比亞迪專訪｜高層揭電動車攻港大計　想做「先驅」不做「先烈」

「車水馬龍」總會用作描繪香港街景的繁華，數十年川流不息依舊，只是許多改變，近來悄然發生。隨著街頭巷尾，不再只是傳統歐日系車輛的天下，內地電動車身影漸多，「攻港」誓言擲地後，確乎應聲落地生根，其中最為耳熟能詳者，莫過於比亞迪（1211）。



內捲、關稅、價格戰，年內電動車「廝殺」未止，比亞迪即便在香港，位居新車市佔率第二，仍步步艱辛。公司亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮接受《香港01》專訪，更親自拆解集團攻港細節，並希望將電動車打造為香港的「新名片」。期間，他直言，比亞迪在港真正的對手並非Tesla等勁敵，而是另有其人。



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「車水馬龍」總用作描繪香港街景的繁華，近來內地電動車攻港，許多改變就悄然發生。（資料圖片）

在港新車市佔率居亞軍 三大優勢料可撼贏Tesla

2022年，比亞迪正式登陸香港私家車市場。劉學亮透露，比亞迪兩年來累計接獲訂單約1萬單，上牌數量就逾7000輛，當中一半以上為ATTO 3，也是公司攻港的第一款車型。官網顯示，其在本港共推出5款私家車。而近來，與Benz合作的新品牌騰勢DENZA D9，也新推右軚版攻港。

本港寸土千金，汽車行業同樣擁擠，「搶灘戰」難免腥風血雨。劉學亮透露，比亞迪目前在所有車型中，以16.3%的新車市佔率。排名第二；而在純電動車的市佔率，就有19%。不過他也坦然承認，較市佔率冠軍Tesla而言，雙方仍然存在差距，不過距離已正在拉近。

出人意料的是，電動車市場硝煙彌漫下，劉學亮卻未對Tesla「下戰書」，反而直言「我們的競爭對手，不是Tesla」。他解釋稱，比亞迪真正的競爭對手，是燃油車，是傳統，「因為我們代表的是未來，我們也相信人們一定是憧憬未來，而不是停留過去」。

劉學亮續指，Tesla固然值得尊敬，但他指比亞迪在香港，相信仍較Tesla有三大優勢。首先，比亞迪「電池起家」，掌握核心技術，自己有造所有核心零部件的垂直整合能力。其次，集團承諾未來每年，都會精挑細選1至2款新車型來港，而Tesla的車型不多，選擇存局限。此外，包含最新的騰勢品牌，比亞迪在港共有11家銷售網點，配合港車北上的大灣區網點，服務設施更完善。

冀與內地友商「比翼齊飛」 港逾七成汽車增量為電動車

話雖如此，海外勁敵當頭迎戰，身後的內地友商，同樣虎視眈眈。僅以攻港陣型看來，比亞迪今次力谷的騰勢品牌為豪華MPV車型。而「新勢力」中，小鵬（9868）5月登陸的X9，吉利（0175）旗下極氪7月發佈的ZEEKR 009，均為同類型7人車，在港正面交鋒，一觸即發。

劉學亮反笑道，「現在還算不上競爭」，希望和友商們「比翼齊飛」，一起把電動車產業做大，當真正有一天打敗燃油車，「競爭才真正開始」。再追問電動車究竟哪一天才取得勝利？劉學亮表示，燃油車畢竟崛起逾百年，電動車是「站在巨人肩膀上」，因此仍需時日。

不過他話鋒又轉，稱在打敗燃油車這場戰鬥中，在內地近尾聲，在香港早已結束。他引述數據指，內地7月單月新能源車市佔率過半；香港品牌中市佔率前兩位更都是電動車，增量而言遙遙領先。因此香港買電動車已成大趨勢，只是仍有數年以來的燃油車存量，等待用增量置換。

翻查近年運輸署數據，首次登記的私家車中，2019年在整體佔比不過只有6.3%，但短短幾年間，電動車增量確乎突飛猛進，至2023年電動車佔比就有64.6%，而在今年首6個月，首次登記電動車數量更累計有2萬輛，整體佔比高達75.3%

劉學亮表示，當真正有一天打敗燃油車，電動車企業的競爭才真正開始。（資料圖片）

籲官方加快上牌審批流程 將電動車打造為本港「新名片」

然而，劉學亮表示，任何產業發展一定離不開當地政策。一如既往，比亞迪希望港府能扶持電動車發展，並呼籲加快審批流程。

他無奈稱，比亞迪總部處深圳，作為「鄰居」，對香港市場一定優先交付，但目前來港上牌流程卻仍需1至2個月，直言「生產車也用不上這麼久」。他續指，比亞迪全部工廠單日可生產約1.6萬輛車，而香港目前全年電動車需求不過約一萬輛，相當於集團1至2天即可供應本港全年需求，產能絕非問題。

另外，劉學亮不止一次盛讚，港市佔率首兩位均為電動車企，這在全球範圍內，除卻北歐少數幾個國家，都相當罕見。對比他常駐的日本，電動車市佔率僅有2%，故其認為香港是全球最接受電動車的市場，電動車應可打造為香港城市的「新名片」，並開拓多些扶持電動車的政策，如免費泊車、擠擁時段為其開闢單獨行道等。

10年前，電動車續航只逾200公里，現在已倍增至逾600公里，這就意味著，在港一般需求下，1至2周都無需充電。（資料圖片）

無意自建充電樁 「誰都能做的事，比亞迪不做！」

另外，配套充電設施的完善，也是比亞迪的迫切期望。劉學亮表示，10年前續航只逾200公里，現在已倍增至逾600公里，意味著一般需求下，香港電動車可以在1至2周都無需充電，然而儘管技術革新，減少了續航里程的憂慮，但建立更多公共充電樁，仍是必要之舉。

而問及充電樁不足，或影響電動車銷情，比亞迪是否有自建打算？劉學亮則霸氣直言：「這個事情太簡單，誰都能做的事，比亞迪不做！」他憶述稱，12年前在深圳確乎曾自建充電樁，但當時行業初興，陷入先造車，還是先充電的無限循環，方會一肩扛起自行興建。

但當下充電樁技術已發展成熟，劉學亮笑打趣道，「什麼事都不要自己做，如果比亞迪現在再建充電樁，就又一批人倒下了（即失業）」。但他指，會將比亞迪所擁有的數據，例如司機較喜歡到甚麼地方休息充電提供予港府參考，希望港府能在相關地區配合興建公共充電樁。

劉學亮霸氣直言，「如果比亞迪現在再建充電樁，就又一批人倒下了」。（黃浩謙攝）

其實，早在十年前，比亞迪曾在本港推出的士，失敗後又回歸。之後再接再厲，推出電動巴士、私家車等。劉學亮表示，雖然「這十年走得有一點點艱辛」，但一直想做「先驅」不想做「先烈」。他強調，比亞迪過去十年沒有離開香港，是相信這個城市，一定可以通過電動車帶動全新的綠色經濟。

「所以，比亞迪覺得，自己在香港市場做的還算好嗎？」面對最後一句發問，劉學亮笑答到，「我們認為挺好，但最重要的標準是，香港路上比亞迪多了，那才是真正做好了。」