SHAPE銜接學士學位最快1年畢業 國際知名夥伴大學 進修升學機會多

持續進修一直都是提升職場競爭力的方法之一，才晉高等教育學院（SHAPE）銜接學士學位課程，不但最快1年即可畢業，而且夥伴大學的排名和成就卓越，教學質素有保證，所有英國及澳洲的課程都獲得資歷架構第5級認可*，無論對升學或就業前景均極具優勢。



SHAPE英、澳銜接學士學位課程獲資歷架構第5級認可*

SHAPE是VTC機構成員之一，與英國、澳洲及內地大學合辦的銜接學士學位課程，涵蓋7大專業範疇，包括健康及生命科學、商業、幼兒、長者及社會服務、設計、工程、款接、旅遊及文娛，以及資訊科技。SHAPE的所有英國及澳洲銜接學士學位課程已獲資歷架構第5級認可*，完成課程後獲取學士學歷，有助畢業生升學或就業多元發展。所有全日制英國課程可在1年內完成，兼讀制課程則需14至24個月（RMIT大學課程除外）。所有畢業證書由外國大學頒授，當中大部分工程銜接學士學位課程更同時獲本地/海外專業學會認可。

2024 SHAPE Top-up Degrees現正接受申請，適合高級文憑(HD) / 副學士(AD)畢業生報讀，截止日期前報讀，可獲豁免報名費一次。如欲報讀可按此處。

如果想進一步了解課程內容，歡迎登記參加3月舉辦的網上課程資訊日，當日課程主任會向大家詳細介紹課程並即時回答有關升學的問題。

•2024年3月2日

•MS Teams網上舉行

SHAPE的夥伴大學教學質素均具保證，不少課程的相關學科排名於當地名列前茅。以下是夥伴大學的部分排名：

瀏覽所有SHAPE夥伴大學

SHAPE助學生掌握國際最新知識與資訊

高級文憑（HD）或副學士（AD）畢業生就讀SHAPE銜接學士學位課程，最快只需1年即可完成學業，修畢課程後，更可於本地或海外繼續升學或選擇就業，快人一步到達下一階段！

另外，SHAPE課程由海外大學及SHAPE講師授課，學生可掌握國際市場的最新知識與資訊，並沉浸於英語學習環境中。學生亦可透過不同類型的海外活動以擴闊國際視野，去年SHAPE便舉辦多個海外交流學習活動，例如電機工程的學生在SHAPE資深講師帶領下，前往澳洲墨爾本的皇家墨爾本理工大學（RMIT）進行了為期9日的海外學習之旅；建築學的學生則前往日本作實地考察；時裝設計的學生更可親身參與英國Fashionmap項目，與英國學生交流街頭時裝及探討未來時裝趨勢。

畢業生於本地或海外升讀碩士課程例子

完成銜接學士學位後，SHAPE畢業生可申請賀維雅基金會獎學金及尤德爵士紀念基金海外研究生獎學金，資助他們遠赴海外升學，繼續深造。

¹註冊編號: 252562(3)

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 15/003056/L5

Validity Period : 09/10/2015 - 08/10/2027

²註冊編號: 252421

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 14/002686/L5

Validity Period : 01/09/2014 - 31/08/2025

³註冊編號: 253201

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 22/000664/L5

Validity Period : 01/09/2022 - 31/08/2026

個別僱主可酌情決定是否承認以上課程可令學員獲取的任何資格。

*有關SHAPE已獲取資歷架構第5級認可英澳課程之詳情，包括資歷級別、資歷名冊登記號碼及有效期等，請瀏覽 www.shape.edu.hk 內的個別課程網頁。

~ 所有全日制英國課程可於1年完成

（資料及相片由客戶提供）