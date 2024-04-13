金價再破頂　專家揭爆升全靠三大恐慌　高追補倉記得吼實呢個位！

國際金價近期持續攀升，單於今年漲幅已近16%。踏入4月，本周金價更再紀錄，周五（12日）一度逼近每盎司2400美元關口。金價突然抽高，市場相當好奇，到底原因為何？《香港01》透過訪問並整合多個分析師的看法，最終歸納出金價狂飆升三大主因。



而談及金價後續表現，有專家唱淡，指金價升幅已偏離基本支撐面，將調頭回落至2200美元水平；亦有專家則持相反看法，樂觀預期半年內可衝上3000美元。不過，意見一致認為，金價目前高企情況下不宜高追，另有建議給予有意增持人士，可待金價回調至2200美元破位才入手「補倉」。



金價今年狂飆再創新高。（資料圖片）

原因一：地緣政治風險增 推高金價

自去年11月底黃金價格衝破2000美元大關後一直「猛進」，至本周金價更創下歷史新高。獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，國際地緣政治風險不斷增加，現衝突已擴散至中東地區。「之前伊朗（戰爭）有高官身亡，中東局勢緊張局勢再升溫。」而黃金作為主要避險工具，政治局勢惡化，導致金價推升。

地緣政治局勢惡化成金價飆升的其中一個原因。（AP）

原因二：央行減美元依賴 大規模掃貨

臻享顧問董事總經理王良享亦持相同看法，同時補充謂，由於現時市場可選擇避險工具較少，使「火力」只能集中購買黃金。同時，他又稱，黃金一直有不少央行在背後支持，近期更有亞洲央行為減少對美元的依賴，而大規模地購買黃金，從而推高金價。美銀證券最新發表的研究報告亦同稱，特別是中國央行，在近期支撐黃金市場方面，發揮重要作用，僅在2023年就積累了超過200噸的黃金。

翻查資料，中國黃金儲備的確屢創新高。據人行公布3月底的黃金儲備，已達7274萬盎司，為連續第17個月增持黃金儲備。從估值看來，3月中國黃金儲備估值，更已達到1610.69億美元，較2月的1486.44億美元，增加了124.25億美元。

中國央行大規模掃金。（Getty）

原因三：美聯儲料年內減息 引經濟衰退隱憂

此外，早前市場憧憬美國聯儲局加息周期將結束，引發市場對經濟衰退的隱憂，亦推升「safe asset（安全資產）」，即黃金的價格走高。當中，美銀樂觀預料，美國聯準會（Fed）開始降息，會更推動資金流往金市，加上來自央行需求持續穩健，金價將繼續向上。不過，盧楚仁看法則相對保守，警告現時美國經濟仍現強韌，通脹水平仍高企，料聯儲局減息次數會減少，「可以話無乜（減息）呢個支持因素，推動金價上升。」

盧楚仁認為現階段不適宜高追黃金，相反應趁高位沽金。（資料圖片）

金價最樂觀料半年衝3000美元

至於金價後續表現，是繼續攀升還是已響起觸頂信號，各家則意見分歧。據盧楚仁分析，現時金價飆升單靠地緣政治局勢支撐，相信相關因素不能為金價帶來長久升幅。他除非中東局勢繼續惡化，引發全面開戰，才會帶動金價延續漲勢，否則他預料金價會逐漸回落。「最多升多幾十蚊，跟住就會回落至2200美元水平以下。」故此，他籲散戶不適宜高追黃金，「無論係金價定ETF，依家個價都太高」，反而現階段應趁高位沽金。

然而，王良享則認為金價仍未見頂，並指在美國開始減息後，金價應可以再一步推高，美匯指數則會跌4%至5%，「我估計金價喺年內，去到2500美元都唔係問題。」他指自己較偏好實金和黃金ETF（如GLD、2840），貪其買賣方便。不過由於現時金價較高，他籲持貨者可暫時按兵不動，而想增持的話，則要待金價回調至2200美元破位再入手。

王良享認為金價仍未見頂。（資料圖片）

另外，各大行亦同樣看好未來金價表現。美銀大宗商品策略師Michael Widmer表示，最近幾個月，全球央行雖然均收緊貨幣政策，但黃金價格不跌反漲，韌性十足。美聯儲一旦在年內啟動減息，投資者將重新返回市場，叠加強勁央行購金需求，金價料明年將升至3000美元。至於花旗就更為樂觀，原本預料未來半年至1年，金價將見2300美元。至本月初再更新預測，稱未來半年金價或已可上調至3000美元。