港虛幣平台申牌全球十大無影　死線縮手之謎　證監發難定留顏面？

「虛擬」二字聽似鏡花水月，但虛擬資產可變真金白銀，已成共識。港府擬打造國際虛擬資產中心，立下強制發牌要求，至本月1日，無牌及未被視為獲牌平台需結束在港業務。但時至「死線」，全球前十大平台均未入局，四間有申請的更在最後半個月內主動撤回，舉動惹來關注。



原因盛傳為證監會禁平台母公司，收內地用戶。有業界人士呻，起初未言明，是慢慢放出監管消息才致「臨時撤退」。不過也有該領域律師直言，證監會好心為不達標平台「保全顏面」，勸自行撤回申請，要求從未改變，部分申請者「心存幻想」一再試探，試圖令證監會降低「底線」。



CoinMarketCap十大加密貨幣現貨交易所排行，OKX、Bybit、Gate.HK、Huobi HK4間均在「死線」前撤回申請。（網頁截圖）

國際平台集體大撤退 傳因禁母企及關聯公司攬內地客

本港推虛擬資產交易平台（VATP）發牌制度，遞交申請熱熱鬧鬧，可惜結果卻慘慘淡淡。截至今年2月底的截止期，共24間公司申請拿牌，但最後一個月內，竟有7間平台接連撤回申請，包括OKX、Bybit、Gate.HK及Huobi HK這十大加密貨幣現貨交易所。最終，不計2家已持牌平台及6家未被當作獲發牌，目前有11間平台「被當作獲發牌」，等待證監進行現場審查，而國際大型平台均無入局。

市場盛傳，這些虛擬資產交易平台撤退的原因為，證監會要求其母公司和其他關聯公司，禁止內地居民使用，不過就未有「撤退」企業出面證實。

偏事有湊巧，僅一周後，最後時刻縮手的，被視為全球第三大加密貨幣交易所Bybit，本月6日突然宣佈，將服務範圍擴至海外華人社區（overseas Chinese community ），以滿足中國僑民以及國際華人社區要求，並開通允許以內地身份證認證選項，無異於開啟中國市場大門，時間選擇也較離港傳聞甚為巧合，也反映內地市場仍具吸引力。

被視為全球第三大加密貨幣交易所Bybit撤回在港牌照申請1周後，突然公佈允許海外中國用戶註冊。（官網截圖）

律師爆證監會「勸退」不達標平台 「留存顏面不鬧僵」

主攻區塊鏈業務的林余律師事務所管理合夥人余沛恒就透露，上述原因「不是唯一的原因」，還涉各種原因，雖不便公開，但佔比其實較「平均」。

他還透露，證監會有主動「勸退」部分規範不好，又或平台設計存問題的交易所離開整改，待其更新後再回歸，而主動撤回申請有助平台「留存顏面，不想鬧那麼僵。」

不過其也表示，今次大量平台撤回申請的原因未有很好反映給公眾，存在不完美。此外，海外集團公司的活動⼀般不在香港監管機構的管轄範圍內，要求平台促使其母公司和其他關聯公司，防⽌內地居民使用虛擬資產交易服務，屬「不常見的做法」。

證監會回應查詢時指出，不會評論個別公司的業務決策，將繼續與業界保持密切溝通，在保障投資者和促進市場發展之間取得平衡。一如對證監會持牌中介人的指引所述，其期望持牌實體(包括虛擬資產交易平台）遵守經營地所有司法管轄區的適用法律及法規，若集團的實體不遵守適用法律及法規，可能影響其持牌實體是否適當人選。

余沛恒律師指，證監會「勸退」部分交易所離開整改，是「留存顏面」。（受訪者提供）

業界死線突「發難」 被指是反復試探證監「底線」不果

至於為何短時間內爆撤回潮，有消息人士向《香港01》透露，證監會負責審批該項業務的人手「很少」，過渡期雖長達1年，但有約11家平台是在今年2月，申請截止日期前才遞請，直言審批人員面對逾20宗申請「壓力非常大」，方導致過渡期將盡，平台「逐漸」知悉申請牌照的具體要求，集體臨時「大撤退」。

另也有業內人士呻證監會突「擺龍門」，稱許多具體監管要求，未在遞請時即講清，「一直慢慢有消息放出」，才致眾平台最後「變卦」。不過，余沛恒就反駁證監會「慢慢放風」新規的說法，他直言「以與證監會多年打交道的經驗，他們過去一年的要求還是比較清晰的，要求沒有改，只是大家幻想他會改。」

余沛恒比喻道，證監會對平台優質安全的標準，好似女生想找「高大上」的老公，不會允許不達標候選者上位，「但也不會阻止不夠資格的人追求」，反是許多平台明知不達標，仍反覆試探「底線」可否鬆動，因而誤以為，是證監會不斷出新規將其「拒之門外」。

立法會議員吳傑莊表示，對「香港不香了」等消極言論表示反對。（受訪者提供）

吳傑莊駁斥港失吸引力 Bybit明言回歸意願

國際大型平台不入局，原因雖撲朔迷離，各方自有苦楚，但眾平台呈現出「主動」的離去姿態，仍不由令人擔憂，香港吸引力究竟如何？

立法會議員吳傑莊就直言，平台撤申請後，市場流傳「香港不香了」等消極言論，他本人非常反對，駁斥稱撤回不代表對港無興趣，且在虛擬資產的賽道上「香港門是開的」，也在吸引區內資金合作。本港甚至領先於美國，先批准以太坊現貨ETF，可稱獨特創新，料大型平台整改回歸只是時間問題。

被視為全球第三大加密貨幣交易所的Bybit，5月31日「壓線」撤申請引嘩然，Bybit首席營運官Helen Liu今次就回應表態，仍將申請香港牌照作為公司發展路線的一部分（ consider reapplying for a license in HK as part of our roadmap），會踐行公司對貢獻港加密貨幣生態的承諾，又稱公司會利用自身的專業與創新力，顯著助推香港資本市場進一步發展（significantly drive Hong Kong and further develop capital markets）。

Bybit首席營運官Helen Liu回應稱，仍將申請香港牌照作為公司發展路線的一部分。（受訪者提供）

申牌每年需費千萬港紙 有心無力恐縮手

有意重返本港拿牌的公司，據悉非只Bybit一間，不過行動就未算雷厲風行。本港目前僅有兩間持牌平台之一Hashkey首席運營官翁曉奇透露，許多平台結束在港業務後，客戶就轉投其麾下，過渡期結束後第一周新用戶增長是平時的260%。他形容撤申請好似「情侶分手」，不會馬上「求復合」，總要冷靜下來「才慢慢發覺前任的好」。

而除卻「想不想」，更需考慮的是「能不能」。撤請與再遞請之間，暫未聽聞有時間間隔的限制，不過Hashkey表示，其早先申牌時，成本高達數千萬美元，如今「前人栽樹，後人乘涼」，成本顯著下降，但全流程也需花費數千萬港紙。

港持牌平台Hashkey指，目前申牌成本仍需數千萬港元。（資料圖片）

余沛恒律師印證了這一說法，他補充稱，幾千萬的成本並非「一次性」，而是起初就需千萬，實際拿牌後，「每一年還需要這個錢 」，高昂的營運和合規成本，或就令許多平台遲疑卻步。

不過其續指，財經事務及庫務局已對虛擬資產場外交易（VA OTC）發牌制度開展諮詢，反應熱烈，考慮到相對較低的營運成本，若擬議VA OTC制度下，獲牌平台可向散戶提供 USDT等穩定幣交易，料撤退申請者可視其為更可行的選擇。