內地多家金舖突關閉　4億元人民幣黃金無法贖回　多地關停金交所

內地知名黃金珠寶企業包括央企中國黃金、國企山東黃金在北京的多家門店近日突然關閉，不少投資者寄存在店內的黃金無法贖回。綜合內地媒體報道，預計累計損失超過4億元人民幣。



關閉門店屬中國黃金加盟店

據報道，北京雙井富力廣場的中國黃金概念店，去年12月底突然關店，其位於北京朝陽區的分店近日也未有開門，玻璃櫥窗亦沒展出陳列品。山東黃金在北京的6家門店，包括貴友大廈、城鄉華懋商場門店等，亦在近期全部關門。

內地知名黃金珠寶企業中國黃金、山東黃金在北京的多家門店近日突然關閉，不少投資者寄存在店內的黃金無法贖回，預計累計損失超過4億元人民幣。（網頁截圖）

內地部分黃金店舖開展托管業務，投資者將購買的黃金寄存在門店，商家承諾給予一定寄存利息。雖然中國黃金是內地黃金行業唯一的中央企業，不過，在閉店消息傳出後，不少苦主嘗試聯絡總公司，不過得到的回覆就稱，由於關門的是加盟店，因此沒有法律依據要求由總公司直接承擔消費者的損失。

多位消費者合同上顯示，涉事的是「中國黃金北京概念店」，股權上與中國黃金並無關聯。中國黃金2022年財報顯示共3,600多間分店，直營店僅105間，餘下超過九成都是加盟店。中國黃金表示，朝陽區的概念店違法經營，負責人已被扣留，相關案件進入司法程序。

目前有5地金交所料將關停

另外，有媒體報道稱，湖南、遼寧、西安、重慶四地的地方金融監管部門均發布公告稱，將取消各自轄內金交所的業務資質，今後四地都將不再存在金融資產類交易場所。

據廣州日報報道，目前廣東地區（除深圳外）唯一一家合法從事金融資產交易類業務的交易場所是廣東金融資產交易中心股份有限公司。截至發稿，廣東省地方金融管理局尚未發佈相關取消金交所的公告。不過記者瞭解到，廣東金融資產交易中心股份有限公司也同樣將取消，目前暫定於6月底關停。