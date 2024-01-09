明愛專上學院獲批准　升格為私立大學　改名為聖方濟各大學

行政長官會同行政會議今日（9日）批准明愛專上學院「升格」為大學，該校的英文及中文名稱分別更改為「Saint Francis University」及「聖方濟各大學」。明愛專上學院是第4間取得大學名銜的自資專上院校。



明愛專上學院今日取得大學名銜。（資料圖片）

明愛專上學院（9日）今日獲行政長官會同行政會議批准，教育局常任秘書長已根據《專上學院條例》（第320章）批准取得大學名銜，為全港第4間取得大學名銜的自資專上院校。明專早於2022年邀請香港學術及職業資歷評審局進行院校評審，以評估其是否已準備好成為私立大學，評審局最終認為其已達到一所私立大學應有的水準。

明專在取得大學名銜後，須向教育局提交周年進度報告及經審核的財務報告，以證明其教學質素和財政可持續性。教育局已委託評審局審視有關報告，並向局方提供獨立的專業意見。

蔡若蓮冀自資專上界別續培育人才

教育局局長蔡若蓮表示，向明專授予大學名銜，不僅標誌着明專邁進新里程，亦充分印證政府致力推動公帑資助和自資專上教育界別並行發展，從而為年輕人提供優質、靈活及多元的升學路徑。她又指，相信自資專上界別會繼續在培育人才方面擔當關鍵的角色，以支持香港的人力需求及進一步發展成為國際專上教育樞紐。

明專於1985年創立時名為明愛徐誠斌學院，並於2001年成為獲准開辦副學位課程的專上學院。該校在2010年獲得開辦學位課程的評審資格，翌年重新命名為明專。

在2023/24學年，明專開辦13項經本地評審的自資專上課程，當中包括12項學士學位課程及一項碩士學位課程，共有約3,000名全日制學生及500名兼讀制學生。

明專已就其一般商業行政、社會工作及資訊及通訊科技3個範疇獲得學科範圍評審資格，有關學科範圍評審資格往後，仍須由評審局進行機構定期覆審。