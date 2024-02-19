資訊科技高級文憑緊貼行業新趨勢　IVE畢業生開拓數據分析專業

隨著數碼化急速發展，大數據、人工智能成為銳不可擋的趨勢，在講求「個人化」的世代，精準的數據分析愈發重要，不少企業將商業與科技融合，不論是金融、科技、醫療及零售等企業都紛紛投放資源，透過數據分析提升業務表現及優化流程，造就商業分析成為近年炙手可熱的專業。IVE資訊科技高級文憑^畢業生何育麟（Alan）一畢業已獲大型電訊公司聘請為商業分析師，並在短短兩年間已晉升為高級商業分析師，在IT領域上持續發展。



IVE / HKDI /HKIIT/ ICI 提供約100項高級文憑課程，涵蓋7大專業學科，全屬政府資助。 2月29日或之前報名，合資格同學有機會於3月底獲有條件取錄！

課程資訊及報名詳情：www.ive.edu.hk/study

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^現時由IVE 開辦的資訊科技和相關科技課程將於 2024/25 學年起由VTC新成立的院校─香港資訊科技學院(HKIIT)提供。

融合專業數據分析技能 推動業務數碼化發展

Alan現職香港寬頻高級商業分析師，主要職責是透過數據分析提升業務及工作效率，他笑說：「在IＴ人的角度，我的工作就像Router（路由器）一般，把不同部門包括銷售、產品開發、市場部等的數據中央收集，經過集中分析後再根據各部門的需要及情況，結合商業策略及IT技術，如Automation(自動化)、人工智能、編程等，為各部門提出優化業務方案。這是一份頗具挑戰性的工作，因為我除了要具備IT知識，亦要有商業頭腦，對數字靈敏度高，才能同時兼任數據分析及開發員角色，推動業務數碼化及自動化。」工作不簡單，但Alan從中找到滿足感。他表示：「之前曾參與開發公司內部銷售評估系統，可以應用我最擅長的編程技巧，讓同事們能以圖像化形式多角度分析及展示銷售業績，取代冗長複雜的數字，他們都紛紛表示對研究銷售策略極有幫助。」

參與比賽擴展人脈 提升軟實力為專業發展鋪路

Alan看似在一堆繁複的數據及IＴ程式之間游刃有餘，但他記得中學畢業後也曾在升學路上感到迷惘。他憶述：「完成公開試後在云云課程中難以抉擇，哥哥建議我因應自己的興趣及強項，加入具發展潛力的行業，因此選擇入讀IVE數據科學及分析高級文憑，認識更多數據科學及不同人工智能相關範疇！」Alan在IVE導師鼓勵下，在學時積極參加不同比賽，因為對IT的熱愛，令他更投入鑽研技術，並於不同比賽獲取佳績。他因應家人曾經患上抑鬱症的經歷，與IVE同學合作開發「人工智能早期抑鬱症篩查系統」，在多個中港比賽中屢獲獎項。「我認為比賽是一個自我磨練及提升的過程，透過比賽不但加強學科上知識的應用，亦可了解到行業的最新發展，更能提升如演說、溝通等軟技巧。」豐富的比賽經驗為Alan建立了自信，他指現時的工作不時需要向公司管理層提交及解說新方案，在學時累積的軟技巧助他工作時表現得更具說服力。

實踐與理論並重 實戰經驗成強大推動力

Alan表示在人工智能發展蓬勃的時代下，數據分析並非只有冰冷的數字，當中亦包含了人性化的元素，外間亦會形容數據分析工作如同「醫生」，利用不同數據，針對不同用家的需要去「用藥」，這是人工智能未能輕易取代之處。Alan表示在IVE修讀期間，他不但體會到愉快學習氣氛，IVE導師更是他最強的推動力。「IVE課程實踐與理論並重，導師都非常優秀，細心了解同學們的長處及將來發展的意向，無論在個人發展或職業規劃都給予很多寶貴意見。我亦曾獲安排到科學園的一間科技公司實習，提升程式開發技能。」Alan是不少人眼中的「跳級生」，於IVE高級文憑畢業後，就獲得大公司聘請成為商業分析師。為了增進IT知識，Alan同時亦兼讀學士學位課程。他勉勵有意向IT界發展的年輕人勇於嘗試新事物：「能夠掌握跨領域知識及溝通技巧，於未來的職場發展將會更有優勢。」

（資料及相片由客戶提供）