美團暫處尷尬期　惟溫傑自言「仲係鍾意」　籲吼呢個位再入手

美團（3690）首季業績周四（6日）出爐，期內經調整體溢利及總收入分別按年增長36.4%和25%，表現優於市場預期，績後獲多間大行上調目標價。



今年以來，美團股價累升逾四成，堪稱升市火車頭，算是「預支」亮麗季績。凱基證券亞洲投資策略部主管温傑分析道，美團季績「收貨」，惟弊端在於缺乏增長亮點，加上現時股價較高，建議待回落至100元至105元再入手。「投資者會更加注重美團的增長方向，但現在睇不到集團未來的增長亮點。」



美團（3690）今年首季業績表現優於市場預期，期內經調整體溢利按年增長36.4%。（資料圖片）

美團截止今年3月底首季經調整體溢利為74.9億元人民幣（下同），總收入則為732.8億元，均錄得雙位數增長。其中，即時配送交易量增長28%，帶動配送服務及佣金收入的增長。

不過集團首席執行官王興卻做足「期望管理」，業績會議上明言到了次季低基數效應會消退，估計外賣訂單的增長會恢復至正常水平，並審慎評估海外擴張機會。

其中即時配送交易量增長28%，帶動配送服務及佣金收入的增長。（資料圖片）

績後29間大行予「買進」建議

據彭博顯示，美團在公佈業績後共有29間大行一致將美團給予「買進」。其中花旗表示美團業績勝預期，認為公司有強大執行力，及其營運效率提升，能夠快速適應消費轉變和市場動態。該行對美團維持買入評級，目標價由134升至140港元。

同樣，摩根大通亦看好公司的盈利前景，指雖然市場仍受低迷的消費氛圍帶來負面影響，但相信美團簡化行銷和物流效率執行力等，使公司的核心本地商務業務取得彈性利潤增長。該行仍維持「與大市同步」評級，目標價升兩成至120港元

凱基證券亞洲投資策略部主管温傑稱對美團季績「收貨」，惟弊端在於缺乏增長亮點。（資料圖片）

溫傑：須靠新業務 保持長線增長

公司最新業績顯示，在本地核心業務方面經營溢利約97億元，利潤率則為17.8%；而新業務經營虧損則按年收窄至28億元。對此，温傑表示集團在未來缺乏增長動力。公司若想保持長線增長，則必須要靠新業務。「投資者唔係想睇你蝕少咗，注重係增長方向。」

他指出公司在未來一兩年屬於「尷尬期」，其「尷尬」位在於新業務未取得盈利，甚至進展比預期慢。「係未來半年一年新業務都未必有機會賺錢，唯有靠舊業務頂住先。」因此集團現時靠節省成本、海外業務擴張，以維持核心業務增長。

集團於首季銷售成本為475億元，較上年同期增22.6%；而期內經調整溢利則較同期增36.4%，好過成本升幅。

另邊廂，科技股最近一波回購浪潮，美團似乎則未跟隨。以騰訊（0700）為例公司承諾在今年回購逾1000億港元，美團自去年尾表示回購不超過10億美元（約78億港元）股份，而實際操作上集團由年初至今謹斥71.7億港元。溫傑表示，由於公司市值不同，各自回購比例自然有分別。加上公司業務規模不同，如騰訊專注遊戲、支付服務，持較穩定現金流，資金不會太緊張；而美團作為正在新業務上燒錢公司，理應將資金投放在業務增長或投資。「如果著緊回購和派息投資者，入手阿里巴巴﹙9988﹚和內銀，買美團就係要增長。」

操作宜100至105港元入手

至於在操作方面，溫傑則表示現時美團股價過高，宜回落至100至105港元再入手。他表示，現時市場資金偏好高息股及中特估。他補充，技術上分析在美團股價觸120港元已觸阻力位，股價表現缺乏新的利好催化劑，因此公司的表現會隨著大市表現浮沉。「我仲係鍾意美團，業績好、管理層執行力強，但係要再等價錢再低啲吸納！」

截止周五美團收市價110.40港元，全日跌4.2%，市值6,883億港元，以首季經調整溢利74.9億元人民幣，市盈率約20倍。