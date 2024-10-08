港股暴瀉逾2000點　沈大師早已沽貨！　揚言吼位翻兜睇四萬點

「港股大時代」，不少股份獲市場追捧，當中包括中資券商股、內房股及半導體類股份，個別股份升幅，於中央出招救市至今兩星期內，更達到三倍。



不過升勢未能持續，恒指今日（8日）收市跌逾二千點，跌穿21000點水平，「沈大師」沈振盈直言，早已預料港股會回調，並一早已沽貨，並稱所謂「中央救市」只是股民一廂情願，但長遠仍看好港股，料回調後散戶可考慮買入科技股、電訊股及半導體類股份，明年恒指或升至4萬點！



人民銀行等於9月24日起，推出一籃子經濟刺激措施，打出以「金融支持經濟高質量發展」的政策組合拳，規劃較市場預期大，港股刺激急升，一度重上兩萬三千點水平。

國慶假期後，市場憧憬內地當局繼續出招，但暫未見實際措施，加上已累積不少升幅，令港股回吐， 早上一度大跌逾2000點，中午收市前跌幅一度收窄，惟午市後跌幅再度擴大，最終收市報20926點，跌2172點或9.4%。當中，跌幅首三位是龍湖（0960）、中國人壽（2628）及蒙牛（2319），跌幅分別達22.6%、20.8%及19.4%。

由中央「救市」到今日（10月8日）的急挫，港股似已經歷大起大跌，恒指由上月24日的19000點開始，兩周內穿升兩萬三千點，至23099點水平，升幅近兩成二，而回顧這兩個星期的升市，較為強勢的股份包括中資券商股、內房股及半導體類股份。

龍湖今日跌幅達22.6%。（資料圖片）

受惠內地放寬一線城市的限購令，內房急升，其中世茂集團（0813）兩周內一度急升3.6倍。（下表）

中資券商股方面，憧憬大量股民到券商開戶，待國慶假期後入市「博殺」，券商股亦大升。（下表）

半導體類股份亦受追捧，中芯及華虹分別升七成六及九成一。（下表）

另外，由於港股成交急增，港交所（388）由9月24日收市的258元，一度迫近400元水平，但最新亦隨大市下跌，報340.8元，跌13.5%。匯豐環球研究指，由於國慶期間資本市場投資者無法投資A股，日均交易額（ADT）激增只屬短暫，港交所現市價已反映今年第四季度至2026年日均成交介乎1550億至1700億元水平，與2024年首9個月相比增加37至50%，暫未能看到有明確證據表明產業問題得到結構性解決，目標價由300港元上調至378港元。評級則下調至「持有」。

至於其他股份，如一眾科技股龍頭，包括美團（3690）、京東（9618）、阿里巴巴（9988）及小米（1810），過去一個月股價亦分別錄兩成七至近六成的升幅。

沈大師：我沽咗大部分港股

著名股評人、人稱「沈大師」的沈振盈接受《香港01》訪問時表示，已預料港股會回調，並一早沽貨，「反高潮都正常，港股都炒咗咁多日，A股開返，當然放港股，炒A股啦，我已經賣咗大部分！」

沈振盈稱，所謂中央出招救市是股民一廂情願的炒作，「招係你哋（股民）覺得有啫，係一廂情願嘅炒賣，根本個市唔需要救」。他解釋，中央招數會陸續有來，會在適當時候公佈，但就並非股民憧憬的「連環出招」，「可能等個市跌返落嚟，個陣就會出」。

瑞銀唱好券商股 看好中信証券及HTSC

瑞銀卻發表研究報告，唱好券商股。該行指出，內地證券業升勢的可持續程度取決於多項催化因素，包括流動性的充裕程度、宏觀政策的支持及經濟改善的跡象，以及有利的政策。目前，除了經濟是否正在改善的問題之外，大多數標準均已符合。

瑞銀相信內地證券業正出現多個催化因素，包括宏觀層面上，內地降準、降息及下調存量房貸款利率；在資本市場方面，建立市值管理指引，支持股份回購，以及吸引長期資金進入股市。在板塊方面，行業整合料加快，改善競爭環境。該行在券商股中，首選中信証券（6030）及HTSC（6886），兩者H股均予「買入」評級。

瑞銀唱好券商股，看好中信証券。（資料圖片）

分析：港股急升走勢難以持續

至於過去數周港股已累積不少升幅，散戶應該如何部署？沈振盈重申看好港股，他指，「牛市特徵已經顯示」，2024年只餘下兩個月，恒指今年應處於波動區間，在23000點至25000點上落，料明年才會升至4萬點，「仲係波幅中，波吓波吓就會波上去」。

他預計短期內港股還會進一步回調，但並不會跌穿兩萬點，屆時是再次入市時機，板塊會輪流上漲，「首先科技股，之後二線股，例如電訊股，再到半導體股。」

光大證券表示，今日恒生指數出現回落亦屬合理，預料港股表現仍視乎A股走勢，不過中、長期而言，估計投資者繼續憧憬政策利好下，未來恒指仍有一定表現空間。

中泰國際策略分析師顏招駿則認為，港股持續急升的走勢難以持續太長時間，短期估值修復已非常充分，當之後內地公布經濟數據時，股市的波動性或急劇增加，不排除有高位獲利回吐壓力，投資者應適時趁高獲利。