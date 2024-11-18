互聯互通10周年｜港交所唐家成︰穿針引線擴機制　冀日後推新股通

中港兩地資本市場的互聯互通機制，迎來開通十周年，港交所（0388）主席唐家成表示，互聯互通已經成為內地市場與國際市場最重要的橋樑、基礎設施，確立了香港作為國際金融中心的地位。



他有信心推動互聯互通機制和香港市場繼往開來，再創新高，港交所目前正在推進人民幣櫃檯納入南向通等相關工作。



唐家成表示，互聯互通近年取得重大的進展，例如擴大左南北股票標的範圍， 包括加入ETF、雙向增加了逾1,000隻股票，並將國際公司納入港股通。 互聯互通亦都擴展至不同領域，包括債券通、互換通、理財通等。發展到今日，已經成為內地市場與國際市場最重要的橋樑、基礎設施，確立了香港作為國際金融中心的地位。

港交所數據顯示，截至今年9月，10年間滬深港通以約1.2萬億元人民幣跨境資金流動淨額，便支撐起了約177萬億元人民幣跨境交易規模，內地投資者通過港股通持倉總額達3.3萬億港元，境外投資者通過滬深港股通A股持倉總額達2.4萬億元人民幣，佔境外投資者A股持倉的77%。

唐家成指，港交所會繼續連接中國與世界的戰略方向，提升互聯互通機制。（蘇煒然攝）

發揮穿針引線作用 靠「一餐飯」與中證監達共識

要說互聯互通機制的功臣，唐家成絕對是關鍵一位，他曾在證監會擔任主席，由互聯互通開始時已參與其中。他指出，當時與中證監一同批准推出滬港通、深港通和債券通，商討的過程具挑戰性，但非常慶幸能夠達成共識，「無論業界、市場發展者、監管機構等唔同嘅角色我都做過，有時我覺得自己好似互聯互通機制咁，發揮連繫各方、穿針引線嘅作用。」

他憶起十年前的場景：「當時是李克強總理在會議上話，會推出互聯互通，希望6個月內就可以推動，我哋好大壓力，尤其是監管方面需達成共識，但仲有差唔多一個幾月，仲未完全傾掂，當時好緊張，但好彩中證監有班同事係香港做研討會，我就話不如請佢哋食餐飯，增加咗信任……結果一日內就完成。」

唐家成續稱，最重要是達成「Home market rules（以當地市場規則為本）」，在北向通就按內地的上市規則，如果南向通就依照香港的上市規則，就如同一國兩制。

在香港金融圈打滾逾三十年，唐家成認為，內部的團結很重要，不能思考個人利益，要為香港前景著想，「香港曾見過好大既挑戰 ，但我對香港人既毅力有信心。 」他期望推動互聯互通機制和香港市場繼往開來，再創新高。

唐家成指，有信心推動互聯互通機制和香港市場繼往開來，再創新高。（蘇煒然攝）

按部就班擴大範圍 冀日後推動「新股通」

接下來，他指，港交所會繼續連接中國與世界的戰略方向，提升互聯互通機制，同時強化風險管理中心的地位，目前外國及內地投資者在香港對沖在港的投資風險，希望可以擴大風險管理規模，「幫國際投資者對沖國內投資（的風險），以及幫內地企業對沖海外投資（的風險）。」

被問及人民幣櫃檯何時被納入南向通，唐家成表示，已拜訪中國領導，內地相當支持互聯互通的發展，港交所目前正在推進相關工作。至於「新股通」，他稱：「好多我哋都想做，但要集中做咗目前既工作，按部就班，希望將來可以推動新股通。」