理大研發色彩管理技術令色彩更逼真　每年一億部高端智能裝置應用

理工大學今日（17日）公布成功研發一系列色彩管理技術，能有效令發光二極體（LED）及有機發光二極體（OLED）照明裝置、智能電話、相機，以及延展實境頭戴式裝置等數碼顯像及成像裝置所輸出的色彩更逼真，提升用戶體驗。



校方表示，相關研發成果已成功商用化，並獲得中外知名社交媒體平台、成像系統，以及LED照明、智能電話和無人機設備生產商廣泛採用，全球每年逾一億部高端智能裝置內置相關算法和解決方案。



理工大學指出，隨着嶄新技術如OLED及量子點發光二極管（QLED）的出現，發光光譜變得愈來愈窄，令不同相機和顯示系統在顏色捕捉和呈現的過程中造成愈來愈大的差異，這為數碼裝置的色彩管理帶來前所未有的挑戰。

理大建築環境及能源工程學系教授及顏色影像與元宇宙研究中心主任魏敏晨帶領的研究團隊，研發出色彩管理技術。六色RGBACL（紅、綠、藍、琥珀、青、檸檬黃）燈光模組和智能混色控制算法，能有效提高LED照明系統的色彩呈現，而針對人臉膚色的調光算法能夠快速改變影像設備對於膚色捕捉的效果。校方指這些已獲得國際知名影視燈設備開發商採用，並已應用於多齣荷里活電影的製作。

各種影像設備對於顏色捕捉和顯示能力的解決方案，包括使用人工智能技術偵測畫面中的人臉，然後改變色彩平衡以優化膚色。基於人工智能技術的白平衡校正算法植入晶片，務求令不同相機在不同環境下拍攝的照片和影片顏色更真實且一致，相關技術亦已獲得知名智能手機及延展實境設備製造商所採用。

其他技術包括針對長焦距和微距拍攝中遇到的大面積單色圖片的顏色處理；影像處理中亮度改變時的偏色校正；高動態場景下的拍攝和重現，以及顯示屏顏色顯示一致性及MR頭戴式裝置的自我調整顏色算法。

魏敏晨教授表示，隨着愈來愈多用戶投入元宇宙的懷抱，超現實的數碼體驗為人們提供了全新的工作、娛樂和社交模式，顏色更是虛擬世界體驗中不可或缺的一環，他希望藉着開發尖端的系統算法及人工智能，幫助內容創作者提供他們希望用戶看到的準確顏色，並讓用戶置身更逼真的數碼虛擬世界。

魏教授在顏色科學領域的科研，先後獲得研究資助局研究影響基金及優配研究金、國家自然科學基金委員會優秀青年科學基金（港澳）及香港機電工程處的資助。他更成功得到多個奬項的嘉許，包括Google全球研究學者獎、2022年理大青年創新研究者獎及理大校長特設傑出成就獎（知識轉移）。

為進一步推動科研成果轉化，致力造福社群，魏教授於去年聯合創立了初創企業Guardian Glow Limited，主要研發基於人工智能的個人智能裝置（包括健康監測等），以及應用於延展實境裝置關鍵技術的解決方案，並已成功吸引多個創投基金、天使投資者及私人投資者的資金支援，繼續發展其色彩管理技術，提高用戶的體驗。