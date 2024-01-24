城大贏港大登全球最國際化大學首位　香港院校佔首十大中四席

泰晤士高等教育（THE）今日（24日）公布2024年全球最國際化大學排名，香港城市大學連升三位，位列全球第一。城大校長梅彥昌表示，認為可證明城大走在正確的道路上，將繼續致力推動富啟發性、互動性和創新的教育環境，以創新邁向未來。



去年排首位的香港大學則跌至第六位，全球首十大的香港院校尚有科技大學及理工大學，但排均比2023年大跌。



THE公布2024年全球最國際化大學排名，排名是以國際學生和教員比例、積極參與全球合作研究項目及由大學聲譽證明的卓越國際地位作為指標。

在排名中，香港的大學佔四間，當中城大獲評為全球最國際化大學；香港大學則由去年第1跌至今年第6位，科技大學及理工大學分別位居第9和第10名，均比去年下跌四位。

THE公布2024年最新世界大學排名，香港的大學佔四間。（THE網站圖片）

城大校長梅彥昌：證明學校走在正確道路上

城大校長梅彥昌表示，城大今年慶祝成為大學30周年，這項認可證明其走在正確的道路上。他稱城大會繼續致力推動富啟發性、互動性和創新的教育環境，以創新邁向未來。

城市大學表示，學生來自全球80多個國家，約65%城大本科生參與國際交流活動。（校方提供圖片）

城大又表示，這項排名是對城大來自世界各地多元化社區的學生和學者的肯定，他們在大學進行學習和研究，積極參與應對一些最迫切的全球挑戰。城大指，學校一直是一所國際化大學，學生來自全球80多個國家；現時有逾400個交換生計劃合作夥伴，遍佈全球44個國家和地區，約65%城大本科生參與國際交流活動。