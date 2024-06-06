美團業績會｜讚keeta登港成功　予其擴展海外信心　未提回購加碼

美團（3690）今日公佈首季業績，期內經調整溢利錄得74.9億元人民幣（下同），按年增加36.4%，總收入就為732.8億元，按年增25%，勝於市場預期。美團董事長王興及首席財務官陳少暉參與業績電話會。



美團擬進軍中東 讚登港成功予信心

花旗分析師問及公司業務出海計劃，美團以登錄香港市場為例，直言去年5月keeta登港取得非常不錯的進展，給予了公司在海外擴展業務極大信心，正在積極評估前往中東、海灣國家等發展潛力。

不過美團也指，海外拓展尚處於早期探索階段，且以即時配送業務出海為主，將綜合考慮該市場的開發狀態、產品滲透率以及價值，在財務方面保持高度自律，不會一味砸錢。

美團直言去年5月keeta登港取得非常不錯的進展，給予了公司在海外擴展業務極大信心。（資料圖片）

料下半年新業務虧損收窄趨勢更顯著

美團核心本地業務收入按年增長27.4%至546億元。經營溢利按年增長2.7%至97億元，經營利潤率為17.8%。公司指，配送服務及佣金的收入增長主要是由於交易筆數的增加，即時配送交易筆數為54.6億筆，按年增28.1%。

而核心本地業務中，大行關注的一大焦點為到店、酒店及旅遊業務，王興表示，公司在低線城市、小眾目的地佈局，增長速度超過同業，公司不僅為旅遊行業商家提供用戶流量支持，也會為為酒店商家提供裝修建議等。美團指，此前不斷傳出的精簡組織架構動作，也是希望發揮即時配送、酒店業務等之間的協同效益。

此外，今次業績的一大亮點是新業務虧損收窄，經營虧損按年收窄45.2%至28億元，經營虧損率改善為14.8%。美團表示，社區電商、美團優選等虧損收窄，公司還在積極進行改革措施，包括關閉運營不佳的倉庫、減少補貼等，料短期會有影響，但預計下半年的經營扭虧趨勢將更顯著。

美團新業務分部經營虧損按年收窄45.2%至28億元，經營虧損率改善為14.8%。（資料圖片）

未有提及回購加碼及發行CB傳聞

不過，科技股加碼回購派息的浪潮，美團似乎就未有跟隨，財報中顯示，公司在聯交所購回合共82,508,300股B類股份，總代價71.7億港元，公司於今年1月初，於IPO招股價69元關口岌岌可危時，首斥4億港元回購，背水一戰托市，今次財報及業績會，均未有提及加碼回購或派息計劃。

而業績前夕，有消息傳出美團或追隨京東（9618）、阿里（9988）的步伐，發行可換股債券，正帶監管機構審批，今次業績中，公司就未有公佈相關議題進展。