「救市第二箭」蓄勢待發!　大行競猜財政部招數　專家：有3股值博

救市第二式「箭在弦上」，財政部早預告今日（12日）十點記招，懸而未決的財政政策能否「祭出」，無疑成為中港股市後續的「風向標」。人行旗下官媒率先開聲，指料宣佈增發特別國債機會大；多間大行亦預計，財策規模將逾萬億級，主流推測有四大招數。



不過，經濟學家提醒，今次財策料只為「修修補補」，除非財政資金出手，落實穩定證券市場之用的股市平準基金，才有望再推進中港股市。對於財政部有機會再祭出利好消息的憧憬，揀股方面，有股評人就料有一行業受惠最多，並從中推薦3隻心水股。



發改委會議憧憬落空 中港股市應聲跌

中港股市跌宕起伏，周內發改委會議令憧憬落空，恒指即日創下單日最大跌幅歷史，波幅高達2140點。翌日，國慶假期內地新開戶的散戶入場，亦未能力托A股，滬指曾瀉逾半成。幸而國新辦再預告，財政部部長藍佛安將在今日舉行記招，市場憧憬才再重燃。

回望9月底，金管總局、證監會聯合出招，發出了「救市第一支箭」，當時主要措施包括降息、降準、降存量房貸利率等，多為直接貨幣政策，效果立竿見影，股市應聲狂飆。但所謂「孤掌難鳴」，遲遲未見財政政策接力，之後股市漸顯疲態。

財政部長藍佛安將出席記者會，以「加大財政政策逆週期調節力道、推動經濟高品質發展」為主題。（資料圖片）

預計接力四招 官媒開腔增發特別國債機會大

因此若論「救市第二式」如何「張弓搭箭」，需先看財政政策口袋內有何「法寶」。一般而言，常見的財政政策包括發行國債、財政補貼、運用赤字稅收等。對於接力的財政政策，大行主流有以下四大推測。

首先，增發超長期特別國債。今年兩會宣佈，先發行1萬億元人民幣（下同）的超長特別國債，屬歷來罕見。高盛推斷，年內中央或將批准額外1至2萬億元；人行旗下媒體亦引述中國首席經濟學家論壇理事長連平觀點，指增發特別國債可能性極大。

就發債規模而言，如瑞銀、大摩等大行均預計，短期內上限為2萬億，不過財政部科研所前所長賈康近日發聲，就指擴大國債規模至10萬億都不算誇張，故發債規模怎樣落墨，需拭目以待。

除了增發國債外，高盛、大摩亦有推測，指財政資金今次大概率會用於置換地方債。至於第三個推測，就是滙豐私銀料中央將額外撥出1萬億，支持銀行增加資本金，瑞銀同樣指出，料會向國有大型商業銀行注資至少1萬億。最後亦有猜測聲起，指或向居民提供5000億元以上的補貼，振興消費市道。

雷志海：今次財策應為「修修補補」

安柏環球金融集團首席投資總監雷志海分析指，今次財策作用應為「修修補補」，發改委會議未出「大招」，市場已失望一次，故料除非今次財策斥資，可達到4萬億及以上，股市才會有喜出望外的反應，且相較於發行國債行為本身，其更強調關注財政資金用途。

他解釋道，內地人口基數龐大，料難做到「全民派補貼」，若針對部分群體，效果其實有限。且上輪出招已公佈降存量房貸利率，平均降約0.5個百分點，相當於供樓家庭，每月可慳近千元，但節省的資金卻未必用於消費，反傾向儲蓄，振消費效果或「打折」。

不過雷志海表示，人行行長潘功勝上輪曾預告，正研究股市平準基金；此前外電亦傳聞，平準基金初步構想規模恰為2萬億。若今次接力政策，能先發行特別國債，再將資金設立落實平準基金，或可期股市勁飆。

雷志海分析指，內地人口基數龐大，料難做到「全民派補貼」，振消費效果或「打折」。（資料圖片）

伍禮賢：汽車、家電及體育用品股可留意

光大證券國際證券策略師伍禮賢就表示，港股近期回吐，完全歸結於發改委的會議，未算全面，直言每次記招都有「大招」是不可能的，但相信年底之前，利好政策仍陸續有來，且仍集中於內房、內需消費等板塊。

不過內房行業過於龐大，良莠不齊，市場對於行業的信心扭轉，仍需很長的時間，而當前的改善也多集中於改善企業流動性，銷售復甦的周期仍長，故而其更推薦政策受惠的內需消費板塊。

他對汽車、家電以及體育用品消費，均看高一線，並稱宜揀與內地居民消費息息相關的股份。例如9月底開始，上海政府開始發放高達5億元的消費券，包括餐飲、住宿、電影及體育四大領域。以在港上市公司的關聯度而言，體育消費股不可忽視。

伍禮賢預計，今年底恒指應會在20000至23000點之間結算。（資料圖片）

三大受惠股值博 恒指年底可望23000點

揀股方面，伍禮賢就首選安踏（2020）及蒙牛（2319）。相較於板塊內另一龍頭李寧（2331），他就表示，李寧過去數季業績表現略遜色，而安踏採多品牌策略，先後收購FILA、始祖鳥母企Amer Sports及日韓多個戶外品牌，足以在不同的經濟週期中靠輪動效應屹立。

其續提醒，政策陸續放風，料港股交投攀升及IPO市場活躍，會切實利好港交所（0388），業績提升空間大 ，儘管港交所近期股價已突飛猛進，一度上逼400港元大關，市盈率也有約37倍，但從中長線的角度看來，估值仍然算低。

伍禮賢表示，近期政策變換風雲莫測，短線的市場情緒與大市波動仍不明朗，但相信伴隨政策漸落地，中長線仍利好，預計今年底恒指應會落在20000至23000點之間。