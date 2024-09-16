跑車無人買？　豪車代理搶賣內地電動車　浴血廝殺平至25萬有找

奪得Bentley（賓利）全球限量12輛Bacalar唯一右軚，曾代理頂級超跑BUGATTI（布加迪），麾下有林寶堅尼、Aston Martin等名車「坐鎮」……馳騁40年的本港豪車代理錦龍集團，最新的「斬獲」卻是內地電動車品牌、屬吉利汽車（0175）旗下極氪ZEEKR，時移世易，原來名車市場格局早已變換。



而與ZEEKR同期同車型攻港的，還有比亞迪（1211）旗下新品牌騰勢DENZA，至於這邊廂的代理商，則是在本港代理平治Benz足足70年的仁孚集團。狹路相逢，如果說內地車企攻港，是海面上的驚濤駭浪，那麼波濤之下，本地代理之間的較量，同樣暗潮洶湧。



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「天價單」銳減 多品牌豪車2年內銷量「腰斬」

超跑BUGATTI一般未含稅售價身價已達3000萬，錦龍曾經成為其官方代理3年，風頭一時無兩。不過時值疫情，終未取得右軚版，現已不再代理，這種「千萬級」的大單，就此「絕跡」。集團品牌總監梁栢福接受《香港01》訪問時坦言，現在「大單」還是少了，今年內開出最大一單約為700萬元。

從公司官網顯示，錦龍年營收可達逾百億元。梁栢福稱，本港業務佔集團整體營業額一至兩成，折合計算，即約10億至20億元。單計在香港，疫前年銷約5000輛，而去年則約3000輛，約等於減少40%。若以上述年營收粗略計算，則相當於去年每輛車售價，約只33萬至66萬元左右。他惋嘆，「今年在港銷情也未完全復常，首8個月售出不足2000輛」，不過幸得大灣區業務眾多，集團在大灣區年售約2萬輛車，才能拉上補下。

而豪車市道整體低迷，「天價單」銳減，並非個例，另有老行尊透露，部分入門價超過300萬的知名豪車品牌，在疫情前2018年最為暢旺之時，在本港年售可近170輛。時至如今，銷量已「腰斬」，不少豪車品牌，近兩年內銷量下挫同下挫「超過一半」。

港近八成新登記私家車為電動 ZEEKR登港已獲1千小訂

而天價單銳減，銷量縮水，舊經驗在新浪潮中失靈時，轉型便刻不容緩。梁栢福的新身份，是ZEEKR Hong Kong總經理。他反復強調，當前香港每賣出10輛新車，8輛就為電動車，且過去12個月中，有超過10個內地純電品牌進軍香港，轉型大勢所趨。運輸署數據顯示，在2019年首次登記私家車中，電動車只佔整體6.3%，而截至今年上半年，在首次登記私家車中，電動車累計就有2萬輛，佔整體高達75.3%

梁栢福所言非虛，在7月中旬，ZEEKR右軚版方正式登港，短短數月，卻已成為錦龍最熱銷的品牌，月銷逾200輛。據透露，其在本港推出的兩款車型，去年底接受預定至今，累加已獲1000小訂。當中，MPV車型的ZEEKR 009「一換一」售價75.5萬元，而ZEEKR X就低至24.9萬元已有交易。

豪車車主轉電動車代步 似名錶收藏家改戴Apple Watch行街

數十年代理豪車，現下車型售價卻低至不足30萬元。客源大洗牌，究竟什麼樣的客戶才是目標？年輕人、新港漂.....紛紜的猜測中，梁栢福揭秘道，目前本港消費電動車的群體，仍是以35歲以上，已婚及育有孩子的本地客居多。

最令人驚訝的是，他指出，憑藉錦龍積累的大量豪車客源，現在買ZEEKR的客戶中，其實有超過一半的客戶，是由豪車車主轉換而來，甚至是當成是第二輛代步工具。就連開林寶堅尼為囡囡買尿片的「天王」郭富城，以及「三料視后」佘詩曼，都不約而同入手了ZEEKR 009。

梁栢福解釋，當下香港的有錢人，儘管未至於如內地「平替」（意即平價替代品）這麼極端，但亦不再似以前，想用超跑「炫富」，反而轉尋更有質量的生活，「超跑可能已經不是他們第一想要追求的」，豪車漸變成其收藏、運動、找尋刺激的消費。

其坦言，豪車、超跑無論收藏價值，亦或駕駛體驗均不同，當然還是會有自己的市場，「就像名錶，還是會有人收藏，但是大家現在每天戴出門的，已經變成Apple Watch」。

比亞迪騰勢推同車型競技 目標年銷千輛撼豐田Alphard

而想說的是，今夏同期攻港的，還有比亞迪（1211）旗下騰勢DENZA D9。騰勢DENZA D9與ZEEKR 009同屬7人MPV，雙方不約而同，標榜對方為勁敵。而騰勢今次選擇的代理商則為仁孚集團。

仁孚總經理顧彥博指，集團在本港年銷約6000至7000輛車，市佔率近20%，麾下亦不乏400萬元左右的豪車，更有防彈級別車輛，售價貴達千萬元。而今次得以拿下比亞迪的合作，主要因騰勢為比亞迪與Benz合作的新品牌，而仁孚原本就是Benz的港澳獨家代理，代理時長足有70年，或可算作「近水樓台」。

他自己認為，Benz與騰勢不算競爭對手，客群並不矛盾，有空間產生增量。就今次交鋒，顧彥博表示，大型7人車在本港市佔率約為10%，折合每年會有3500至4000輛的需求。而近年本港油價貴達每升24元，但電價只需3元/kWh，加上一般車主考慮到私家車落地滿7年需要驗車及折舊等因素，換新車周期約為5至6年，故此，車主有趨勢陸續更換電動車，潛在市場可謂不小。他透露，騰勢力爭搶佔原本由豐田Alphard包攬的市場，目標年銷1000輛。

仁孚又指，目前洽談的客戶還包括商人、演藝名人，乃至政府都在考慮大批採購，用作行政座駕。至於代理的盈利模式，也並非抽佣，而是通過進貨與售價之差盈利，當前騰勢兩款車型售價分別為66.8萬與75.3萬元。

為便利用補貼壓定價 代理各顯神通吸客

價格廝殺年初便開戰，電動車賣一輛虧一輛亦非新鮮事，車企利潤早已「血流成河」。「皮之不存，毛將焉附」，多間內媒均報道，內地上半年關停的汽車代理4S店，就約有2000家之多，而這些車企來港，對本地代理的利潤挑戰，料同樣艱巨。

當中一方面，財政預算案更新電動車首次登記稅安排，車輛稅前價超過50萬元將不獲寬免。錦龍稱，為響應推廣政策，便利準車主使用政府補貼，電動車攻港售價雖然高於內地，但其實已經大幅「壓價」，搶佔電動車市場。據其估算，若無稅務限制，ZEEKR 009直接引進的定價，將達200萬元。

代理商直言，為利於宣稱，ZEEKR太古城陳列室懸掛巨大橙色招牌吸客。（梁鵬威攝）

另邊廂，代理為宣傳賣車，亦需使渾身解數。ZEEKR太古城陳列室，由Audi陳列室改建而來，遠隔一條街，即可望見懸於假天花上，巨大橙色招牌奪人眼球。錦龍續指，本港消費者極聰明，只靠打廣告未必可贏得信任，還需維繫品牌在國際媒體的好口碑，所幸極氪今年登陸美股（美：ZK），首掛即大升35%，海外口碑極佳，再贏一仗。

而仁孚亦直言，車輛陳列展廳中，一應燈油火蠟、地租水電成本均為代理商承擔，料汽車代理的競爭會越來越大。但其也表示，正是有挑戰，才能區分好壞，不能簡單以定價考慮利潤，當電動車成新勢，「所有手裡沒有電動車品牌的代理商，都一定會考慮加入新能源車型」，因而這場內地電動車攻港的角逐戰，號角或就才剛剛吹響。