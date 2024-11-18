港交所唐家成︰股市「有上有落」才會有人投資　對內地政策有信心

港股近來成交額有所上升，港交所（0388）主席唐家成接受訪問時表示，可以見到市場重現活力，內地近期亦有很多「動作」，他對政策有信心。同時港交所近年力吸中東及東南亞等外國公司來港掛牌，尤其是東南亞地區，料明年IPO市場前景趨明朗。



港股市場近年疲弱，月前才見「活力」，唐家成指，「有上有落先會有人投資」，且近兩個月港股成交額已經有3次破紀錄，最高達逾6,200億元，A股成交量亦超過數萬億元，可以見到市場再度呈現活力。同時，內地近期亦有很多「動作」，對政策有信心。

特朗普再度入主白宮，會否對香港資本市場有影響，唐家成表示，特朗普並非第一次上台，將面臨的挑戰是可預期，香港亦渡過了不少難關，「地緣政治無法改變，我哋只要做好自己份內事，連接內地和海外市場。」

唐家成指，港股市場重現活力，對內地政策有信心。

新股方面，他指，今年以來本港有不少大型新股上市，海外投資者參與度亦很高，同時有過百間公司申請上市，近年力吸中東及東南亞等外國公司來港掛牌，尤其是東南亞地區，對明年IPO市場有信心。

另一方面，唐家成指，港交所亦都會不斷做海外招商的工作。去年首隻沙特阿拉伯ETF在香港上市，今年兩隻追蹤香港上市股票的ETF於本周在沙特交易所上市，「證明大家係互相投資，唔係問佢沙特攞錢」，從而實現雙贏局面。

他又指，沙特主權基金（PIF）亦有興趣向旗下的公司介紹香港市場的吸引力，包括推動他們在香港上市及投資。