行政總裁林紹波（左一）向得獎隊伍NAAR頒發冠軍獎項。（國泰提供圖片）

活動主禮嘉賓創新科技及工業局局長孫東表示，政府會不斷加強STEAM 教育，進一步發掘和栽培本地具STEAM潛能的精英，樂見國泰舉辦Hackathon，為培育本地年輕人才提供獨特平台，讓他們盡展才華。

國泰數碼及資訊科技董事方逸翔表示，國泰Hackathon為有抱負的年輕科技人才提供一個獨特的平台，讓他們在業界專家的支持和指導下，於緊湊的比賽中發揮熱情、知識和創意。

國泰Hackathon 2023共邀請了40名國泰及科技合作夥伴的導師，於比賽期間為參加者分享專業建議。（國泰提供圖片）

國泰Hackathon 2023共邀請了40名國泰及科技合作夥伴的導師於比賽期間為參加者分享專業建議，完善他們的構思，並就軟件設計及商業發展等方面給予指導。是次活動獲香港機場管理局、數碼港、香港科技園、亞馬遜雲端運算服務、Google Cloud、微軟、華為、阿里雲及iOS Club支持。