碼頭悲歌｜數說港口迷失10年　內憂外患多重夾擊　光環幻滅淪輸家

香港貨櫃碼頭近來遭研究機構指出，吞吐量跌出全球十大碼頭之列，依據政府統計處《香港船務統計》，2013年，本港港口貨物吞吐量錄得約2.76億公噸，然而十年過去，至2023年本港的港口貨物吞吐量卻跌至1.75億公噸，換言之，期間貨物吞吐足失約1億公噸。



依另一項統計指標計，貨櫃吞吐量錄得1440萬TEU（標準貨櫃單位），其中總載貨量為約1132萬TEU，處理空貨櫃308.5萬TEU，相當於空貨櫃佔比升至21.42%；而2013年空櫃佔比13.84%；2018年空櫃佔比14.80%。

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兩類商品吞吐挫近5成最傷

通過對貨物種類的分類統計，撇除佔比極微的「未能分類的貨物」，在七大貨品分類中，無論進口或出口，均以「製成品」（如衣物、傢具、塑膠金屬製品等）及「機械及交通工具」兩種類別，十年間跌幅最傷。

美國抵港貨物吞吐量跌幅最為驚人，十年狂瀉約7成。（梁鵬威攝）

貿易戰失美國吞吐

此外，通過抽取10大主要國家或地區，以本港為「出發地點」與「卸貨地點」的兩項指標，吞吐量較大的地區，均呈下滑之勢。

上海港土地生產力勝港約4成

若以每公頃土地，可處理多少貨櫃吞吐量為標準，撇除人力等其他因素，本港港口與全球吞吐位居前兩位的上海港、新加坡港相比較，上海港生產力最高。

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航運聯盟洗牌 港碼頭成輸家

航運聯盟基本上是大型航運商的船隻共享協定，以便運能最大化。而全球航運聯盟洗牌，港碼頭成輸家。全球原先有三大聯盟，分別是「2M聯盟」（馬士基、地中海航運）、「Ocean Alliance」（中遠、東方海外、達飛和長榮海運），以及「THE Alliance」（赫伯羅德、海洋網聯船務與陽明海運）。

「2M聯盟」將在2025年結束，馬士基也與赫伯羅德簽署協議，另組成「Gemini Cooperation」，意味著赫伯羅德退出「THE Alliance」。

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