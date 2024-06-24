四路人馬11企爭虛幣平台牌照　擁3優勢料跑出　業界籲開放呢類客

本港虛擬資產平台發牌過渡期落幕已近1月，可惜「雷聲大，雨點小」，國際前列平台全不入圍，最終只有「2+11」的平台獲「亮綠燈」，即2間持VASP牌「正規軍」，另有11間新納「被當作獲發牌」，待證監現場審查再決定發牌與否。



候選平台中不乏港交所（0388）高管落場創業，也有平台曾獲李澤楷投資，可分為4路「人馬」搶攻牌照。事實上，當中可查到實時交投的平台只3間，且交投微弱，難言「有往績」。有已持牌平台話事人就透露，發牌其實有三大「隱藏要求」。



僅3間可查實時交投 港持牌平台交投相對薄弱

「2+11」的平台獲「亮綠燈」，場面尚算熱鬧，實力又如何？通過主流評級平台CoinMarketCap，可檢索到實時數據的，其實只有持牌平台Hashkey，候選平台Bullish與Crypto.com三間。

先看兩間已持VASP牌的「正規軍」，以撰文時最近24小時數據計，Hashkey Exchange交易量為3.9億元，提供幣種23種，排名第59。同宗同源的Hashkey Global交易量就顯著增加，有11.2億元，排名第27。不過依監管要求，Hashkey Global業務不得在港宣傳。

本地持牌平台OSL（0863）執行董事刁家駿表示，目前競爭激烈不便透露實時交投。（資料圖片）

另一間持牌的OSL未有披露數據，公司回應指，競爭激烈不便透露交投。且幣種受監管限制有限，「但投資者興趣及交投量最大的，都是頭2至3種的幣種」。翻查財報，OSL（前稱BC科技，0863）已在港交所主板上市，去年虧損收窄55%至2.6億元，公司執行董事刁家駿表示，集團資金充裕，亦發新股集資，股東生態圈強大，虧損反映了公司尚在投資階段，未來考慮部署其他地區的牌照，也有可能收購併購其他地區業務。

相較之下，「死線」前撤回申請的Bybit與OKX兩間，其實在榜單上輪流坐陣第3名，上文同時段，Bybit的24小時交易量高達285.7億元，提供幣種643種；而OKX就有117.9億元，提供328種幣種，港持牌機構暫時交投相對薄弱，相當於Bybit的交易量不足2%。

發牌「跑馬仔」 業界列跑出要求

另一邊廂，再悉數「被當作獲發牌」的11間機構，其實「各自背後有神仙」，既有富途等傳統金融機構旗下，也不乏港交所前高管落場，更有平台曾獲李嘉誠之子李澤楷投資。不過證監會行政總裁梁鳳儀日前就稱，將現場審查候選平台，不符合要求會被糾正，甚至退場，年底前或才有定論，這就意味著11間候選人尚未至慶功時，各路人馬仍需苦爭。

持牌平台Hashkey首席運營官官翁曉奇透露，證監會今次「放行」，更傾向於在本地有經營基礎、有持牌經驗、無敏感地區「包袱」的平台，其實傳統金融機構也具此特性，可考慮加快審批1、4、9號牌照的升級申請，令傳統金融機構入場擴充虛擬資產賽道。

此外他直言，當下需思慮的，並非發多少張牌，而是市場氛圍是否火熱，足以容納更多牌照。以港交所﹙0388﹚為例，其由期交所等合併而來，只1家交易所即可完成股市交投，而虛擬資產行業假如維持現狀，則即便11家交易所全獲牌，「也都會活不下去，都會有意見」，稱相信監管機構未來發放正式牌照時，也會考慮其中。

香港數碼資產學會創辦人區偉志表示，從保障投資者角度出發，從嚴監管起步可「保護香港的reputation（聲譽）」。（資料圖片）

專家倡參考投資移民身份標準拓客源

追本溯源，「虛擬」聽來即虛無，不乏有質疑，引入虛擬資產平台，只是國際金融中心需要一張「科技賭枱」？且一眾大平台集體「壓線」撤回申請，廣為傳聞是監管機構禁止公司收內地客，類比之下，港股作為成熟市場，尚需北水與外資加持，還一度疲弱，本地資金到底可支撐虛擬資產行業走多遠？

香港數碼資產學會創辦人區偉志表示，虛擬資產可開發的產品空間其實巨大，未必只局限於比特幣，以及大型幣種的ETF。而交易群體的局限，可參照新投資移民計劃的身份要求，即考慮開拓，雖是中國籍，但已取得外國永久性居民身分的人士的市場。

不過他強調，虛擬資產的監管在全球都處起步階段，所有地區的監管機構都在「摸索」，哪一種程度開放最合理，當下難有定論。如Web3.0在中東發展限制較少，但中東難稱為金融中心，而本港既定位為國際金融中心，監管也應對標紐約及倫敦等地，從保障投資者角度出發，從嚴起步方可維護身價，「保護香港的reputation（聲譽）」。