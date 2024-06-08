二手名凳逼爆倉！　甲廈夜冷佬「尋寶」40載　見證香港今昔

環球股市百花齊放，港股獨憔悴，新股市場仍然沉寂，投行、會計師行、律師樓，以至財經公關公司等齊受波及，不時有裁員、結業消息傳出。國際金融中心更被戲稱「遺址」。殊不知在這個愁雲慘霧的時期，「遺址」有一位勤奮不懈的「尋寶者」。



他外表平平無奇、穿著Polo恤衫及牛仔褲，自1987年開始駐守在天后清風街一帶，網羅港島商廈二手名牌凳，翻新轉售。他是何方神聖？說的就是夜冷店「有利行」老闆劉樹榮，他在港打拼近半世紀，游走甲廈，將香港金融業高低起伏盡收眼簾。



夜冷店「有利行」老闆劉樹榮在港打拼半世紀，見盡香港經濟高低起伏。（資料圖片）

金融業不景氣，加上不時有外資撤離香港的消息，令本港整體寫字樓空置率上升至約14.9%，連升5年，創25年新高。香港統計處數據也顯示，去年境外母公司以香港作為地區總部的公司只有1,336家，較2019年減少13.3%，創11年新低。

劉樹榮的公司「專吼」銀行、公司搬遷或結業，回收他們的辦公桌椅，再翻新出售。作為金融圈的「一份子」，入行近40年，他見證香港經濟起伏——好景時貨如輪轉，多人創業，辦公室傢私賣得多；經濟低迷時，很多公司結業，就有不少人找他收貨。

他感歎道︰「我哋呢行最容易睇到社會既興衰，呢幾年經濟唔好，好多公司執笠，尤其係外資公司。」

劉樹榮「專吼」銀行、公司搬遷或結業，回收他們的辦公桌椅，再翻新出售。（夏家朗攝）

辦公椅年半增一倍 「逼爆」三千呎貨倉

人棄我取，這位金融界的「尋寶者」最能掌握港島區寫字樓市場的最新情況。他向記者逐個數：「而家都係收外資﹙公司﹚多，銅鑼灣甲級寫字樓， 譬如利園，中環嘅交易廣場、怡和大廈、IFC（國際金融中心）……收就好多，任我揀！ 」

經濟吹淡風，收得多卻賣得少，劉樹榮呻「有利行」位於柴灣的3,000呎的貨倉已「爆棚」，辦公椅數量近一年半激增一倍，達到最高峰近千張，「Herman Miller、Humanscale，乜牌子都有，已經疊到頂，辦公檯都擺唔落！貨唔值幾多錢，但連埋人工使費都要10萬、8萬。」

收到「爆棚」，難道劉樹榮不擔心「蟹貨」？「驚呀，點會唔驚呀？」，劉樹榮慨歎，「但都係要收，要應付將來嘅需要，如果賣得出都有三十、四十萬㗎！」

「有利行」位於柴灣的3,000呎的貨倉已「爆棚」，辦公椅數量達到最高峰近千張。（夏家朗攝）

金融城「尋寶」40年 見證今昔之別

一大堆辦公椅，由被遺棄到等待「重生」的時機，恰如經濟有榮枯。劉樹榮憶述：「好景個陣，好多後生仔創業，有啲越做越大間，成功咗都繼續幫我哋買！」八十年代末、九十年代初，九七回歸大限將至下，本港爆發移民潮，惟經濟仍處轉型的增長期，反而機會處處，「1987年至1992年最好生意，每個月生意近20萬，當時社會循環好快，多人創業，樓市又好。」

20多年後，移民潮再次上演，景況卻截然不同。劉樹榮慨歎，由於經濟低迷，創業者「手頭緊」，寫字樓偏向保留「上一手」的裝修和傢私，「以前拆到『清水樓』，乜都冇。業主會叫租客係規定時間內拆嗮啲嘢，甲級寫字樓租得快，好快就租到出去，但而家啲寫字樓會Keep（保留）返啲傢私係度，希望有客租，如果你拆咗，﹙新租客﹚裝修又一大筆錢！」

時至今日「有利行」生意已大不如前。劉樹榮指：「而家每個月生意10萬左右，有時連10萬都冇。今時今日已經冇咩人開公司，幾乎冇後生仔創業，唔知啲後生仔去晒邊，可能環境問題啦， 啲人唔知點展望將來，外資都好少嚟香港！」

劉樹榮指，時至今日「有利行」生意已大不如前。（夏家朗攝）

步行七日游水來港 「唉……」聲中盼迎來好景

見盡香港經濟高低起伏，今年已經69歲的劉樹榮撫今追昔，回想起自己的前半生。當年16歲的他由於內地「知青下鄉」政策被下放農村，在東莞農村耕田3年後決定偷渡來香港。於是在1973年的夏天，他頂著炎熱高溫步行七日，終於在流浮山對岸遊過來香港，「遊咗3個鐘，真係攞命博！ 」劉樹榮感歎。

來香港後他就一邊在二手傢私店工作一邊讀夜校，適逢80年代香港經濟起飛，多人創業開公司，所以開始做二手辦公傢俬生意，1989年更在天后自己開舖，劉樹榮笑稱：「當時兩邊做，屋企傢私同辦公傢私，不過二手床好少賣，啲人驚有鬼 ！」

面對現時前景茫茫，劉樹榮仍堅持為客人帶來「靚凳」。（歐家樂攝）

那時候香港「遍地黃金」，相對「冷門」的行業，肯博肯捱也有出頭天。他憶述道，1989年在美國農業部（行政人員）介紹下，他收康樂大廈（現稱怡和大廈）三、四層既辦公傢私，對方給他三個月時間，但兩個月就賣清，賺了二、三十萬元，「個陣內地啱啱發展，好多廠搬返上去，大陸又冇傢私廠，好多人買二手檯凳！」

在港打拼半世紀，面對現時前景茫茫，他歎了一聲：「唉……」這一聲歎息仿佛歷經了千山萬水，卻無疾而終。「捱住先，始終會好既！」劉樹榮躊躇片刻，便再次「笑笑口」為臨門客人介紹「靚凳」。