阿里巴巴納入港股通倒數　三大憧憬盼吸千億北水　專家授入市攻略

阿里巴巴（9988）本周順利完成雙重主要上市，股票標記的「S」自此消失。市場翹首以盼，公司得納港股通，獲北水加持振股價。大摩、高盛等大行一早便預計，若成事，最快9月6日下周五公佈消息，並於緊接的周一（即9月9日）開市即生效，故此，下周無疑成散戶關鍵部署一周。



《香港01》整理並比對近五年，同樣以此模式的回港中概股，納入港股通後一個月，均錄得不俗漲幅，更不乏有股價單月漲近1.8倍的科技股同業。此外，阿里更具人民幣櫃檯納入港股通、回購披露制度改變等利好憧憬疊加。專家親自教路，如何乘著東風短期部署阿里巴巴獲利攻略。



阿里料可引入千億「北水」掃貨

阿里申請香港為主要上市地，早在2022年就有部署，不過當年未有後續，直至本周方如願，為納入港股通邁進一步。水到渠成後，自此「北水」便可直接買賣阿里。外界最為關心，阿里納入港股通後，到底可帶來多少潛在資金流入。

而相關「北水」威力，或可從同業其他龍頭科技股，窺得一二。「ATMX」陣型中，其餘三隻均已為港股通成員。依港交所披露，騰訊（0700）周內單日的北水持股比例約為10.0%，美團（3690）為12.8%，小米（1810）就更有14.4%。

阿里當前市值約有1.5萬億元，若以介乎10.0%至14.4%的同業「北水」比例計算，預計增加的買盤力量，將介乎1500億元至2160億元。而高盛預測數字較保守，卻也有折合約有1170億元至1248億元潛在資金流入。計及2023年全年，「北水」買入全部港股的金額，不過只有3188億元，如當下逾千億的潛在資金，有望流入單一個股，無疑是不可忽視的重磅掃貨力量。

阿里巴巴本周順利完成雙重主要上市。（資料圖片）

B站入港股通周內漲三成 金山雲當月股價飆逾倍

然而一眾股東期盼，「北水」流入，振奮阿里股價，並非無的放矢。因為近年由美股回歸的中概股，並以雙重上市姿態納入港股通者，在獲納入港股通安排生效的當日，均即錄得不同程度的高開，再拉長看一個月內股價，漲幅更為亮眼。

以同樣作為科網公司的嗶哩嗶哩（9626）與金山雲（3896）為例，二者均為去年3月13日得以納入港股通。嗶哩嗶哩納入當日，即收升10.7%，全周更猛漲約22.0%至179.7元。而金山雲雖當中只漲半成，但月內一路高歌猛進，全周錄得33.6%的驚人漲幅後，單月股價更由2.02元，高觸5.65元，這就意味著，獲納入港股通的一個月內，公司股價漲幅最高曾達179.7%。

不過時移世易，市況追蹤不可「刻舟求劍」，同樣情形的中通快遞（2057）在今年3月納入港股通時，漲幅已不似前述猛烈，但納入後的10天，也曾錄得18%的不俗漲幅，可見北水加持下，仍有部署機會。

阿里列「一股雙幣」櫃檯 人民幣買港股憧憬足

除卻公司經營狀況，市場炒風所向，往往還需看有何利好政策前景。此前，港交所列明，以規模最大、交投最活躍等標準，選取本港24隻個股納入「人民幣雙櫃台」，採「一股雙幣」模式，兩個櫃台的證券可以完全互換，阿里巴巴已是參於其中的一員。

年內，中證監再提新招促互聯互通，當中就包括，支持人民幣櫃檯納入港股通，財經事務及庫務局局長許正宇，在6月的陸家嘴論壇上就曾表態，正加快與內地監管部門磋商該安排。市場多有憧憬，若屆時北水可直接以人民幣計價，將大大節省交易及收息時的換匯成本。在人民幣定存息口走低的當下，大型藍籌的吸引力或就更甚。

「港幣-人民幣雙櫃台模式」於2023年6月19日推出，阿里巴巴位列其中。（資料圖片）

披露情形更透明 「回購王」變相做宣傳

另外，今次阿里轉為雙重主要上市，其中一個監管要求，是對回購披露情形要更具透明化。依照《上市規則》10.06的呈報規定，無論回購是否在港交所進行，回購後第一個營業日早市或任何開市前時段開始交易前至少半小時，需呈交回購細節供登載。

其實比拼回購量，一直是科網龍頭無形較量。以上半年財報披露情形，騰訊大手斥523億元回購；阿里就更闊綽，首兩季分別斥資48億、58億美元，折合總回購金額達826.8億元。受監管要求，騰訊幾乎日日都需公告回購細節，好消息每日講一遍，利好市場情緒托價。而此前，阿里在港只算第二上市，因此市場無法及時知悉阿里回購進度，如今及時披露細節，變相多作宣傳。

兩市獨立存價差 CCASS存股佔逾六成

此外，變更為雙重上市後，港美兩市各自獨立。依CCASS數據，公司已發行的股份數為205.3億，CCASS系統中存放約131.2億股，佔已發行股份數的63.9%。撇除少數實物股票，大致可估算出阿里港股部分市值，約為1.05萬億元。而「北水」作用於港股部分，有利提振公司港股股價表現，但也因而有擴闊兩市價差可能，不過從雙重上市股份「前輩」的經驗看來，兩市價差相距其實不大。

郭思治表示，如若提前部署，散戶可「輕輕買少少」，入2至3手為宜。（資料圖片）

郭思治明言資金多保守 稍入2至3手為宜

問及阿里納入港股通前關鍵一周的部署，香港股票分析師協會副主席郭思治表示，相較於4至5年前熱炒市況，當下資金心態已有不同，偏向較緊張和保守，以觀望居多，料難造成短期顯著提振。兼以同作為內地電商股的拼多多（美：PDD）績後插水，料對京東（9618）、阿里等同業均為利淡。

郭思治認為，如若提前部署，散戶可「輕輕買少少」，入2至3手為宜，且兩市價差料有限，故買入港股即可。就股價而言，其預計短線83元就為阻力位，而支持位則在74至75元。