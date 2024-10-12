財政部「救市第二箭」射出　大行競猜最準呢間！　專家:有3股值博

救市第二式「箭在弦上」，財政部今日（12日）十點記招，無疑成為中港股市後續的「風向標」。會上，財政部部長藍佛安揭盅，力撐中央財政還有較大的舉債和赤字提升空間，惟礙於還未經法定程序通過，故暫未能透露具體的舉債規模，市場「競猜」遊戲繼續。



此前多間大行主流推測會「祭出」四大招數，甚至預料財策規模將逾萬億級，有一間命中率則特別高。經濟學家提醒，今次財策料只為「修修補補」，未必能視作推進中港股市之用。不過，有股評人亦認為，「炒政策」下有一行業受惠最多，並從中推薦3隻心水股。



發改委會議憧憬落空 中港股市應聲跌

中港股市跌宕起伏，周內發改委會議令憧憬落空，恒指即日創下單日最大跌幅歷史，波幅高達2140點。翌日，國慶假期內地新開戶的散戶入場，亦未能力托A股，滬指曾瀉逾半成。幸而國新辦再預告，財政部部長藍佛安將在今日舉行記招，市場憧憬才再重燃。

回望9月底，金管總局、證監會聯合出招，發出了「救市第一支箭」，當時主要措施包括降息、降準、降存量房貸利率等，多為直接貨幣政策，效果立竿見影，股市應聲狂飆。但所謂「孤掌難鳴」，遲遲未見財政政策接力，之後股市漸顯疲態。

財政部長藍佛安將出席記者會，以「加大財政政策逆週期調節力道、推動經濟高品質發展」為主題。（資料圖片）

野村提前押中 財政部：有較大舉債和赤字提升空間

此前多間大行競猜「救市第二式」如何「張弓搭箭」。野村經濟學家陸挺昨日（11日）報告就預言，今日或不會公布新增國債具體規模及金額，因預算或發債規模需經人大或人大常委會同意，故預計要到本月舉行的人大常委會議，才能宣布具體的資金規模。其續指，財政部或闡述地方政府，將如何利用專項債券資金，購買閒置土地，解決債務問題。

會議中，財政部部長藍佛安果然放話，中央財政還有較大的舉債和赤字提升空間，年內已經安排1.2萬億元的債務限額，支持地方化解債務，還擬一次性增加較大規模債務限額，「但需相關政策待履行法律程序後，再向社會作說明」，並稱這項積極實施的政策，是近年來支持化債力度最大的措施，會是一場政策「及時雨」。

而就資金用途，主要集中於：其一，化解政府債務；其二，通過特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本；其三，通過利用地方政府專項債，支持收購存量房。加大保障型住房的供給；其四，則以扶助貧困居民、困難學生等特定群體的方式，刺激消費。

預計接力四招 官媒曾開腔增發特別國債機會大

而回顧此前多間大行競猜中央如何救市，主流則有以下四大推測。當中高盛推斷，年內中央或將批准額外1至2萬億元超長期特別國債；人行旗下媒體亦引述中國首席經濟學家論壇理事長連平觀點，指增發特別國債可能性極大。

高盛、大摩曾估計，指財政資金今次大概率會用於置換地方債。滙豐私銀料中央將額外撥出1萬億，支持銀行增加資本金，瑞銀同樣指出，料會向國有大型商業銀行注資至少1萬億。最後亦有猜測聲起，指中央或向居民提供5000億元以上的補貼，振興消費市道。

雷志海：今次財策應為「修修補補」

安柏環球金融集團首席投資總監雷志海分析指，今次財策作用會是「修修補補」為主，發改委會議未出「大招」，市場已失望一次，故除非今次財策斥資，可達到4萬億及以上，股市才會有喜出望外的反應，且相較於發行國債行為本身，其更強調關注財政資金用途。

他解釋道，內地人口基數龐大，料難做到「全民派補貼」，若針對部分群體，效果其實有限。且上輪出招已公佈降存量房貸利率，平均降約0.5個百分點，相當於供樓家庭，每月可慳近千元，但節省的資金卻未必用於消費，反傾向儲蓄，振消費效果或「打折」。

不過雷志海表示，人行行長潘功勝上輪曾預告，正研究股市平準基金；此前外電亦傳聞，平準基金初步構想規模恰為2萬億。若今次接力政策，能先發行特別國債，再將資金設立落實平準基金，或可期股市勁飆。

雷志海分析指，內地人口基數龐大，料難做到「全民派補貼」，振消費效果或「打折」。（資料圖片）

伍禮賢：汽車、家電及體育用品股可留意

光大證券國際證券策略師伍禮賢就表示，港股近期回吐，完全歸結於發改委的會議，未算全面，直言每次記招都有「大招」是不可能的，但相信年底之前，利好政策仍陸續有來，且仍集中於內房、內需消費等板塊。

不過內房行業過於龐大，良莠不齊，市場對於行業的信心扭轉，仍需很長的時間，而當前的改善也多集中於改善企業流動性，銷售復甦的周期仍長，故而其更推薦政策受惠的內需消費板塊。

他對汽車、家電以及體育用品消費，均看高一線，並稱宜揀與內地居民消費息息相關的股份。例如9月底開始，上海政府開始發放高達5億元的消費券，包括餐飲、住宿、電影及體育四大領域。以在港上市公司的關聯度而言，體育消費股不可忽視。

伍禮賢預計，今年底恒指應會在20000至23000點之間結算。（資料圖片）

三大受惠股值博 恒指年底可望23000點

揀股方面，伍禮賢就首選安踏（2020）及蒙牛（2319）。相較於板塊內另一龍頭李寧（2331），他就表示，李寧過去數季業績表現略遜色，而安踏採多品牌策略，先後收購FILA、始祖鳥母企Amer Sports及日韓多個戶外品牌，足以在不同的經濟週期中靠輪動效應屹立。

其續提醒，政策陸續放風，料港股交投攀升及IPO市場活躍，會切實利好港交所（0388），業績提升空間大 ，儘管港交所近期股價已突飛猛進，一度上逼400港元大關，市盈率也有約37倍，但從中長線的角度看來，估值仍然算低。

伍禮賢表示，近期政策變換風雲莫測，短線的市場情緒與大市波動仍不明朗，但相信伴隨政策漸落地，中長線仍利好，預計今年底恒指應會落在20000至23000點之間。