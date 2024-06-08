曾蔭權寶座都收過　夫妻檔回收名凳40年　萬元大班椅後巷「重生」

談及夜冷店，可能好多年輕人都不明何解，或是以為就是賣「舊嘢、平嘢」的雜貨舖。但原來夜冷也有「高檔版」，上至達官貴人，下至「連登仔女」，皆是其座上客！



夜冷店「有利行」老闆劉樹榮，主力穿梭港島商廈回收名牌二手凳，經太太巧手翻新再售，一張凳轉手或可賺近十倍。且看夫妻檔如何在後巷令二手大班椅「重生」。，



劉樹榮經營的夜冷店「專吼」銀行、公司搬遷或結業，回收他們的辦公桌椅，再翻新出售。（夏家朗攝）

有說「夜冷」一詞來自葡萄牙語leilao，解作「拍賣」，另說「夜冷」實是英文yelling的音譯，即是「叫價」的意思。無論是拍賣還是叫價，其販賣的「二手嘢」都無固定價格，視乎回收價、新舊程度，乃至老闆心情而定，當中亦有不少「寶物」。

劉樹榮經營的夜冷店「有利行」亦猶如「禾稈冚珍珠」，並與金融圈息息相關，事緣他「專吼」銀行、公司搬遷或結業，回收他們的辦公桌椅，再翻新出售。店內擺放著林林總總的辦公椅，每張辦公椅上掛著它們的手寫的「身份證」，例如品牌名稱、產地、一手價及二手價，看上去普通的一張凳，有可能價值過萬元，亦有可能曾是名人的「寶座」。

駐足天后近40年，劉樹榮回收及出售過不少「靚凳」。（夏家朗攝）

與「雙曾」分外有緣 曾蔭權「寶座」約2000元賣出

駐足天后近40年，劉樹榮回收及出售過不少「靚凳」，Herman Miller、Humanscale等動輒過萬元的辦公椅已見怪不怪，但最令他難忘的是與兩位前高官不得不說的故事。

「當年東亞銀行俾間房曾蔭權（前特首）作為臨時辦公室，參加競選。完咗之後，我好彩收咗佢張大班椅，本身諗住自己坐，後尾『唔捨得』都係賣咗！」劉樹榮興奮續稱，「仲影埋相，話俾人知，『嗱，曾蔭權坐過㗎』！」

劉樹榮曾回收曾蔭權坐過的大班椅，轉手再售。（資料圖片）

未知是否與曾姓高官分外有緣，劉樹榮也與另一位前高官曾俊華有段故，他笑稱：「當時曾俊華同林鄭月娥爭（特首之位），係合和大廈一間辦公室， 大廈嘅行政人員叫我準備佢張大班椅、寫字檯，同埋幾十張凳，全部都係二手嘢。費事嘥啦，競選完又冇用！再買新嘢又要廿幾日，我哋幾日搞掂」。

以為前高官競選「寶座」就能賣出高價錢？非也。劉樹榮指曾蔭權的「寶座」2,000元左右，「好賣啲咁啫，但一張凳值幾多錢呢？我哋呢行冇咩錢賺。」至於曾俊華，他指︰「當時只係租俾佢，收返一萬蚊都冇。完咗之後，我又賣返出去」，劉樹榮很現實地說，「但係佢（競選）唔成功，我就費事同買家講啦」。

兩大渠道收椅 太太巧手「翻新」再賣

名人椅子「輕易」網羅，只因劉樹榮有路數。他透露，一種是公司的行政人員清理辦公室時找他收貨，另一種就是相熟的清拆公司或泥頭師傅找他，「呢種通常回幾千蚊俾佢哋飲茶，大家開心。」

但劉樹榮並非什麼二手辦公桌椅都會收，他有一雙「夜冷佬」必備的慧眼，無寶不落，主要回收港島區銀行、大型公司的辦公桌椅，「甲級寫字樓啲傢私靚，工廈區個啲我就唔收」，一件二手辦公凳回收價約數百元至數千元不等。

目前「有利行」位於柴灣的3,000呎的貨倉已「爆棚」，達到最高峰近千張。（夏家朗攝）

不過，現時香港經濟吹淡風，劉樹榮收多過賣，目前「有利行」位於柴灣的3,000呎的貨倉已「爆棚」，達到最高峰近千張。

而回收來的二手凳會交由他太太進行翻新，「有利行」前店後巷的格局亦提供了便利，「一日翻新三、四張，先清洗再拆咗啲布，如果個轆壞咗，都要換過」，劉太一邊在後巷洗凳一邊說。

例如眼前這張Herman Miller，原價1,779美元（折合約13,912港元），以逾200元買入，售價2180元。劉樹榮透露，「有利行」每個月賣出數十件辦公椅，生意額約10萬元。

劉樹榮收來的二手凳會交由他太太進行翻新。（夏家朗攝）

康樂大廈覓第一桶金 淡市散賣「連登仔」也幫襯

後巷令一張張大班椅「重生」，但有「靚凳」未足夠，俗話說「識人好過識字」，劉樹榮靠好人緣練就好口碑，大量人脈造就第一桶金。他憶述：「最記得1989年，美國農業部（行政人員）介紹我收康樂大廈（現稱怡和大廈）四層既辦公傢私，個陣內地啱啱發展，好多廠搬返上去，大陸又冇傢私廠，好多人買二手檯凳，佢俾三個月我賣，我一、兩個月就賣晒！賺咗幾萬蚊」。

現時由於經濟低迷，少了年輕人開公司，劉樹榮亦不乏熟客。（歐家樂攝）

連美國農業部都有「關係」，劉樹榮的好人緣並非「得個講」，但人脈從何而來，主要靠「識於微時」。以往他的主要客源是初創公司，「後生仔創業艱難，會優惠啲俾佢哋，有啲越做越大間，成功咗都繼續幫我哋買。」雖然現時由於經濟低迷，少了年輕人開公司，劉樹榮亦不乏熟客，「逐件逐件賣，討論區都成日講我哋，好多人在家辦公都會有需求，連登仔都幫襯。」

為了不辜負一班熟客，劉樹榮承諾「終身保養」，他笑稱：「維修期直至我唔做為止，雖然唔係有限公司 ，但都可以做無限嘅嘢」。儘管劉樹榮兩個女兒都不願接手生意，但他仍然堅持回收「靚凳」，讓每一位客人都有「依靠」。